Винодел Мишель Понт - владелец крупнейшей частной коллекции истребителей

Мишель Понт, винодел, живущий в бургундском регионе Франции, выращивает виноград и собирает реактивные истребители. Его коллекция — самая крупная в мире.

По ней можно изучать историю авиации за 40 авиации: от Второй мировой до конца холодной войны. И хотя истребители уже не в состоянии подняться в воздух, коллекция все равно впечатляет.

Экспонаты и экспозиция

Коллекция Понта включает в себя самолеты с "зари" реактивного века (например, истребитель "Meteor") и до более-менее современных ("F-16 Fighting Falcon").

Располагается коллекция на 12 гектарах (29 акрах) имения Понта. Суммарно коллекционер купил уже 110 самолетов, в основном это истребители. Из "экзотики" - несколько военных вертолетов.

Хронологически коллекция начинается с самолета "Gloster Meteor", первого в Великобритании истребителя и единственного истребителя союзников, который воевал в ходе Второй мировой войны.

Далее идет "F-86 Sabre" в маркировке Люфтваффе, который служил в районе Западной Германии в 1950-х годах.

Есть целая группа истребителей 60-х и 70-х годов, в том числе "Lockheed F-104", английские "Electric Lightning", "F-100 Super Sabre" и "Mirage III".

Коллекция Понта впечатляет по своему охвату:

помимо прочих, есть у него и "Thunderchief F-105" - один из крупнейших истребителей, когда-либо служивших в ВВС США (известный по Вьетнамской войне),

штурмовик "Су-7",

и даже "МиГ-21".

Коллекционер отмечает, что приобретал такие раритеты в том числе в странах бывшего Варшавского договора, таких как Польша и Венгрия.

Интересные факты о коллекции

Один из тех самолетов, которыми Мишель Понт гордится — "F-16A Fighting Falcon".

По словам коллекционера, его было очень трудно купить. Помогла дружба с генералом ВВС Бельгии. Но даже после его ходатайства, разрешения военных ждать пришлось очень долго.

"После покупки имения, в которое входил и замок, я стал думать, как бы привлечь людей. Около 40 лет назад тут было 50 — 100 посетителей, и это в год! И я подумал — военные базы страны закрыты для гражданских, и моя коллекция окажется единственным местом, где в открытом доступе стоят самолеты разных лет. Сейчас мы ежегодно принимаем около 35 000 посетителей", — поделился Понт в одном из интервью.

Коллекция вписана в Книгу рекордов Гиннеса. И здорово, что при всех усилиях, вложенных в коллекцию, Понт не сделал ее закрытой — она доступна в его имении в Савиньи-ле-Бон ежедневно — нужно только уточнить время экскурсии.

Фото:twitter.com

Источник: https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a29834199/worlds-largest-fighter-jet-collection/