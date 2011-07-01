Мельница заблуждений: мифы и правда о ниндзя

Ниндзя, японские убийцы, шпионы и диверсанты до сего дня привлекают внимание как многих деятелей искусства, так и широких масс. Об их приключениях

пишут книги,

рисуют комиксы,

снимают фильмы.

Тем не менее большинство поклонников ниндзя не догадываются о том, что все это не более чем миф. В реальности их жизнь и деятельность были совсем другими…

Ниндзя — не воины-тени и не "крадующиеся в ночи"

Давайте начнем с названия. Само слово "ниндзя" (если записать иероглифами, то это будет так 忍者) означает: "тот, кто скрывается". Однако это слово возникло как результат японизированного китайского прочтения данных знаков (как мы знаем, в японском языке есть два способа прочтения иероглифов — китайское и японское), если же прочесть его по японской традиции, то получится "сино моно". Из этого сочетания происходит другое название данных людей

"синобу моно" (дословно: профессиональный терпеливый прятальщик)

или "синоби моно" (дословно: профессиональный подсматривающий прятальщик).

Чаще всего представителей данной профессии в современной Японии называют просто "синоби", поэтому в данной статье я буду, наряду с "ниндзя", использовать и этот термин. Что касается часто используемых в художественной литературе таких вариантов перевода, как "крадущиеся в ночи" и "воины-тени", то они созданы фантазией писателей прошлого и позапрошлого века и к оригиналу никакого отношения не имеют.

Ниндзя: кто они на самом деле?

Теперь о том, кто же были синоби на самом деле. После того, как представители этой, скажем так, не слишком престижной профессии стали популярны на Западе (это случилось в ХХ веке), им стали приписывать весьма благородное происхождение. Популяризаторы культуры и истории Страны восходящего солнца (кстати, в большинстве случаев не владевшие японским языком и использующие в качестве первоисточников записки разных европейских путешественников XIX века, которые часто байки принимали за правду) писали о том, что ниндзя — это тайное общество, корни которого следует искать в буддийских монастырях Тибета и Китая.

Данные авторы сообщают о том, что они владели секретными

дыхательными,

боевыми

и медитативными

техниками, что делало их практически "сверхлюдьми".

При этом они как-то упускали из виду следующий факт, многократно упоминаемый в японских исторических источниках: когда синоби умирал, ни один из служителей Будды не соглашался провести церемонию его погребения. Парадокс какой-то — почему бы священнику не прочесть молитвы над столь "высокодуховным" человеком, ведь согласно правилам японских буддийских сект сами священники от этого в будущей жизни только выиграют?

Менее романтично и мистично настроенные авторы считают, что синоби — продукт исключительно японского "производства".

Почему ниндзя нельзя представлять как монахов

Будто бы они происходят от средневековых странствующих монахов ямабуси, которые, как и монахи нищенствующих орденов средневековой Европы, постоянно бродили по стране в поисках подаяния и попутно лечили больных, изгоняли демонов, а также занимались шпионажем в пользу дайме (правителей областей).

Тем не менее это весьма сомнительно, ведь ямабуси были монахами, то есть не могли жениться и иметь детей, а про ниндзя известно, что у них были семейные кланы. Кроме того, согласно правилам, ямабуси не могли надолго задерживаться на одном месте, что касается синоби, то известно, что у них были постоянные поселения в горных труднодоступных районах.

Так что, как видите, многое тут не сходится. Скорее всего, имел место обратный процесс — когда синоби выполняли свою работу, они часто маскировались под ямабуси (впрочем, не только они, часто этим занимались

и самураи,

и торговцы,

и даже странствующие ремесленники).

Это-то, скорее всего, и послужило основой для данной версии.

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Ниндзя были выходцами из хинин и эта

Реальное же положение дел оказалось куда проще и печальнее. Все средневековые источники (например, "Повесть о великом мире", повествующая о самурайских междоусобицах XIV-XV веков) говорят о том, что ниндзя были выходцами из хинин и эта. Так назывались две сословные группировки, положение которых было такое же, как знаменитых индийских парий (неприкасаемых).

