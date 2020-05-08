Винодел Мишель Понт - владелец крупнейшей частной коллекции истребителей

Мишель Понт, винодел, живущий в бургундском регионе Франции, выращивает виноград и собирает реактивные истребители. Его коллекция — самая крупная в мире.
По ней можно изучать историю авиации за 40 авиации: от Второй мировой до конца холодной войны. И хотя истребители уже не в состоянии подняться в воздух, коллекция все равно впечатляет.
Экспонаты и экспозиция
Коллекция Понта включает в себя самолеты с "зари" реактивного века (например, истребитель "Meteor") и до более-менее современных ("F-16 Fighting Falcon").
Располагается коллекция на 12 гектарах (29 акрах) имения Понта. Суммарно коллекционер купил уже 110 самолетов, в основном это истребители. Из "экзотики" - несколько военных вертолетов.
Коллекция Понта впечатляет по своему охвату:
Коллекционер отмечает, что приобретал такие раритеты в том числе в странах бывшего Варшавского договора, таких как Польша и Венгрия.
Один из тех самолетов, которыми Мишель Понт гордится — "F-16A Fighting Falcon".
По словам коллекционера, его было очень трудно купить. Помогла дружба с генералом ВВС Бельгии. Но даже после его ходатайства, разрешения военных ждать пришлось очень долго.
"После покупки имения, в которое входил и замок, я стал думать, как бы привлечь людей. Около 40 лет назад тут было 50 — 100 посетителей, и это в год! И я подумал — военные базы страны закрыты для гражданских, и моя коллекция окажется единственным местом, где в открытом доступе стоят самолеты разных лет. Сейчас мы ежегодно принимаем около 35 000 посетителей", — поделился Понт в одном из интервью.
Коллекция вписана в Книгу рекордов Гиннеса. И здорово, что при всех усилиях, вложенных в коллекцию, Понт не сделал ее закрытой — она доступна в его имении в Савиньи-ле-Бон ежедневно — нужно только уточнить время экскурсии.
Фото:twitter.com
Источник: https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a29834199/worlds-largest-fighter-jet-collection/
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