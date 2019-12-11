"Мертвые души" ректора Чичановской

Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская стала фигурантом уголовного дела о "мертвых душах". По версии следствия, они были приняты на работу, но фактически в вузе не трудились. Pravda.ru продолжает следить за конфликтом в ТГМУ, который стал, пожалуй, главным скандалом в ректорском сообществе России в уходящем году, а эксперты Фонда "Петербургская политика" второй месяц подряд называют его дестабилизирующим фактором Тверской области. На днях стали известны новые подробности.

Уголовное дело, которое, как сообщается на сайте СУ СК России по Тверской области, возбуждено в конце ноября, стало закономерным продолжением череды конфликтов, сотрясавших университет с начала года. Когда ноябрьским вечером следователи нагрянули в кабинет ректора, сотрудники университета этому не особо удивились: уголовное дело было воспринято как закономерное развитие событий. О том, какая атмосфера царила в вузе весь уходящий год, мы подробно рассказывали в нашем материале.

Коротко напомним предысторию событий. Следователи пришли за ректором вечером 21 ноября. За несколько дней до этого в вузе уже велись выемки документов а мужа Чичановской Александра Самухина сняли с должности председателя общественного совета СУ СК России по Тверской области. Встревоженная таким стечением обстоятельств, ректор решила ухватиться за "последнюю соломинку", инициировав сбор подписей в свою поддержку среди сотрудников вуза, с последующее отправкой петиции министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Профессура ТГМУ активность ректора не оценила. "Руководство вуза не только не уважает своих студентов, но и заслуженных врачей и преподавателей держит за стадо коров", — высказался на этот счет один из сотрудников вуза. Не помогла Чичановской и протекция на уровне минздрава, которая, судя по всему, оказалась блефом.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 285 "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, став ректором госвуза, Чичановская в январе 2019 года устроила на работу двух своих знакомых, которые получали зарплату без законных оснований, т. е. фактически были "мертвыми душами", в результате чего бюджету причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей. Но, как убеждены сотрудники вуза, которые обратились в наше издание, речь может идти о куда более значительных масштабах "трудоустройства", которым позавидовал бы даже герой известной поэмы Гоголя.

Как утверждают собеседники нашего издания, Чичановская создала сомнительную схему с момента своего прихода в университет. На работу, якобы, принимались люди из числа обслуги Чичановской, домработники, повара, которые варили ректору борщи и убирались у нее дома, получая за это зарплату за счет бюджета государственного вуза. Поговаривают также, что аналогичные схемы процветали и в бытность Чичановской главврачем ГБУЗ "Областной клинический лечебно-реабилитационный центр" (в прошлом — Городская больница №5).

Достоверность этой информации еще предстоит проверить следователям, однако учитывая предпринимательский талант Чичановской и ее супруга Самухина, которые на двоих имеют в собственности почти 250 земельных участков и готовой доход без малого 20 млн рублей, выглядит эта версия убедительной.

Видимо, понимая всю серьезность ситуации, Чичановская решили взять тайм-аут и срочно оказалась на больничной койке. По просьбе подозреваемой в день ареста ее отвезли в городскую больницу, где осмотрели, но серьезных проблем со здоровьем не выявили. Позднее стало известно, что ректора ТГМУ увезли в Москву ФГБ НУ "Научный центр неврологии", сообщает издание TVTVER.ru. В качестве меры пресечения к Чичановской была применена подписка о невыезде. Интересно в этой истории другое: тверские следователи, явно знающие свое дело, попытались через суд временно отстранить Чичановскую от занимаемой должности на период следствия. Однако суд отказал следователям в их ходатайстве, открыв для Чичановской безграничные перспективы по оказанию давления на свидетелей.

"Почему суд не отстранил ее от должности? Следователи нашли улики. Чичановская пугает сотрудников, и пока она работает в должности ректора, любой, даже самый обиженный сотрудник вуза будет бояться давать показания. При Калинкине (экс-ректор ТГМУ Александр Калинкин — прим. ред.) как бы мы его не критиковали, такой коррупции в вузе не было. Странно, что суд не стал отстранять…", — делится своим мнением на условиях анонимности собеседник нашего издания.

Сотрудники вуза знают, о чем говорят. После прихода Чичановской на должность ректора под удар попала стоматологическая клиника ТГМУ, в которой сократили зуботехническую лабораторию и уволили 35 зубных техников. Печальные новости пришли из диагностического центра ТГМУ на Горбатке, врачи которого начали массово уходить в частные клиники. У работников отобрали выплаты за стаж, за категории, заставили подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам на кабальных условиях. В октябре вуз оказался втянут в международный скандал: ректор Чичановская допустила неэтичные высказывания в адрес студентов из Индии, отказавшись принимать их на обучение и распространив фейк о том, что они чуть ли не крадут бюджетные места у российских абитуриентов. В результате впервые за 20 лет существования ТГМУ в вуз в уходящем году не приняли ни одного индийского студента. Предприниматель, занимающийся привлечением студентов из Индии, обратившись в СУ СК с заявлением о вымогательстве, которое, с его слов, организовали Чичановская и ее муж Самухин.

И последнее. 1 декабря стало известно о том, что тверская прокуратура потребовала снять со здания ТГМУ мемориальные доски в честь убитых поляков, поставив под сомнение сам факт расстрела. Соответствующее требование направлено на имя Леси Чичановской. В университете это известие сочли дурным знаком: не получилось бы так, что вслед за мемориальными табличками будет снята и табличка с кабинета ректора? В настоящее время его обязанности исполняет проректор по учебной и воспитательной работе Ирина Колесникова.