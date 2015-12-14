День образования Радиотехнических войск ВВС РФ
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День памяти погибших журналистов
Международный день чая
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День пророка Аввакума. Святой мученик Аввакум был за веру сожжен в Мезени в XVII веке.
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Протопоп Аввакум — мученик за обряд
Если на этот день идет дождь, то будет идти еще 40 дней и неделю.
Именинники: Аввакум, Андрей, Иван, Иоанн, Степан и Стефан.
15 декабря 1666 года в Москве состоялся суд над патриархом Никоном.
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Мечта патриарха Никона о великой России
15 декабря 1791 года в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к конституции 1787 года, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).
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15 декабря 1840 года останки императора Наполеона I перенесены в Париж, в Дом инвалидов.
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Истории любви: Наполеон и Жозефина
15 декабря 1959 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первого в СССР боевого ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет, а два дня спустя был создан новый вид вооруженных сил — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
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"Надо держать под прицелом территорию США"
Тот, кто создавал ракетно-ядерный щит СССР
15 декабря 1973 года Американская психиатрическая ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.
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Валентина Петренко: Я не гомофоб
Нетрадиционная армия: служи и молчи
15 декабря 1981 года в Кремле генеральный секретарь ЦК народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета ДРА Бабрак Кармаль вручил Леониду Ильичу Брежневу высшую награду Афганистана — орден "Солнце свободы".
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Афганистан проверит ШОС на прочность
15 декабря 1984 года с визитом в Великобританию прибыл член Политбюро ЦК КПСС М.С. Горбачев. Во время визита состоялась первая встреча Горбачева и Маргарет Тэтчер.
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Горбачев страдал манией величия Раисы
15 декабря 1989 года началась революция в Румынии. Население города Тимишоара попыталось воспрепятствовать насильственной депортации кальвинистского священника Ласло Тёкеша, представителя венгерской общины. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами. На следующий день люди вновь собрались на площадях Тимишоары и Арада с требованием отставки Чаушеску. Армия открыла огонь, пустила на безоружных людей танки и бронетранспортеры. Жертвами кровавой бойни стали более 5000 человек. Движение протеста перекинулось и в столицу, вскоре распространившись на всю страну. В течение недели диктатура Чаушеску была сметена, он с супругой арестован, приговорен к смерти и немедленно казнен. Падение коммунистического режима в Румынии оказалось самым кровавым по своим последствиям.
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"Война паспортов" ударила по Румынии
15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан.
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Как спасти русский мир в Центральной Азии
15 декабря 2004 года начался показ спортивной драмы "Малышка на миллион", поставленной Клинтом Иствудом. В феврале на "оскаровской" церемониии фильм признают лучшим, Иствуду вручат приз за режиссуру, Хилари Суонк назовут лучшей актрисой, а Моргану Фримену достанется "Оскар" за лучшую роль второго плана.
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Дни рождения
15 декабря 37 года родился Нерон (Nero), пятый римский император.
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15 декабря 1542 года родился Иэясу Токугава, японский феодал, основатель династии сёгунов Токугава.
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15 декабря 1832 года родился (Александр) Гюстав Эйфель (Alexandre Gustave Eifel), французский инженер-строитель.
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15 декабря 1907 года родился Николай Никитин, ученый в области железобетонных и металлических конструкций, лауреат Государственной и Ленинской премий. Участвовал в создании Московского университета на Ленинских горах, стадиона "Лужники", монумента Родина-мать в Волгограде. Никитин — автор проекта Останкинской телевизионной башни.
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15 декабря 1934 года родился Олег Богатиков, геолог, академик (1991).
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15 декабря 1962 года родился Игорь Угольников, телеведущий, актер, режиссер.
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15 декабря 1775 года умерла Елизавета Тараканова, самозванная "княжна", она же девица Франк, госпожа Тремуль.
Читайте также: Мельница заблуждений: Княжна Тараканова
15 декабря 1845 года скончался Михаил Лунин, декабрист.
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15 декабря 1938 года умер Валерий Чкалов, летчик, Герой Советского Союза.
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Опередить Чкалова помешали горящие доллары
15 декабря 1966 года умер Уолт Дисней (Walt (Walter Elias) Disney), американский мультипликатор, отец Микки Мауса и Дональда Дака.
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"Дисней" избавляется от принцесс
15 декабря 1981 года скончался Михаил Жаров, актер Малого театра, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974).
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У российского правительства не получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.