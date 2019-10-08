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Автор Редакция рубрики "Общество"

Кладбищенский бизнес: привет из 90-х

Общество print

Кладбищенский бизнес полон криминальных историй. Бесконечный передел рынка ритуальных услуг, поджоги машин и отстрелы… Многие помнят тяжкие 90-е, когда кладбища быстро заполнялись жертвами криминальных разборок, да и сами нередко становились предметом этих разборок.

К счастью для страны и населения, в 2000 годах ситуация подуспокоилась. Многие вопросы стали решаться законным путем. Предприниматели предпочитали строить бизнес цивилизованным образом. Но тем не менее остались сферы, где до сих пор легко "нагреть руки" незаконным путем.

Одна из таких "дыр экономики" — бизнес, связанный с ритуальными услугами. Очень престижное и прибыльное место работы для многих молодых мужчин. Те, кому доводилось хоронить близких, а это, видимо, подавляющая часть взрослого населения страны, и кто прошел через всю процедуру похоронных трат, могут догадаться, почему кладбищенский бизнес столь интересен для многих предприимчивых людей.

Причем это касается практически любого кладбища — как в столице, так и в самом отдаленном районе нашей необъятной страны.

Но не будем голословными. Тихий провинциальный город Рыбинск, в центре России, второй по величине город Ярославской области, где еще с советских времен работают несколько успешных предприятий, а люди в основном спокойные и выдержанные. Но, как утверждают местные жители, в старинном купеческом городе начались "новые 1990-е". И один из признаков — очередной передел рынка кладбищенских услуг.

Криминал в рыбинском кладбищенском бизнесе наличествовал и раньше, как и везде. Но в начале 2000-х все участники этого рынка сумели договориться. Мэры в это не вмешивались, ну разве что, как утверждают знающие люди, через посредников собирали дань. Куда ж без этого. В общем и целом, на рыбинских кладбищах почти 20 лет было всё спокойненько.

В 2016 году в данной сфере (говорят, и не только в ней) началась неразбериха. Есть в Рыбинске так называемое МБУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела". Там много лет работал спокойный и уравновешенный директор Владимир Николаевич Соколов. Однако когда кресло мэра занял Денис Добряков и с ним пришла новая команда управленцев, Соколов проработал с этой командой совсем недолго. Как говорят, ушел со словами, мол, работать стало невозможно, запросы руководства города стали слишком высоки.

А после ухода Соколова директором МБУ стал Антон Калякин. И это назначение очень удивило не только специалистов отрасли, но и людей, далеких от нее! Антон Сергеевич по образованию и роду деятельности программист, так сказать, человек практически без опыта хозяйственной деятельности. У него на паях с партнёром Андреем Вертеном было когда-то небольшое предприятие по оказанию ритуальных услуг. Продавали венки да гробы. Но особо успешным назвать это предприятие нельзя.

Антон Калякин был программистом, открывал ИП. Но — опять же успехами похвастаться не мог.

И вдруг в одночасье он становится директором МБУ! Практически без опыта хозяйственной работы, не особо разбираясь в нюансах похоронного дела.

Неудивительно, что к данному виду бизнеса был осуществлен несвойственный данной отрасли подход, и ритуальные услуги стали оказываться по совершенно непредсказуемому даже для этой неоднозначной сферы сценарию.

Как говорят в Рыбинске, бывший программист Антон Калякин и его заместитель, инженер Андрей Вертен, быстро превзошли всех похоронных мастодонтов Рыбинска! За три года управления рыбинской "похоронкой" они занимались не столько развитием муниципального бизнеса, сколько проведением мероприятий по полному захвату рынка и уничтожению конкурентов. Кладбищенский муниципальный бизнес использовал для этого все возможные и невозможные рычаги административного воздействия на конкурентов. Это был даже не передел рынка, а полный захват — прямо перед носом у Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Сейчас руководители МБУ, которая на самом деле является только частью рыбинского рынка ритуальных услуг, имеют единоличный доступ к "похоронной" инфраструктуре города: кладбищам, моргам, перевозкам и т. д.

