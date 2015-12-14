Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Дерябин

15 декабря: РВСН, пророк Аввакум и патриарх Никон

Общество » День в истории » Декабрь

День образования Радиотехнических войск ВВС РФ

Листок календаря, 15
Фотоархив Pravda. Ru

Читайте также: ЦРУ в ступоре от операции РФ в Сирии

День памяти погибших журналистов

Международный день чая

Читайте также: Узнайте секреты зеленого чая

Православный календарь

День пророка Аввакума. Святой мученик Аввакум был за веру сожжен в Мезени в XVII веке.

Читайте также:

Стража и надежда пророка Аввакума

Протопоп Аввакум — мученик за обряд

Народный календарь

Если на этот день идет дождь, то будет идти еще 40 дней и неделю.

Именинники: Аввакум, Андрей, Иван, Иоанн, Степан и Стефан.

События

15 декабря 1666 года в Москве состоялся суд над патриархом Никоном.

Читайте также:

Никон — последний "великий государь" Церкви

Мечта патриарха Никона о великой России

15 декабря 1791 года в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к конституции 1787 года, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).

Читайте также:

Америка пойдет по пути социализма?

Эрик Зюсс: Гитлер многому мог научиться у Обамы

США переняли худшее от СССР

США как инкубатор АнтиРоссии

Штатов не будет — будет сплошное АНБ

15 декабря 1840 года останки императора Наполеона I перенесены в Париж, в Дом инвалидов.

Читайте также:

Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона

Истории любви: Наполеон и Жозефина

15 декабря 1959 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первого в СССР боевого ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет, а два дня спустя был создан новый вид вооруженных сил — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Читайте также:

Реквием по "Сатане" от главного конструктора

"Patriot — это жалкое подобие С-300"

"Наша задача — делать бомбы"

"Не надо себя тешить тем, что противостояние закончилось"

Ракетные войска РФ усилят "Баргузином"

"Надо держать под прицелом территорию США"

Тот, кто создавал ракетно-ядерный щит СССР

15 декабря 1973 года Американская психиатрическая ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.

Читайте также:

Виталий Милонов: Общество потребления заменило Бога

Каминг-аут — признание, ставшее пропагандой

Валентина Петренко: Я не гомофоб

Кому на руку Содом и Гоморра

Нетрадиционная армия: служи и молчи

15 декабря 1981 года в Кремле генеральный секретарь ЦК народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета ДРА Бабрак Кармаль вручил Леониду Ильичу Брежневу высшую награду Афганистана — орден "Солнце свободы".

Читайте также:

Афганистану потребуется вмешательство России

Слабое звено России на афганском направлении

В Сирии будет второй Афганистан?

Будут ли судить США за Афганистан

Афганистан проверит ШОС на прочность

15 декабря 1984 года с визитом в Великобританию прибыл член Политбюро ЦК КПСС М.С. Горбачев. Во время визита состоялась первая встреча Горбачева и Маргарет Тэтчер.

Читайте также:

Горбачевы: "Ассенизаторская" функция вождя

Горбачевы: Тэтчер была соперницей Раисы?

Горбачев страдал манией величия Раисы

15 декабря 1989 года началась революция в Румынии. Население города Тимишоара попыталось воспрепятствовать насильственной депортации кальвинистского священника Ласло Тёкеша, представителя венгерской общины. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами. На следующий день люди вновь собрались на площадях Тимишоары и Арада с требованием отставки Чаушеску. Армия открыла огонь, пустила на безоружных людей танки и бронетранспортеры. Жертвами кровавой бойни стали более 5000 человек. Движение протеста перекинулось и в столицу, вскоре распространившись на всю страну. В течение недели диктатура Чаушеску была сметена, он с супругой арестован, приговорен к смерти и немедленно казнен. Падение коммунистического режима в Румынии оказалось самым кровавым по своим последствиям.

Читайте также:

Николае Чаушеску — конкурент Дракулы?

Европу ждет "венгерский конфликт"?

"Война паспортов" ударила по Румынии

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан.

Читайте также:

Военная база России в Оше — форпост в Центральной Азии

Авиабаза "Манас" была настоящей клоакой

Как спасти русский мир в Центральной Азии

15 декабря 2004 года начался показ спортивной драмы "Малышка на миллион", поставленной Клинтом Иствудом. В феврале на "оскаровской" церемониии фильм признают лучшим, Иствуду вручат приз за режиссуру, Хилари Суонк назовут лучшей актрисой, а Моргану Фримену достанется "Оскар" за лучшую роль второго плана.

