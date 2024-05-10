Скрытые причины набора веса: важные аспекты, о которых мало кто знает

Три скрытые причины, препятствующие похудению, о которых вы даже не задумывались

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема избыточного веса затрагивает значительное количество людей, и врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать этой проблемой. Перед тем как приступать к снижению веса, важно понять, что именно может привести к его увеличению. Врач-терапевт Кирилл Белан подчеркивает несколько неочевидных моментов, которые могут оказать влияние на изменение массы тела.

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Одной из таких причин являются гормональные нарушения. Даже при правильном питании и активном образе жизни может возникнуть сложность с сбросом лишних килограммов из-за нарушений в гормональном балансе. Потребление и расход энергии в организме регулируются сложными гормональными, нервными и метаболическими механизмами.

Недостаток качественного сна также может оказать существенное влияние на массу тела. Белан отмечает, что недостаточный сон может вызвать стресс, повышение уровня кортизола и инсулина, а также инсулинорезистентность, что в свою очередь может затруднить процесс снижения веса.

Проблемы с кишечником также могут способствовать увеличению массы тела. Потребление пищевых продуктов, богатых клетчаткой, может улучшить разнообразие микробиоты и помочь контролировать набор веса. Однако, если усилия по снижению веса не приносят результатов, необходимо обратиться к гастроэнтерологу для проведения необходимых анализов и диагностики проблем с пищеварительной системой, которые могут быть одной из скрытых причин набора лишних килограммов.