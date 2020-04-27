Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом три дня назад

Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом нового типа ещё три дня назад. Такое мнение высказал директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

По её словам, в регионах и Москве складывается разная динамика заболеваемости, поэтому обстановку в столице необходимо отслеживать не по количеству заболевших, а по "сглаженной кривой". Попович утверждает, что именно три дня назад "в Москве, по сглаженной кривой, пик был пройден".