Авторитетный тверской предприниматель Александр Самухин больше не является председателем Общественного совета СУ СК России по Тверской области. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Альберт Кизимов. Как стало известно нашему изданию, в администрации Тверского медуниверситета проходят обыски в связи с подозрениями ректора Леси Чичановской и ее супруга Александра Самухина в вымогательстве.
Свое продолжение получила скандальная история, о которой Pravda. ru рассказывала в начале октября. Напомним, в редакцию нашего издания обратились сотрудники Тверского медуниверситета, которые рассказали о действиях ректора вуза Леси Чичановской, занявшей эту должность в январе 2019 года. В частности, профессорско-преподавательский состав вуза встревожила подозрительная активность ректора, результатом которой стали массовые увольнения сотрудников из диагностического центра ТГМУ и вузовской стоматологической клиники.
Как тогда предположили собеседники нашего издания, деятельность Чичановской и ее супруга Самухина, который стал постоянным участником закрытых совещаний в кабинете ректора, связана с попыткой поставить под личный контроль финансовые потоки, идущие через вуз. О предпринимательской жилке этой семьи наше издание уже сообщало: еще до прихода на пост ректора, Чичановская заработала в 2018 году 5,9 млн рублей и отчиталась о владении 21 земельным участком общей площадью более 820 тысяч кв. м. Александр Самухин задекларировал 223 (!) земельных участка, а также два жилых дома и автомобиль Toyota Land Cruiser. Он заработал в 2018 году 12,3 млн рублей.
Благодаря нашим публикациям о ситуации в ТГМУ заговорили и другие СМИ. Например, агентство "Регнум" сообщило о заявлении в Следственное управление и УФСБ, поступившее от индийского предпринимателя. В нем он сообщил о попытках вымогательства денег за право продолжать деятельность по набору иностранных граждан для обучения в университете. Уточняется, что ректор Чичановская уполномочила вести переговоры с предпринимателем своего мужа Самухина, который, как отмечается в заявлении, пытался вымогать у него взятку. После отказа идти на коррупционный сговор, набор иностранных студентов для компании в университет снизили со 110 до 44 человек, а затем вовсе заблокировали. Скандал докатился до посольства России в Индии, вызвав жесткую критику действий ректора.
И вот теперь стало известно о том, что Александра Самухина лишили общественной должности в СУ СК РФ по Тверской области. Полагаем, это связано не только с ротацией кадров, которую предпринял недавно назначенный на должность Альберт Кизимов, но и с тем сомнительным шлейфом, который тянется за гражданином Самухиным. Действительно, как можно одновременно представлять Следственное управление общественности и тут же подвергаться публичным обвинениям в коррупции? По информации нашего источника в правоохранительных органах, в новый состав общественного совета г-ну Самухину путь заказан.
Поступают новости и из Тверского медуниверситета. По информации нашего собеседника из ректората, под Лесей Чичановской "зашаталось кресло". В вузе начали появляться сотрудники правоохранительных органов, прошла серия обысков. Это, кстати, не скрывают и руководители вуза, инициировавшие сбор подписей в защиту Чичановской. Вероятно, по ее же собственному распоряжению. В документе, который имеется в распоряжении Pravda. ru и который в административно-приказном порядке заставляют подписывать всех сотрудников вуза, министра здравоохранения Веронику Скворцову просят защитить Чичановскую от "кампании по дискредитации" и убеждают в "полной стабильности" ТГМУ и "его максимально эффективной работе".
Очевидно, что ректор, наверняка собственноручно готовившая текст этого письма, лукавит министру. Ситуация в вузе напряженная. Как рассказал нашему изданию собеседник из числа сотрудников ТГМУ, в августе с должности проректора уволен Александр Иванов, отвечавший за расширение международных связей. Недавно была уволена декан международного факультета Екатерина Беляева. Руководству вуза не понравилось, что она посетила индийский национальный праздник Наваратри, прошедший в Твери, и надела на нем индийскую национальную одежду сари.
Такой поступок, заявила Чичановская, "непозволителен простым русским девчонкам". Уволена и заместитель декана Ирина Курицина, которая активно участвовала в работе с индийскими студентами. Несколько дней назад Чичановская своей должности лишился секретарь приемной комиссии Вадим Микин, за что тот, якобы, завалил набор иностранных студентов. И это далеко не полный список уволенных сотрудников ТГМУ за последнее время.
Сможет ли ректор Леся Чичановская убедить министра здравоохранения Веронику Скворцову в том, что во вверенном ей вузе царит "полная стабильность"? Ответ на этот вопрос может дать только объективная министерская проверка происходящего в ТГМУ. Мы будем следить за развитием событий.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.