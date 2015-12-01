2 декабря: Аустерлицкое сражение, Рим и незнакомка русской поэзии

Международный день борьбы за отмену рабства

Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День пророка Авдия (IX век до нашей эры).

Именинники: Авдей, Авенир, Адриан, Варлам, Иларион, Илиодор и Роман.

События

2 декабря 1804 года Наполеон провозглашен императором Франции на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам. Для участия в церемонии в Париж был доставлен папа Пий VII, от которого Наполеон принял помазание, но не дал ему короновать себя. Бедный папа был нужен только для придания законности коронации.

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2 декабря 1805 года произошло Аустерлицкое сражение. В сражении, получившем название "Битва трех императоров", армия Наполеона (73 тысячи человек) нанесла тяжелое поражение объединенной русско-австрийской армии (86 тысяч человек). Командующим считался М. И. Кутузов, но фактически он был отстранен от принятия решений императором Александром I, который принял план австрийского генерала Ф. Вейротера, не учитывавший маневра противника и без достаточных сведений от обстановке. Союзники потеряли убитыми и ранеными 27 тысяч человек, французы — около 12 тысяч.

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2 декабря 1870 года Рим провозглашен столицей Итальянского королевства.

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2 декабря 1900 года в 200-летний юбилей Нарвского сражения на братской могиле павших русских солдат был открыт памятник, сооруженный на средства гвардейских Преображенского и Семеновского полков. Это был пятиметровый насыпной курган, увенчанный гранитной скалой с чугунным крестом.

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2 декабря 1909 года в мастерской художника Александра Головина, где собирались сотрудники редакции "Аполлона", один из поэтов, беседующий с Николаем Гумилевым, произносит:

— И все-таки по-русски так еще никто не писал.

— Да бросьте… Я довольно хорошо знаю эту особу: как женщина — в определенные моменты бытия — она обладает куда большими способностями, чем как поэтесса… Я мог бы рассказать…

Докончить фразу ему не удается. Стремительно подошедший Максимилиан Волошин дает пощечину. Следует вызов на дуэль, которая состоится через день. Так драматически завершилась история Черубины де Габриак, раскрывшей тайну своего имени.

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В течение 2 декабря 1942 года наши войска в районе города Сталинграда и на Центральном фронте, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях и заняли несколько населенных пунктов.

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2 декабря 1951 года в состав военно-морского флота СССР вошла первая подводная лодка проекта 613, с которого началось строительство подлодок второго поколения. По многим техническим показателям это была лучшая лодка среднего водоизмещения своего времени: самая глубоководная (до 200 метров), могла находиться под водой до десяти дней, небывалая дальность хода — почти девять тысяч километров. Впервые в мире их корпус стали покрывать резиной, за счет чего они стали самыми бесшумными. С этих лодок были совершены первые в мире пуски ракет. До 70-х годов они составляли ядро советских подводных сил.

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2 декабря 1954 года — конец "эпохи маккартизма". В этот день Сенат США осудил сенатора Джозефа Маккарти, ранее возглавлявшего сенатскую Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, 67 голосами против 22 за поведение "противоречащее традициям Сената". Развернувший шумную истеричную кампанию охоты на коммунистов, которые якобы проникли во все госучреждения США, начиная с госдепа и минобороны, сенатор был вынужден уйти в отставку и подвергнут общественному остракизму. Из сотен, если не тысяч, обвиненных им в заговорщической деятельности, аресту были подвергнуты лишь шесть человек.

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2 декабря 1956 года — высадка Фиделя Кастро со товарищи с "Гранмы" на Кубу. На берег сошел 81 человек. Большинство из них погибли или были схвачены. В горах Сьерра-Маэстра удалось скрыться лишь Фиделю, его брату Раулю, Че Геваре и еще девяти бойцам. Уцелевшая горстка борцов начала партизанскую войну против режима диктатора Батисты, армия которого насчитывала 30 000 солдат. 1 января 1959 года Батиста бежал с острова, а в Гавану вошла повстанческая армия, которая насчитывала к тому времени всего (или уже?) 800 партизан.

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2 декабря 1960 года при возвращении на Землю из-за снижения по нерасчетной траектории сгорел третий советский корабль-спутник. Погибли находившиеся на борту собаки Пчелка и Мушка, а также подопытные мыши, насекомые и растения.

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2 декабря 1961 года Фидель Кастро публично заявил, что он марксист-ленинист и поведет Кубу к коммунизму.

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2 декабря 1969 года состоялся первый полет "Боинга-747" из Сиэттла в Нью-Йорк со 191 пассажиром (репортерами и фотографами) на борту.

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2 декабря 1971 года образованы Объединенные Арабские Эмираты.

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2 декабря 1974 года начались ходовые испытания атомного ледокола "Арктика".

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2 декабря 1974 года в прокат вышел фильм Георгия Шенгелая "Мелодии Верийского квартала" с Софико Чиаурели и Вахтангом Кикабидзе в главных ролях.

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2 декабря 1982 года хирурги из Университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце дантисту на пенсии Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней.

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2 декабря 1997 года в Уэствуде (Калифорния) прошла премьера фильма Гаса Ван Сента "Умница Уилл Хантинг" об обремененном комплексами парне с необыкновенным математическим даром. Сыгравшие в нем Мэтт Деймон (заглавная роль) и Бен Аффлек удостоились "Оскара" как авторы сценария. "Оскар" достался и Робину Уильямсу, сыгравшему психолога, как лучшему актеру второго плана.

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Дни рождения

2 декабря 1825 года родился Педру II, второй и последний император Бразилии. Стал правителем страны в 1840 году, хотя формально был провозглашен императором еще в 1831 году, когда ему не было еще и шести лет. Правление Педру II было отмечено расцветом бразильской экономики, но в 1889 году он все же был свергнут в результате военного переворота и провозглашения в стране республике.

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2 декабря 1897 года родился Иван Баграмян, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

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2 декабря 1923 года родилась Мария Каллас (Мария Сесилия София Анна Калогеропулос/ Maria Callas), греко-итальянская певица (сопрано).

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2 декабря 1946 года родился Джанни Версаче, итальянский модельер.

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2 декабря 1978 года родилась Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), канадская певица.

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Скорбные даты

2 декабря 1547 года умер Эрнан Кортес, испанский конкистадор, приказавший после высадки на мексиканском побережье затопить все корабли. Но в значении не оставить себе путей отступления прижилась фраза "сжечь свои корабли".

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2 декабря 1594 года умер Герард Меркатор, фламандский картограф.

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2 декабря 1814 года умер Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, французский маркиз-писатель, основоположник садизма. Более 27 лет своей жизни провел в тюрьме. Умер в доме для умалишенных в Шарантоне, на окраине Парижа. В своем завещании просил оставить его на 48 часов в открытом гробу, пока не будет уверенности в его смерти.

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