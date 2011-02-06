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Ольга Гуманова

Новоиерусалимский Воскресенский монастырь: Мечта патриарха Никона о великой России

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Ирина Антипова, жительница подмосковной Истры, рассказала Pravda.Ru о знаменитом Новоиерусалимском Воскресенском монастыре.

Новоиерусалимский Воскресенский монастырь: Мечта патриарха Никона о великой России

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области. Основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины (Википедия).

В храмах отзвучало "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…", люд православный благославился под кропилом своих пастырей духовных, набрал воду из освященных источников, а самые смелые даже окунулись в крещенскую прорубь. Президент Дмитрий Медведев посетил Святую Землю и берега Иордана — "купели Христовой", а мы с семьей тоже не остались в стороне от праздничного священнодейства, благо у нас в Истре это просто невозможно. Ибо имеем в своем родном городе не просто храм православный, а целую Русскую Палестину, венчаемую знаменитой нашей духовной святыней — Новоиерусалимским монастырем, который и доныне впечатляет своим грандиозным великолепием, служит центром притяжения для многих верующих.

В XVII веке совершилось "событие беспримерное" в летописях Русской Церкви. Патриарх Никон осушествил дерзкий, но прекрасный, чисто русский по творческому размаху, пронзительный и пронзающий века замысел — архитектурно-ландшафтный ансамбль, названный Русской Палестиной. В окрестностях нынешнего города Истры (в бытность Никона — Воскресенска) была создана своеобразная топографическая икона, пространственная копия Святой Земли, со своей горой Сион, на которой возвышался Воскресенский собор, с часовней-кувуклией Гроба Господня под шатром самой грандиозной в истории русского зодчества ротонды. Рядом с собором чудесным образом расположились Гефсиманский сад, холмы Фавор и Елеон. Ну, а прозрачные воды реки Истры как нельзя более кстати повторили русло Иордана, Реки Жизни, ибо, как известно, крестившиеся во Христе крестились в Жизнь Вечную.

Когда настало время освящать церковь, святейший патриарх пригласил на торжество Государя Алексея Михайловича, которому так полюбилась местность, что он писал Никону: "Господь Бог издревле предуготовал место сие на создание монастыря, ибо оно по красоте подобно Иерусалиму". С радостью прочитав это послание, святейший патриарх положил его в кованом серебряном ковчежце под святым престолом и повелел по царскому писанию называть Воскресенский монастырь Новым Иерусалимом.

Монастырь бережно хранит память о людях, которые в разные века вносили свою лепту в его строительство или воссоздание. Привлекает, например, внимание чудесная стелла с тончайшей мозаичной иконой Богоматери с младенцем-Христом над могилой Анны Сергеевны Цуриковой, пожертвовавшей два века назад монастырю большую сумму денег, В монастырских пределах покоится и сам патриарх Никон.

По территории обители и Гефсмиманскому саду-парку можно ходить часами, любоваться и удивляться этой необыкновенной задумке великого патриарха. И с упоением постигать всю историю существования Нового Иерусалима, какой бы сложной, даже драматичной она ни была. А главное — радоваться тому замечательному факту, что через десятилетия, через столетия потомки конкретными деяниями разделяли патриаршье видение места Нового Иерусалима в русской истории и духовной культуре. Ведь в каждом веке русские правители и меценаты выделяли огромные средства, а самые незаурядные зодчие и художники прилагали свой талант как для сбережения, так и для усовершенствования, а иногда, увы, и для восстановления никоновского творения. Об именах — судите сами: Растрелли, Казаков, Воронихин, а еще — наилучшие русские и белорусские мастера-каменщики, творцы майолики, золотники…

С особым трепетом я подхожу к скиту, где жил великий патриарх. Мой муж, реставратор, больше десятка лет проработавший над воссозданием облика Нового Иерусалима, рассказывает, что сам скит им пришлось буквально очищать от насыпанного по самый венец грунта. И не только скит. Ведь большая часть самого монастыря была сильно разрушена гитлеровцами в декабре 1941 года. И восстановлению Нового Иерусалима были посвящены усилия реставраторов и государства начиная с послевоенных лет.

Жители всего Подмосковья съезжаются сюда, особенно в праздники, еще раз постичь русское духовное величие, прикоснуться к мечте Никона, мечте о великой России.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие патриарх никон московская область
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