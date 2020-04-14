Режим самоизоляции, введенный в России для предотвращения резкого скачка заболеваемости коронавирусом, может спровоцировать и нежелательные побочные тренды.
Граждане страны и гастарбайтеры, утратившие возможность зарабатывать, уже столкнулись с результатом объявленных властями выходных за свой счет. Бизнес, чтобы попытаться спасти свои предприятия, начал избавляться от работников.
За многочисленными обещаниями помощи предприятиям и гражданам, которые уже трезво оценили перспективы своего незавидного будущего, как-то в стороне осталась проблема трудовых мигрантов. Причем мигрантов не только из ближнего зарубежья, но и внутренних. Уже закрыты:
Компании, попавшие в зону экономического отчуждения, оставили большое количество людей фактически без средств к существованию. Выручки нет, нет и зарплаты. Можно, конечно, обвинить во всем печенегов и половцев, но такое оправдание прокатит разве что на федеральном телевидении.
Приезжим некуда деваться. Денег нет, но они пока держатся. Где им самоизолироваться, тоже непонятно, если они фактически бомжуют. В социальных сетях пользователи свидетельствуют, что участились грабежи. Некоторые мигранты селятся даже на чердаках домов, потому что им не хватает средств оплачивать съемное жилье.
Опасения одной из жительниц такого дома связаны с тем, что чердачные новоселы начнут готовить еду и спалят дом. Потому она сама им носит горячее питание. Женщина поделилась своими тревогами о семье вынужденных бездомных из Киргизии:
"Они появились, как нерабочую неделю объявили. Говорят, оба работали в торговом центре, центр закрыли, за квартиру стало нечем платить".
Москвичи хотя бы могут пойти в службу занятости за обещанным пособием по наивысшей ставке. И то только те, кто официально работал или был зарегистрирован как самозанятый. У самозанятых еще одна проблема — для получения пособия надо отказаться от своего статуса и забыть про разовые работы по своему профилю.
Появились сообщения, что Минкомсвязи России запустило мобильное приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Программа позволяет пользователям получать пропуска для выхода за пределы своего дома во время самоизоляции. Тот самый QR-код, о котором в последнее время очень часто говорили.
Когда речь идет о контроле местного населения, то функционал предложенной системы вполне логичен. Если же речь заходит о трудовых мигрантах, тем более нелегальных, то достаточно проблематично регулировать их передвижение, чтобы приобщить их к купированию перспективы всплеска массового заражения COVID-19.
Россиян, потерявших работу из-за ограничительных мер, некоторые региональные начальники предложили отправлять:
С одной стороны, в тяжелом положении становится совсем не до престижа. Лишь бы что-то заработать. С другой — спрос на их прежние услуги может вскорости вернуться, и придется снова перезапускать маховик занятости.
В любом случае заметно, что власти не сильно уделяли внимание этой проблеме, иначе бы на ходу не рождались предложения компьютером забивать гвозди, а в лимузине перевозить кирпичи.
Вершина айсберга борьбы с пандемией в общих чертах заметна. Ею занимаются медики и сотрудники Роспотребнадзора. Существенных поводов для сомнений в их способности справиться с проблемой пока нет. Есть другие опасения, которыми поделился генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов:
"Я думаю, мы быстро справимся с этой опасной болезнью, ведь на борьбу с ней брошены все силы. Но, замечу, тяжелые времена наступают не тогда, когда люди сидят по домам. Проблемы начнутся, когда они выйдут, ведь малый и средний бизнес рушится. Представляете, какое количество людей окажется на улице?"
Генерал прогнозирует возможный рост преступности. Люди, оставшиеся без поддержки государства, в краткосрочной перспективе лишатся своих накоплений, если они у них когда-либо были, и будут прибегать к любым способам для выживания.
Прибавив армию гастарбайтеров, которые и в мирные времена не особо были защищены трудовым законодательством России, можно получить весьма тревожную картину. Трудовые мигранты уже были замечены не только за ловлей уток в городских парках для своего пропитания, но и в разбоях. В соцсетях вовсю обсуждают случаи, когда у пенсионеров и более молодых граждан отбирали сумки с продуктами.
Не секрет, что трудовые мигранты годами живут обособленно, кучкуются по национальному, географическому или по религиозному признакам. Режим самоизоляции от российского общества для них не в новинку. Уже не первый раз слышу мнение экспертов из правоохранительной системы, что на фоне утраты средств к существованию в их среде могут активироваться и радикальные тренды.
Иными словами, простые работяги от безысходности могут не только стать разбойниками поневоле, но и инструментом для террористического интернационала. Тем более никакими продвинутыми приложениями для смартфонов их не удастся контролировать.
Среди коренного населения тоже зреют тревоги за свое будущее. Самоизоляция, борьба с пандемией, которую стали называть войной, все это в совокупности не прибавляет бодрости духа.
Безусловно, есть понимание в обществе о необходимости предпринимаемых санитарных мер, но за любой войной шлейфом всегда тянется и состояние разрухи. Будь то в мозгах или в реальном воплощении:
Оставить решение проблем, которые сейчас кажутся второстепенными, на потом или попросту их игнорировать — не самый верный способ сохранить контроль над ситуацией.
Во что может вылиться выплеск карантинного сидения, сейчас вряд ли кто возьмется предсказать. Думать об этом стоило бы раньше, когда разведка в 2019 году, скорее всего, донесла, что мир стоит на пороге пандемии.
Получить на ровном месте внутренний конфликт - большого ума не надо. Достаточно вместо конкретных и сбалансированных решений упражняться в ораторском искусстве. Как общественная анестезия подобные увещевания уже малоэффективны. Особенно чревато пенять хазарам — есть риск быть обвиненным в антисемитизме.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.