Хинин (дословно переводится как "нелюди") специализировались на всем, что связано с трупами людей и с нечистотами — они были

могильщиками,

уборщиками,

ассенизаторами

и даже палачами (казнившими "неблагородных людей", о которых самураи не желали пачкать свои мечи).

То есть они занимались теми делами, которые правоверный японец никогда бы не стал делать, поскольку все, что связано с разложением и гниением, для приверженца как Синто, так и буддизма считается источником осквернения.

К хинин также относились

бывшие заключенные

и бродяги,

а также люди, совершившие поступки, противоречащие тогдашней этике

(например,

зоофилы

или люди, совершившие инцест).

К эта (дословно: "кожевники") относились

забойщики скота,

живодеры,

мясники,

охотники,

то есть все, кому приходилось иметь дело с постоянным убийством животных и разделкой туш.

Однако в эту же группу входили также

акушерки,

низший персонал больниц

и ама (ловцы жемчуга и собиратели моллюсков).

Кроме того, к эта традиционно относили многих айнов, живших на Хонсю и Хоккайдо, а также иммигрантов из Кореи и Филиппин.

Родители ниндзя не ценилась вообще никак

Представители обеих групп находились практически вне всех законов. Если кого-то из этих "неприкасаемых" убивали, то не назначалось даже судебного разбирательства, причем не только для самураев, но и для представителей других сословий (если самурай, к примеру, убивал крестьянина, то формальное судебное разбирательство все же было). Их жизнь ценилась меньше, чем жизнь домашних и диких животных.

Хинин и эта не имели права

жить в городах и деревнях,

входить в храмы,

первыми заговаривать с представителями других сословий,

владеть имуществом

и заниматься земледелием (налоги они, правда, тоже не платили).

Им запрещено было

вступать в брак с представителями других сословий (хотя исключения, конечно же, бывали)

и даже прикасаться к полноправным жителям Японии.

В случае нарушения какого-либо запрета поселки "неприкасаемых" просто стирали с лица земли, истребляя поголовно всех жителей.

Жизнь ниндзя

Именно из этого сословия и вышли синоби. Сами понимаете, о том, что они владели какими-то скрытыми техниками дыхания и рукопашного боя, не может быть и речи — кто бы научил этим методикам неграмотных, забитых и всячески презираемых людей? Судя по всему, все их оригинальные способы ведения рукопашного боя синоби придумали сами, просто для того, чтобы защититься от обидчиков. А раз "неприкасаемые" были

охотниками,

могильщиками

и живодерами,

то, естественно, очень хорошо знали человеческую и звериную анатомию и физиологию.

Это им весьма помогало, как и умение надолго задерживать дыхание — иначе, работая целый день (заметьте, без респиратора) среди разлагающихся трупов, долго не протянешь.

Охотничье же ремесло развивало в них

внимательность,

наблюдательность

и давало информацию о разных ядовитых растениях.

Словом, у ниндзя были возможности получать специальные знания на месте, не прибегая к "секретным" техникам из

Китая,

Индии

и Тибета

(да и, кстати, каким бы образом они их узнали — ни один капитан не согласился бы взять на борт своего судна "неприкасаемого", и ни один бы приезжий священник не стал бы с ними общаться).

Специфическое оружие ниндзя, например,

"летающие звездочки" и "шпильки" (сякэн или сюрикэн)

или складные косы (кусари-кама)

и мини-цепы (нунтяку, или, на китайский манер — нунчака),

появились в результате того, что "неприкасаемым" было запрещено иметь любое традиционное оружие, вроде

мечей,

луков

или копий.

Поэтому они создали такие предметы, которые внешне походили на обычные орудия труда или бытовые предметы (те же сюрикэны — исходно всего-навсего элементы заколок для волос), но которые можно использовать и в бою. И в обращении с ними синоби достигли небывалых высот. А вот самурайскими мечами или луками, как это часто показывают в голливудских фильмах, они предпочитали вовсе не пользоваться.

Ниндзя владели одним искусством — актерским

Но основным искусством ниндзя были вовсе не приемы рукопашного боя, а способность моментально перевоплощаться в

самурая,

крестьянина,

придворного,

торговца,

монаха и т. п., —

другими словами, актерское мастерство (то есть они освоили систему Станиславского за сотни лет до рождения ее автора).