Эта монополизация отрасли, абсолютно противозаконная, безусловно вызвала протесты, так сказать, других участников рынка.

Прежде в данной сфере действовали не только федеральные и региональные законы и подзаконные акты, но и правила здоровой конкуренции. Компаний ритуальных услуг было, может, и не так много, около 10 на город в 200 тысяч человек, но это создавало конкуренцию и выбор для потребителей. Буквально за каждого клиента приходилось сражаться. Но что делать, такой непростой бизнес.

У частных похоронщиков тоже были свои преимущества, свои связи, свои юристы, свои возможности, скидки и рассрочки. Однако новое руководство начало строить свой вполне себе частный бизнес под ширмой муниципального и жестко давить конкурентов с использованием своих административных возможностей.

В 2016 году представители ритуальных компаний обратились в Антимонопольную службу по проводу превышения полномочий администрацией Рыбинска. Специалисты УФАС нашли "похоронные" нарушения в работе департамента ЖКХ. На сайте ведомства размещена информация о том, что в 2014–2015 гг… муниципальный заказ на благоустройство и содержание мест для захоронения был выдан МБУ Рыбинска, при этом торги не были проведены. Департаменту ЖКХ поступило предписание — аннулировать соглашение с МБУ. Департамент не согласился с резолюцией антимонопольного органа и решил ее обжаловать в судебной инстанции. Но суд встал на сторону УФАС РФ.

Так-то оно так, но это практически ничего не изменило. На рынке ритуальных услуг Рыбинска муниципальная похоронка МБУ во главе с Антоном Калякиным по-прежнему оттесняет частников в сторону. А мэр Денис Добряков упорно закрывает на это глаза. Почему?

Впрочем, невыполнение решения УФАС и суда — не единственное нарушение рыбинских чиновников. Как известно, руководители муниципальных предприятий и учреждений подчиняются ФЗ "О муниципальной службе в РФ". Муниципальным служащим (к ним относится и директор МБУ) запрещается, согласно ст. 14 25-ФЗ, заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении организацией, коммерческой или некоммерческой.

Прокуратура, да и управление кадров администрации строго отслеживают это. Но, как оказалось, не тогда, когда дело касается Антона Калякина. Вот выписка из Единого реестра юридических лиц № ЮЭ99-19-89465461 от 4 октября этого года. ООО "Регионтрейдгрупп", зарегистрированное 27 мая 2016 года. Генеральный директор — Андрей Юрьевич Вертен, нынешний заместитель Антона Калякина в МБУ. Он же — один из учредителей с половинной долей уставного капитала. А сам Антон Сергеевич Калякин является вторым учредителем — тоже с половинной долей. Виды деятельности — торговля и компьютерные технологии.

Почему прокуратура и глава города закрывают на это глаза?

Пока ответов на эти вопросы нет. Есть только версии и предположения, которые явно не свидетельствуют о здоровых процессах развития бизнеса в городе.

Раньше ситуация с получением заказов, наверное, шокировала людей, которым предстояли похороны родственника. Муниципальные похоронщики были вынуждены договариваться на месте с частными конкурентами. У каждого были свои информаторы, и у квартиры только что умершего человека временами собиралось до пяти агентов, предлагая разные, но в целом похожие условия. Стали договариваться: заказ получает тот, кто раньше пришёл к клиенту.

Хлеб непростой. Конкуренция жесткая. Но новое руководство МБУ решило, что проще не конкурировать, а давить.

Работники муниципальной похоронки принялись оттеснять конкурентов не рассказами о собственном высоком уровне сервиса, а страшилками о том, кому из конкурентов в каком случае несдобровать.

