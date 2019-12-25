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Автор Елена Орлова

Полезные советы: как воплотить в жизнь новогодние обещания

Общество

Большинство из нас терпят неудачу, когда речь заходит о новогодних обещаниях. Вскоре после клятвы никогда больше не есть пирожные мы съедаем их все. Принимать решение и придерживаться его сложно. Если вы хотите воплотить свою мечту в 2020 году и добиться успеха, воспользуйтесь этими полезными советами.

Выберите одно мощное решение

Первое, что вы должны сделать, это принять только одно решение. Когда мы принимаем больше одного решения, гораздо труднее заставить любое из них работать. Сузьте фокус. Чтобы достичь одной цели, потребуются усилия и ценное время, поэтому лучше не бежать за двумя зайцами. Выберите самое желанное и сфокусируйтесь на этом.

Не пересматривайте прошлое

Приняли решение в прошлом году, не выполнили его… но хотите обновить его в этом году? Если вы не справились с ним в прошлый раз, маловероятно, что вы сможете и в этот раз. Причина в том, что ваше "почему" было явно недостаточно сильным. Если цель была недостаточно захватывающей, чтобы достичь ее в прошлом году, с чего вы взяли, что этот год будет другим?

Расскажите людям

Почему мы рекомендуем вам рассказывать людям о своих решениях? Тогда спросите себя: действительно ли вы хотите быть тем человеком, который снова не справляется с поставленными задачами? Никто из нас не хочет быть таким, поэтому так важно, чтобы вы снова проявили себя и отчитались перед людьми. Но если вы решили оставить свои решения при себе, вам не перед кем нести ответственность, кроме себя.

Представьте будущее

Представьте, как вы будете выглядеть и чувствовать себя, если выполните обещание. Держите это фантастическое видение перед собой. Это заставит вас двигаться дальше.

Будьте конкретны

"Я хочу похудеть!" Хорошо… но на сколько и к какой дате?

Когда мы не конкретизируем наши желания, нам очень трудно их достичь. Предложение типа "Я хочу похудеть!" слишком неопределенно и не дает ничего конкретного для достижения цели. Принимая решения, будьте четкими, конкретными и устанавливайте сроки.

Будьте реалистичны

Принимая новогодние решения, многие из нас, как правило, становятся слишком амбициозными. "Я хочу полететь на Марс!" — заявляем мы. Хорошо, это преувеличение, но вы поняли. Чтобы дать себе больше шансов достичь желаемого в этом году, постарайтесь оставаться на земле. Будьте реалистичны и выберите цель, которая захватывает ваше воображение, но при этом достижима.

Игнорируйте ненавистников

Люди скажут вам, что решения глупы и вам не нужно беспокоиться, если вы не достигнете своего. Игнорируй их. Это ваша жизнь и ваши цели.

Найдите свое "почему"

Другая распространенная причина, по которой кто-то может не достичь поставленных целей, заключается в том, что он не знает, что представляет собой его "почему". Другими словами, почему вы выбрали именно это желание? Когда мы знаем, какова наша высшая цель, мы более склонны к успеху и пониманию всего на свете.

С новым годом!

Фото:kenwilsdon.com

 

Темы цели новый год праздники достижение цели
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Общество
Полезные советы: как воплотить в жизнь новогодние обещания
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