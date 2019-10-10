Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?

В Твери разгорается скандал вокруг недавно избранного ректора медуниверситета Леси Чичановской. Многочисленные увольнения сотрудников университетской клиники с последующей серией уголовных дел приписывают супругу ректора — Александру Самухину, который возглавляет общественный совет при СУ СК РФ по Тверской области. Что стоит за скандалами в прославленном вузе?

Деятельность нового ректора вызвала шквал недовольства в медицинских кругах. До недавних пор сложившийся, консервативный коллектив вуза редко оказывался в новостных хрониках. Однако после того, как ректором стала амбициозная, успешная и богатая Леся Чичановская, вуз раз за разом оказывается в эпицентре скандалов.

Умение делать деньги на всем — пожалуй, то важное качество, которого у нового ректора и ее супруга не отнять. Как сообщается на сайте Минздрава, Чичановская, еще до прихода на пост ректора, заработала в 2018 году 5,9 млн рублей. На женщину зарегистрированы права совместного и долевого владения 21 земельным участком общей площадью более 820 тысяч кв. м. Еще более успешным является ее супруг, в общей и долевой собственности которого — 223 (!) земельных участка, а также два жилых дома и автомобиль Toyota Land Cruiser. Он заработал в 2018 году 12,3 млн рублей.

Деловой подход к управлению вузом г-жа Чичановская начала демонстрировать незамедлительно. Сотрудники вуза пожаловались на то, что им повсеместно срезали зарплату. Как сообщает тверская газета "Караван", под удар попала стоматологическая клиника ТГМУ, в которой сократили зуботехническую лабораторию и уволили 35 зубных техников. Эти люди когда-то делали сложные зубные и лицевые протезы и обучали на своей базе студентов. Теперь эта деятельность отдана на откуп частной фирме. Как полагает издание, государственная лаборатория оказалась конкурентом частной фирме, и ее просто убрали.

Печальные новости приходят из диагностического центра ТГМУ на Горбатке. Врачи начали массово уходить в частные клиники. О причинах сообщает, например, интернет-сми "Тверь 24": у работников отобрали выплаты за стаж, за категории, заставили подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам на кабальных условиях. Обиженные медики решили бастовать и в знак протеста отказались проводить стерилизацию и выдачу инструментария студентам, проходящим практику на базе поликлиники.

Однако всем этим событиям предшествовал другой скандал в стоматологии. В худших традициях авторитарного режима в Твери появилось свое "дело врачей". Уголовное дело было заведено в октябре 2018 года в отношении 7 врачей клиники Тверского меда. Было это еще до избрания Чичановской ректором. Медиков заподозрили в том, что они заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара на 12 пациентов. Стараниями следователей СУ СК РФ по Тверской области был выявлен смехотворный ущерб, который, по версии следствия, арестованные врачи нанесли за три года своей противоправной деятельности. Речь идет о сумме в 1.7 млн рублей, которые, что примечательно, ушли не в карманы медиков, а в бюджет вуза, т. е. государственного учреждения.

О том, какой ущерб был нанесен вузу от данного расследования, год назад писали все газеты: пустые коридоры и палаты, молодые хирурги делают рядовые операции. Но высокотехнологичную медицинскую помощь отказывать пациентам просто некому — клиника вынуждена была отменить десятки плановых операций, в том числе и больным с онкологией.

Кому понадобилось подвергать вуз такой встряске? Как предполагают собеседники нашего издания в медицинских кругах, дело было возбуждено стараниями Александра Самухина в преддверии выборов ректора. Цель — в краткосрочной перспективе скомпрометировать главного конкурента Чичановской на выборах — заведующего кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Алексея Давыдова. В долгосрочной перспективе — расчистить поле для кадровых назначений на наиболее "хлебные" должности ТГМУ людей из "команды" Чичановской, а также перевести отрасль на рыночные рельсы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается в вялотекущем режиме.

Вообще, Александру Самухину сотрудники ТГМУ отводят не менее серьезную роль в управлении вузом, чем самой Чичановской. По мнению собеседников нашего издания, речь идет о небольшой, но очень сплоченной команде, в которую, помимо ректора и ее супруга, входит Зоя Полковникова. В рыночной экономике ректоры медицинского вуза помощников подбирают под стать. Г-жа Полковникова — в прошлом индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в сфере финансового аудита, а теперь — советник ректора с приличной зарплатой из бюджета вуза. Как свидетельствуют наблюдатели, председатель общественного совета СУ СК по Тверской области Самухин и бухгалтер-аудитор Полковникова — постоянные участники закрытых совещаний, которые проходят в кабинете ректора. Теперь эти люди, не имеющие никакого отношения к медицине, являются теневыми вершителями судеб профессорско-проподавательского состава ТГМУ.

О том, что думает профессура об этом трио, можно прочитать, например, на сайте "Другая Тверь". Нет, не в самой хвалебной заметке о том, как университет награждает лучших, а в комментариях под ней, которых уже более сотни. Десятки анонимных, но очень осведомленных свидетелей рассказывают о том, что творится в вузе. Не пора ли Министерству здравоохранения, курирующему ТГМУ, всерьез обратить внимание на происходящее?