Муниципальщики стали выдавливать частных бизнесменов при поддержке правоохранительных органов. В ход пошли прокурорские проверки, "профилактические беседы" местных полицейских с врачами скорой помощи о том, что информацию о покойниках надо выдавать только муниципальным похоронщикам.

Тут же была создана новая похоронная фирма со звучным названием "Харон". Учредили и возглавили её "правильные люди", которым с момента основания стали благоволить и полицейские, и сотрудники скорой помощи, приезжающие "на труп", покойников "сливали" не только в МБУ, но и в "Харон".

Как говорят, генеральный директор МБУ Антон Калякин руководит процессом получения заказов лично. Он на собственной машине каждый раз приезжает туда, где находится покойник, и контролирует ситуацию. В квартиру он не заходит, а стоит у подъезда и караулит, если видит частных похоронных агентов, то просто не пропускает их в подъезд, говоря, что место уже занято. Он ждёт "своего" — либо муниципального, либо из частного агентства "Харон". Их пропускает, а от конкурентов закрывает дверь подъезда практически собственной грудью.

В интервью "Рыбинским известиям" Антон Сергеевич признал, что в Рыбинске оказывают ритуальные услуги 11 организаций. На вопрос, что поможет сделать работу ритуальных агентств более цивилизованной, руководитель ответил: "Идеальный рынок — здоровая конкуренция! Человек вправе выбирать. Задача как МБУ, так и частников — оказать помощь родным усопшего в столь непростой период и достойно выполнить свои услуги".

Если в 2017 году, по словам самого же руководителя МБУ, конкурентная борьба в сфере ритуальных услуг была жёсткая, то сейчас отношение к конкурентам, поддержанное, судя по всему, на уровне районных властей, можно смело назвать "закошмариванием".

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Интересно, знает ли об этом прокуратура, следственный комитет, полиция? Очевидно, полиция как раз знает. Ходят разговоры, что кто-то из начальства МУ МВД России "Рыбинское" "крышует" МБУ. Возможно, муниципальные похоронщики нащупали слабую струнку в тонких полицейских душах…

Картина вырисовывается примерно следующая. Приходит в скорую Антон Калякин или его заместитель Андрей Вертен, за ним следует полицейский. Затем начинается разговор. Мол, кто тут у вас сливает на сторону информацию про покойников? Это коррупция! Это раскрытие персональных данных! Короче, Склифосовские, сливать — только муниципальной похоронке!

Как говорят знающие люди, складывается впечатление, что МБУ Рыбинска имеет приоритетный доступ к информационным базам городских оперативных служб. Врачи скорой еще только передали информацию в центр, а из МБУ уже названивают родственникам покойного. Участковый ещё только передаёт в дежурную часть данные о трупе, а по адресу умершего уже приехали из "Харона" или МБУ. С больницами и поликлиниками аналогичная ситуация.

Что это значит? Кто владеет информацией, тот владеет миром. И частному бизнесу говорить о конкуренции с государственным, особенно если идет речь о региональных услугах, больше не придется. И это касается любой отрасли. Победит тот, кто имеет доступ к информации о потенциальных клиентах и доступ к власти, которая готова дать неофициальное разрешение на предоставление такого плана информации

Антон Калякин не просто оперативно приезжает по нужным адресам. Конкуренция действительно жесткая. Если он не успевает появиться лично и заслонить собой дверь подъезда, то рассылает частным похоронщикам СМС-сообщения типа: "Это наш покойник. Не трогайте его".

Руководство МБУ Рыбинска до такой степени уверено в безнаказанности, что даже не боится "запалиться" на этих СМС? Ведь это коррупционная составляющая! И получатели СМС, частные похоронщики, вполне могут переслать их по другим адресам.

Или власти и так в курсе такого уничтожения конкуренции? Город маленький. Не скрыться, не спрятаться, как поется в песне.

Темы рыбинск кладбище антон калякин ритуальные услуги кладбищенский бизнес
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