Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом нового типа ещё три дня назад. Такое мнение высказал директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
По её словам, в регионах и Москве складывается разная динамика заболеваемости, поэтому обстановку в столице необходимо отслеживать не по количеству заболевших, а по "сглаженной кривой". Попович утверждает, что именно три дня назад "в Москве, по сглаженной кривой, пик был пройден".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.