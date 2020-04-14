На фоне пандемии вылезают уши системных проблем

Режим самоизоляции, введенный в России для предотвращения резкого скачка заболеваемости коронавирусом, может спровоцировать и нежелательные побочные тренды.

Граждане страны и гастарбайтеры, утратившие возможность зарабатывать, уже столкнулись с результатом объявленных властями выходных за свой счет. Бизнес, чтобы попытаться спасти свои предприятия, начал избавляться от работников.

Отверженные

За многочисленными обещаниями помощи предприятиям и гражданам, которые уже трезво оценили перспективы своего незавидного будущего, как-то в стороне осталась проблема трудовых мигрантов. Причем мигрантов не только из ближнего зарубежья, но и внутренних. Уже закрыты:

салоны красоты;

кафе;

рестораны;

фитнес-клубы;

другие предприятия малого и среднего бизнеса.

Компании, попавшие в зону экономического отчуждения, оставили большое количество людей фактически без средств к существованию. Выручки нет, нет и зарплаты. Можно, конечно, обвинить во всем печенегов и половцев, но такое оправдание прокатит разве что на федеральном телевидении.

Приезжим некуда деваться. Денег нет, но они пока держатся. Где им самоизолироваться, тоже непонятно, если они фактически бомжуют. В социальных сетях пользователи свидетельствуют, что участились грабежи. Некоторые мигранты селятся даже на чердаках домов, потому что им не хватает средств оплачивать съемное жилье.

Опасения одной из жительниц такого дома связаны с тем, что чердачные новоселы начнут готовить еду и спалят дом. Потому она сама им носит горячее питание. Женщина поделилась своими тревогами о семье вынужденных бездомных из Киргизии:

"Они появились, как нерабочую неделю объявили. Говорят, оба работали в торговом центре, центр закрыли, за квартиру стало нечем платить".

Москвичи хотя бы могут пойти в службу занятости за обещанным пособием по наивысшей ставке. И то только те, кто официально работал или был зарегистрирован как самозанятый. У самозанятых еще одна проблема — для получения пособия надо отказаться от своего статуса и забыть про разовые работы по своему профилю.

Приложение к пандемии

Появились сообщения, что Минкомсвязи России запустило мобильное приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Программа позволяет пользователям получать пропуска для выхода за пределы своего дома во время самоизоляции. Тот самый QR-код, о котором в последнее время очень часто говорили.

Когда речь идет о контроле местного населения, то функционал предложенной системы вполне логичен. Если же речь заходит о трудовых мигрантах, тем более нелегальных, то достаточно проблематично регулировать их передвижение, чтобы приобщить их к купированию перспективы всплеска массового заражения COVID-19.

На стройки импортозамещения

Россиян, потерявших работу из-за ограничительных мер, некоторые региональные начальники предложили отправлять:

на стройки;

на ремонт дорог;

на сельхозработы;

разнорабочими и по другой специализации, не требующей квалификации.

С одной стороны, в тяжелом положении становится совсем не до престижа. Лишь бы что-то заработать. С другой — спрос на их прежние услуги может вскорости вернуться, и придется снова перезапускать маховик занятости.

В любом случае заметно, что власти не сильно уделяли внимание этой проблеме, иначе бы на ходу не рождались предложения компьютером забивать гвозди, а в лимузине перевозить кирпичи.

Печали под черною водой

Вершина айсберга борьбы с пандемией в общих чертах заметна. Ею занимаются медики и сотрудники Роспотребнадзора. Существенных поводов для сомнений в их способности справиться с проблемой пока нет. Есть другие опасения, которыми поделился генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов:

"Я думаю, мы быстро справимся с этой опасной болезнью, ведь на борьбу с ней брошены все силы. Но, замечу, тяжелые времена наступают не тогда, когда люди сидят по домам. Проблемы начнутся, когда они выйдут, ведь малый и средний бизнес рушится. Представляете, какое количество людей окажется на улице?"

Генерал прогнозирует возможный рост преступности. Люди, оставшиеся без поддержки государства, в краткосрочной перспективе лишатся своих накоплений, если они у них когда-либо были, и будут прибегать к любым способам для выживания.

Прибавив армию гастарбайтеров, которые и в мирные времена не особо были защищены трудовым законодательством России, можно получить весьма тревожную картину. Трудовые мигранты уже были замечены не только за ловлей уток в городских парках для своего пропитания, но и в разбоях. В соцсетях вовсю обсуждают случаи, когда у пенсионеров и более молодых граждан отбирали сумки с продуктами.

Теневая самоизоляция

Не секрет, что трудовые мигранты годами живут обособленно, кучкуются по национальному, географическому или по религиозному признакам. Режим самоизоляции от российского общества для них не в новинку. Уже не первый раз слышу мнение экспертов из правоохранительной системы, что на фоне утраты средств к существованию в их среде могут активироваться и радикальные тренды.

Иными словами, простые работяги от безысходности могут не только стать разбойниками поневоле, но и инструментом для террористического интернационала. Тем более никакими продвинутыми приложениями для смартфонов их не удастся контролировать.

Пандемия разбудила "Герцена"

Среди коренного населения тоже зреют тревоги за свое будущее. Самоизоляция, борьба с пандемией, которую стали называть войной, все это в совокупности не прибавляет бодрости духа.

Безусловно, есть понимание в обществе о необходимости предпринимаемых санитарных мер, но за любой войной шлейфом всегда тянется и состояние разрухи. Будь то в мозгах или в реальном воплощении:

утрата работы;

отсутствие оплаты труда;

сокращение оплаты труда;

невозможность оплаты снимаемого жилья;

последствия стресса, отразившиеся на физическом здоровье;

угнетенное состояние психики.

Оставить решение проблем, которые сейчас кажутся второстепенными, на потом или попросту их игнорировать — не самый верный способ сохранить контроль над ситуацией.

Во что может вылиться выплеск карантинного сидения, сейчас вряд ли кто возьмется предсказать. Думать об этом стоило бы раньше, когда разведка в 2019 году, скорее всего, донесла, что мир стоит на пороге пандемии.

Получить на ровном месте внутренний конфликт - большого ума не надо. Достаточно вместо конкретных и сбалансированных решений упражняться в ораторском искусстве. Как общественная анестезия подобные увещевания уже малоэффективны. Особенно чревато пенять хазарам — есть риск быть обвиненным в антисемитизме.