Читайте также: Клинт Иствуд: Его путь через тернии к звездам

Дни рождения

15 декабря 37 года родился Нерон (Nero), пятый римский император.

Читайте также: Золотой дворец оправдает Нерона

15 декабря 1542 года родился Иэясу Токугава, японский феодал, основатель династии сёгунов Токугава.

Читайте также:

Христианство в Японии: Крушение всех надежд

Хидэеси наносит ответный удар

Христианство в Японии: Первые успехи иезуитов

Мельница заблуждений: Мифы и правда о ниндзя

Мельница заблуждений: Вся правда о самураях

15 декабря 1832 года родился (Александр) Гюстав Эйфель (Alexandre Gustave Eifel), французский инженер-строитель.

Читайте также: Эйфелева башня — развязка мрачной драмы

15 декабря 1907 года родился Николай Никитин, ученый в области железобетонных и металлических конструкций, лауреат Государственной и Ленинской премий. Участвовал в создании Московского университета на Ленинских горах, стадиона "Лужники", монумента Родина-мать в Волгограде. Никитин — автор проекта Останкинской телевизионной башни.

Читайте также: Останкинская башня — перевёрнутый цветок лилии

15 декабря 1934 года родился Олег Богатиков, геолог, академик (1991).

Читайте также: Чаепития в Академии: "Сон вулканов опасен"

15 декабря 1962 года родился Игорь Угольников, телеведущий, актер, режиссер.

Читайте также: Доктор Угол: от похорон еды к похоронам ТВ

Скорбные даты

15 декабря 1775 года умерла Елизавета Тараканова, самозванная "княжна", она же девица Франк, госпожа Тремуль.

Читайте также: Мельница заблуждений: Княжна Тараканова

15 декабря 1845 года скончался Михаил Лунин, декабрист.

Читайте также: Она предсказала судьбу Бонапарту и декабристам

15 декабря 1938 года умер Валерий Чкалов, летчик, Герой Советского Союза.

Читайте также:

Воздушные хулиганы — на страже рубежей

Триумфальный "прыжок" через Северный полюс

"Летчик не виноват, крыло подвело. Это я говорю — Чкалов"

Опередить Чкалова помешали горящие доллары

15 декабря 1966 года умер Уолт Дисней (Walt (Walter Elias) Disney), американский мультипликатор, отец Микки Мауса и Дональда Дака.

Читайте также:

"Спасти мистера Бэнкса": Что гложет Мэри Поппинс?

Рейтинг: Лучше Диснея только БМВ

"Дисней" избавляется от принцесс

15 декабря 1981 года скончался Михаил Жаров, актер Малого театра, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974).

Читайте также: "Воздушный извозчик" летит на голос 70 лет

Темы даты события календарь день в истории
Актуальная аналитика
Декабрь
15 декабря: РВСН, пророк Аввакум и патриарх Никон
Новости спорта
10 хитростей, мотивирующих заняться спортом
Силовые структуры
Медаль «Золотая звезда»: кого ей награждали
Новости Все >
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Депутат, подаривший чиновнику вазелин, объяснил свой поступок
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Матвиенко объяснила отставку Левченко
Навка рассказала, почему Загитова взяла паузу в спорте
В России резко возросла цена на яблоки
Стало известно, сколько может прожить человек без участия медицины
Нижегородскому чиновнику подарили вазелин перед приездом главы региона
Оплаченные Ходорковским вбросы "Новая газета" публикует без проверки
Последние материалы
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
10 хитростей, мотивирующих заняться спортом
Депутат, подаривший чиновнику вазелин, объяснил свой поступок
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Матвиенко объяснила отставку Левченко
Навка рассказала, почему Загитова взяла паузу в спорте
В России резко возросла цена на яблоки
Стало известно, сколько может прожить человек без участия медицины
Нижегородскому чиновнику подарили вазелин перед приездом главы региона
Популярное
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату

У российского правительства не получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.

Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Новости спорта
Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов
Комментарии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Евгений Федоров: границы России до сих пор не отрегулированы
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
На кого работает наше правительство
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
США обладают технологией доставки человека в любую точку Земли за час
США обладают технологией доставки человека в любую точку Земли за час
Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН в Донбассе
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
США обладают технологией доставки человека в любую точку Земли за час
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы
Коммунистам Воронежа отказали в праздновании юбилея Сталина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