Именно это давало им возможность перемещаться по всей Японии без особого риска для себя. И именно за это их и ценили предводители самурайских армий, нанимавших синоби в качестве шпионов.

Источники утверждают, что основной расцвет ниндзя приходится на период с XII по XVII век, то есть на то время, когда Японию сотрясали междоусобные войны. Боевые действия велись на достаточно большой территории, и без профессиональных лазутчиков здесь было не обойтись.

Благодаря деятельности синоби такие полководцы, как

Минамото Есицунэ,

Асикага Такаудзи,

Такэда Сингэн,

Ода Нобунага,

Тоетоми Хидэеси

и Токугава Иэясу,

часто могли разгромить своих более сильных противников, поскольку знали все об их планах еще накануне битвы.

Ниндзя не использовали в качестве наемных убийц

А вот в качестве наемных убийц ниндзя использовали крайне редко. Дело в том, что в эпоху самурайских войн это было невыгодно — если самурай сам убивал или казнил вражеского полководца, то ему за это полагалась награда, а большинство воинов противника переходили на сторону его господина (о том, что верность сюзерену вовсе не была основной доблестью самурая, вы можете прочесть в статье "Вся правда о самураях"). В случае же тайного убийства престиж заказчика вовсе не поднимался, да и наград ему никаких не перепадало. Поэтому даже в безвыходных ситуациях полководцы не давали синоби задание устранить конкурента.

Вот типичный тому пример. Что мешало Токугава Иэясу, который, кстати, активно общался с синоби, воспользоваться их услугами и устранить своих конкурентов в лице

Исида Мицунари

и Тоетоми Хидэери?

Ловкий бросок сякэна, капелька яда, спущенная в рот спящего по нитке, — и проблемы разом исчезли бы. Однако он тем не менее предпочел в обоих случаях

долгую,

кровопролитную

и разорительную

войну, потому что твердо знал, что внезапная смерть противника не укрепит его авторитета среди самураев.

Самураи, воспользовавшиеся ниндзя, становились ронинами

Вместе с тем, пользуясь услугами синоби, о своих связях с "неприкасаемыми" самураи предпочитали вообще не говорить — иначе они рисковали пополнить ряды последних. Кстати, иногда такое бывало — многие ронины (самураи, лишившиеся сюзерена) уходили жить к хинин и эта. Возможно, именно они-то и научили их основам "благородного" рукопашного боя (вроде современных каратэ и дзиу-дзицу), из которых позже сформировался стиль "ниндзюцу-до". Однако произошло это не раньше XVI века.

Конец ниндзя

А вскоре наступил и упадок самих ниндзя. Еще Ода Нобунага, осознав опасность этих людей, повелел истребить поселки хинин в провинциях Ига и Кога, где жили самые искусные синоби. Позже Токугава Иэясу продолжил эту политику, но действовал более гибко — он предложил синоби поступить на службу в полицейское ведомство, приравняв их статус к статусу ремесленников и торговцев.

Многие согласились с этим весьма заманчивым предложением, а те, кто отказался, были истреблены поголовно (и правительственным войскам здесь помогли бывшие синоби, перешедшие на государственную службу). Тем не менее еще несколько веков по Японии ходили легенды о том, что части ниндзя все-таки удалось избежать смерти и они еще долгое время скрывались в труднодоступных горных районах. Так это или нет, сказать сложно, потому что документальных подтверждений этому не существует. Точно можно сказать лишь одно — когда в XIX веке все сословия в Японии были упразднены, а в полицию, разведку и контрразведку стали брать любых желающих, надобность в синоби, сами понимаете, отпала.

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Легенды о синоби популярны до сих пор и продолжают вдохновлять многих писателей, художников и режиссеров. Похоже, ниндзя, как и самураи, создали о себе красивый миф, переживший своих создателей и весьма далекий от реальности. Но в то же время очень романтичный и интригующий. Поэтому-то многие, вопреки фактам, продолжают верить в то, что синоби до сих пор обитают где-то в японских горах…

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