В тренде вольнодумство: общество выходит из политической самоизоляции

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский внезапно высказался в лояльном ключе о постах в соцсетях, которые власть определяет как фейки.

Фейками, проявлением русофобии, антироссийской риторикой, вырыванием из контекста, информационной войной чаще называют откровенные суждения граждан России. Ту самую сермяжную правду, которая вырывается на эмоциях, когда уже совсем прижало.

Возбуждение точки 5G

Телеведущая Виктория Боня, видимо, начитавшись в соцсетях различных диванных вирусологов, присоединилась к вспышке алармизма по поводу передающих вышек связи 5G. Существует мнение, что именно эти технические устройства способствуют распространению коронавируса.

Одним словом, телеведущая невольно оказалась в группе сетевых "неверных", над которыми периодически зависают карающие мечи интернет-ассасинов. И чем же согрешила Виктория Боня? Просто разместила несколько алармистских видеороликов на тему 5G и предложила подписчикам подумать.

Думать вообще полезно, как и изучать различные мнения, чтобы сформулировать для себя свое представление о предмете обсуждения.

Вот только когда кто-то из граждан доносит что-либо неоднозначное до своих подписчиков в социальных сетях, это называют фейковыми новостями. Когда же это делают представители номенклатуры и трубадуры агитпропа, то это определяют как компетентное мнение специалиста.

Да, есть и мошенники, и провокаторы, но на то есть профессионалы, чтобы отличать дискуссии от злого умысла и не впадать при этом в эйфорию инквизиции.

Спасение Бони В.

Неожиданно на сторону Виктории Бони встал последовательный поборник закручивания гаек в информационном пространстве Сергей Боярский. Депутат вдруг озвучил крамольную для линии партии, в которой он состоит, мысль, что в стрессовой ситуации нужно позволить людям самовыражаться:

"Сейчас все находятся в одинаково сложной стрессовой ситуации, поэтому фантазия, конечно, разыгралась у многих".

То, что веками Россия находится в стрессовой ситуации, депутат явно не заметил. Тем не менее Виктория Боня получила шанс избежать штрафа до 700 тысяч рублей.

Правда, если выяснится, что кому-то был причинен вред здоровью, например, сотрудник правоохранительных органов нечаянно вывихнул плечо, манипулируя компьютерной мышью, то тогда телеведущая может раскошелиться и на полтора миллиона рублей. А то и сменить свой заграничный наряд на клифт лагерный и прямиком на лесосеку импортозамещения.

Онлайн-митинги и новый крестовый поход

Пока депутат Сергей Боярский дал слабину и чуть было не утонул в болоте оппортунизма, его коллега Александр Хинштейн сумел разглядеть более серьезную угрозу для нынешней власти, чем печенеги с половцами и Виктория Боня с ее фобией.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обнаружил новый протестный тренд — онлайн-митинги.

Пользователи различных приложений для смартфонов, в частности "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", устраивают виртуальные собрания, на которых высказываются о наболевшем. Ну что поделаешь, если сейчас не только за одиночные пикеты с пустыми листами бумаги в руках могут препроводить в участок, но и даже за "невидимые плакаты".

Немудрено, что эта тенденция, которая абсолютно согласуется с Конституцией России, обратила на себя внимание депутата Хинштейна:

"Нужно посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться, насколько сами участники рынка в состоянии регулировать подобного рода вещи. Я про инициативы не слышал. Это не означает, что их нет. На данный момент у нас в комитете каких-либо инициатив нет".

Парламентарий задумался о регулировании онлайн-митингов. Александр Хинштейн полагает, что если IT-компании окажутся неспособны эффективно реагировать на подобные акции, то настанет время для действий депутатского корпуса:

"Вопрос в том, есть ли у них этот механизм или нет. Если мы поймем, что такого механизма нет, не исключаю, что нам придется вмешиваться. Но прежде, конечно же, детально обсудим с рынком".

Любопытно будет посмотреть, как станут разгонять онлайн-митинги. Нет, я не кровожадный, просто интересно посмотреть на очередной психоцирк, тем более без физического насилия.

Почта, телефон, Telegram

Как получается "вмешиваться" — уже показала позорная история с блокировкой Telegram. Роскомнадзор воюет, а практически все государственные структуры, включая и парламентариев, имеют в этом мессенджере аккаунты и активно ими пользуются.

На фоне минутного просветления депутата Боярского в отношении свободы слова и тревог его коллеги Хинштейна депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов вписали новую страницу в историю с блокировкой Telegram.

Депутаты Ионин и Тумусов сочинили законопроект, который запретит блокировку этого популярного сетевого ресурса в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Оказывается, этот мессенджер является информационным ресурсом государственных органов. По их мнению, Telegram стал социально значимой информационной площадкой, через которую власти информируют граждан о той же ситуации с пандемией COVID-19.

Воздержание Пескова

В продолжение интеллектуальной оттепели, вызванной хрониками борьбы с коронавирусом, мнением о целесообразности блокировки Telegram поинтересовались и у пресс-секретаря президента России. Высокопоставленный чиновник заодно и высказался об инициативах депутатов по теме:

"Я воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствующее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь".

Иными словами, все продолжают пользоваться ресурсом, вопреки решению суда о его блокировке. То есть государственные институты сами же ни во что не ставят государство, от чьего имени Telegram объявили "врагом народа". Так это, получается, онлайн-бунт чиновников и самое натуральное выпрямление скреп на фоне тяжелейшей схватки власти со здравомыслием.

Можно было бы подобное положение дел назвать и ярким примером когнитивного диссонанса, и даже абсурдом, но я, как нежелающий попасть под статью об оскорблении власти, сформулирую державно — это особый путь России.

Обком зазвонил в колокол

Нетрудно понять депутатов Боярского, Ионина и Тумусова, которые продолжительное время варились в духоподъемном котле идеологической стабильности. Человеку свойственно иногда останавливаться и спрашивать себя, мол, что за чертовщина происходит.

Тревожных "звоночков" для действующей власти по стране уже немало. Отказ части бойцов ОМОНа Владикавказа утюжить дубинками своих земляков выглядит почти набатом. Откровения людей со своими видео, которые попали в средневековые лазареты вместо разрекламированных на федеральных телеканалах чудо-больниц, многим открыли глаза.

За долгое сидение по домам граждане смогли погрузиться в размышления о многом, о чем за ежедневной суетой подумать было недосуг:

О желании держаться, когда денег нет.

О реальном отношении власти к людям.

О системе, в которой диссонируют публичные декларации с действием.

О том, что может быть все-таки существует хоть какая-нибудь альтернатива действующей власти.

Окончание карантинного периода вполне может преподнести сюрприз — граждане посчитают правильным выйти из многолетней политической самоизоляции, и тогда онлайн-митингами явно не обойдется.