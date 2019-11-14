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Автор Редакция рубрики "Общество"

Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК

Общество

Авторитетный тверской предприниматель Александр Самухин больше не является председателем Общественного совета СУ СК России по Тверской области. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Альберт Кизимов. Как стало известно нашему изданию, в администрации Тверского медуниверситета проходят обыски в связи с подозрениями ректора Леси Чичановской и ее супруга Александра Самухина в вымогательстве.

Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК. 404688.jpeg

Свое продолжение получила скандальная история, о которой Pravda. ru рассказывала в начале октября. Напомним, в редакцию нашего издания обратились сотрудники Тверского медуниверситета, которые рассказали о действиях ректора вуза Леси Чичановской, занявшей эту должность в январе 2019 года. В частности, профессорско-преподавательский состав вуза встревожила подозрительная активность ректора, результатом которой стали массовые увольнения сотрудников из диагностического центра ТГМУ и вузовской стоматологической клиники.

Как тогда предположили собеседники нашего издания, деятельность Чичановской и ее супруга Самухина, который стал постоянным участником закрытых совещаний в кабинете ректора, связана с попыткой поставить под личный контроль финансовые потоки, идущие через вуз. О предпринимательской жилке этой семьи наше издание уже сообщало: еще до прихода на пост ректора, Чичановская заработала в 2018 году 5,9 млн рублей и отчиталась о владении 21 земельным участком общей площадью более 820 тысяч кв. м. Александр Самухин задекларировал 223 (!) земельных участка, а также два жилых дома и автомобиль Toyota Land Cruiser. Он заработал в 2018 году 12,3 млн рублей.

Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК. 404686.jpeg

Благодаря нашим публикациям о ситуации в ТГМУ заговорили и другие СМИ. Например, агентство "Регнум" сообщило о заявлении в Следственное управление и УФСБ, поступившее от индийского предпринимателя. В нем он сообщил о попытках вымогательства денег за право продолжать деятельность по набору иностранных граждан для обучения в университете. Уточняется, что ректор Чичановская уполномочила вести переговоры с предпринимателем своего мужа Самухина, который, как отмечается в заявлении, пытался вымогать у него взятку. После отказа идти на коррупционный сговор, набор иностранных студентов для компании в университет снизили со 110 до 44 человек, а затем вовсе заблокировали. Скандал докатился до посольства России в Индии, вызвав жесткую критику действий ректора.

И вот теперь стало известно о том, что Александра Самухина лишили общественной должности в СУ СК РФ по Тверской области. Полагаем, это связано не только с ротацией кадров, которую предпринял недавно назначенный на должность Альберт Кизимов, но и с тем сомнительным шлейфом, который тянется за гражданином Самухиным. Действительно, как можно одновременно представлять Следственное управление общественности и тут же подвергаться публичным обвинениям в коррупции? По информации нашего источника в правоохранительных органах, в новый состав общественного совета г-ну Самухину путь заказан.

Поступают новости и из Тверского медуниверситета. По информации нашего собеседника из ректората, под Лесей Чичановской "зашаталось кресло". В вузе начали появляться сотрудники правоохранительных органов, прошла серия обысков. Это, кстати, не скрывают и руководители вуза, инициировавшие сбор подписей в защиту Чичановской. Вероятно, по ее же собственному распоряжению. В документе, который имеется в распоряжении Pravda. ru и который в административно-приказном порядке заставляют подписывать всех сотрудников вуза, министра здравоохранения Веронику Скворцову просят защитить Чичановскую от "кампании по дискредитации" и убеждают в "полной стабильности" ТГМУ и "его максимально эффективной работе".

Очевидно, что ректор, наверняка собственноручно готовившая текст этого письма, лукавит министру. Ситуация в вузе напряженная. Как рассказал нашему изданию собеседник из числа сотрудников ТГМУ, в августе с должности проректора уволен Александр Иванов, отвечавший за расширение международных связей. Недавно была уволена декан международного факультета Екатерина Беляева. Руководству вуза не понравилось, что она посетила индийский национальный праздник Наваратри, прошедший в Твери, и надела на нем индийскую национальную одежду сари.

Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК. 404687.jpeg

Такой поступок, заявила Чичановская, "непозволителен простым русским девчонкам". Уволена и заместитель декана Ирина Курицина, которая активно участвовала в работе с индийскими студентами. Несколько дней назад Чичановская своей должности лишился секретарь приемной комиссии Вадим Микин, за что тот, якобы, завалил набор иностранных студентов. И это далеко не полный список уволенных сотрудников ТГМУ за последнее время.

Сможет ли ректор Леся Чичановская убедить министра здравоохранения Веронику Скворцову в том, что во вверенном ей вузе царит "полная стабильность"? Ответ на этот вопрос может дать только объективная министерская проверка происходящего в ТГМУ. Мы будем следить за развитием событий.

Темы тгму тверь леся чичановская александр самухин ректор медуниверситета
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Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК
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