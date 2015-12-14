15 декабря: РВСН, пророк Аввакум и патриарх Никон

День образования Радиотехнических войск ВВС РФ

Фотоархив Pravda. Ru

Читайте также: ЦРУ в ступоре от операции РФ в Сирии

День памяти погибших журналистов

Международный день чая

Читайте также: Узнайте секреты зеленого чая

Православный календарь

День пророка Аввакума. Святой мученик Аввакум был за веру сожжен в Мезени в XVII веке.

Читайте также:

Стража и надежда пророка Аввакума

Протопоп Аввакум — мученик за обряд

Народный календарь

Если на этот день идет дождь, то будет идти еще 40 дней и неделю.

Именинники: Аввакум, Андрей, Иван, Иоанн, Степан и Стефан.

События

15 декабря 1666 года в Москве состоялся суд над патриархом Никоном.

Читайте также:

Никон — последний "великий государь" Церкви

Мечта патриарха Никона о великой России

15 декабря 1791 года в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к конституции 1787 года, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).

Читайте также:

Америка пойдет по пути социализма?

Эрик Зюсс: Гитлер многому мог научиться у Обамы

США переняли худшее от СССР

США как инкубатор АнтиРоссии

Штатов не будет — будет сплошное АНБ

15 декабря 1840 года останки императора Наполеона I перенесены в Париж, в Дом инвалидов.

Читайте также:

Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона

Истории любви: Наполеон и Жозефина

15 декабря 1959 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первого в СССР боевого ракетного комплекса межконтинентальных баллистических ракет, а два дня спустя был создан новый вид вооруженных сил — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Читайте также:

Реквием по "Сатане" от главного конструктора

"Patriot — это жалкое подобие С-300"

"Наша задача — делать бомбы"

"Не надо себя тешить тем, что противостояние закончилось"

Ракетные войска РФ усилят "Баргузином"

"Надо держать под прицелом территорию США"

Тот, кто создавал ракетно-ядерный щит СССР

15 декабря 1973 года Американская психиатрическая ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.

Читайте также:

Виталий Милонов: Общество потребления заменило Бога

Каминг-аут — признание, ставшее пропагандой

Валентина Петренко: Я не гомофоб

Кому на руку Содом и Гоморра

Нетрадиционная армия: служи и молчи

15 декабря 1981 года в Кремле генеральный секретарь ЦК народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета ДРА Бабрак Кармаль вручил Леониду Ильичу Брежневу высшую награду Афганистана — орден "Солнце свободы".

Читайте также:

Афганистану потребуется вмешательство России

Слабое звено России на афганском направлении

В Сирии будет второй Афганистан?

Будут ли судить США за Афганистан

Афганистан проверит ШОС на прочность

15 декабря 1984 года с визитом в Великобританию прибыл член Политбюро ЦК КПСС М.С. Горбачев. Во время визита состоялась первая встреча Горбачева и Маргарет Тэтчер.

Читайте также:

Горбачевы: "Ассенизаторская" функция вождя

Горбачевы: Тэтчер была соперницей Раисы?

Горбачев страдал манией величия Раисы

15 декабря 1989 года началась революция в Румынии. Население города Тимишоара попыталось воспрепятствовать насильственной депортации кальвинистского священника Ласло Тёкеша, представителя венгерской общины. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами. На следующий день люди вновь собрались на площадях Тимишоары и Арада с требованием отставки Чаушеску. Армия открыла огонь, пустила на безоружных людей танки и бронетранспортеры. Жертвами кровавой бойни стали более 5000 человек. Движение протеста перекинулось и в столицу, вскоре распространившись на всю страну. В течение недели диктатура Чаушеску была сметена, он с супругой арестован, приговорен к смерти и немедленно казнен. Падение коммунистического режима в Румынии оказалось самым кровавым по своим последствиям.

Читайте также:

Николае Чаушеску — конкурент Дракулы?

Европу ждет "венгерский конфликт"?

"Война паспортов" ударила по Румынии

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан.

Читайте также:

Военная база России в Оше — форпост в Центральной Азии

Авиабаза "Манас" была настоящей клоакой

Как спасти русский мир в Центральной Азии

15 декабря 2004 года начался показ спортивной драмы "Малышка на миллион", поставленной Клинтом Иствудом. В феврале на "оскаровской" церемониии фильм признают лучшим, Иствуду вручат приз за режиссуру, Хилари Суонк назовут лучшей актрисой, а Моргану Фримену достанется "Оскар" за лучшую роль второго плана.

Читайте также: Клинт Иствуд: Его путь через тернии к звездам

Дни рождения

15 декабря 37 года родился Нерон (Nero), пятый римский император.

Читайте также: Золотой дворец оправдает Нерона

15 декабря 1542 года родился Иэясу Токугава, японский феодал, основатель династии сёгунов Токугава.

Читайте также:

Христианство в Японии: Крушение всех надежд

Хидэеси наносит ответный удар

Христианство в Японии: Первые успехи иезуитов

Мельница заблуждений: Мифы и правда о ниндзя

Мельница заблуждений: Вся правда о самураях

15 декабря 1832 года родился (Александр) Гюстав Эйфель (Alexandre Gustave Eifel), французский инженер-строитель.

Читайте также: Эйфелева башня — развязка мрачной драмы

15 декабря 1907 года родился Николай Никитин, ученый в области железобетонных и металлических конструкций, лауреат Государственной и Ленинской премий. Участвовал в создании Московского университета на Ленинских горах, стадиона "Лужники", монумента Родина-мать в Волгограде. Никитин — автор проекта Останкинской телевизионной башни.

Читайте также: Останкинская башня — перевёрнутый цветок лилии

15 декабря 1934 года родился Олег Богатиков, геолог, академик (1991).

Читайте также: Чаепития в Академии: "Сон вулканов опасен"

15 декабря 1962 года родился Игорь Угольников, телеведущий, актер, режиссер.

Читайте также: Доктор Угол: от похорон еды к похоронам ТВ

Скорбные даты

15 декабря 1775 года умерла Елизавета Тараканова, самозванная "княжна", она же девица Франк, госпожа Тремуль.

Читайте также: Мельница заблуждений: Княжна Тараканова

15 декабря 1845 года скончался Михаил Лунин, декабрист.

Читайте также: Она предсказала судьбу Бонапарту и декабристам

15 декабря 1938 года умер Валерий Чкалов, летчик, Герой Советского Союза.

Читайте также:

Воздушные хулиганы — на страже рубежей

Триумфальный "прыжок" через Северный полюс

"Летчик не виноват, крыло подвело. Это я говорю — Чкалов"

Опередить Чкалова помешали горящие доллары

15 декабря 1966 года умер Уолт Дисней (Walt (Walter Elias) Disney), американский мультипликатор, отец Микки Мауса и Дональда Дака.

Читайте также:

"Спасти мистера Бэнкса": Что гложет Мэри Поппинс?

Рейтинг: Лучше Диснея только БМВ

"Дисней" избавляется от принцесс

15 декабря 1981 года скончался Михаил Жаров, актер Малого театра, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974).

Читайте также: "Воздушный извозчик" летит на голос 70 лет