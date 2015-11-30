День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
Всемирный день борьбы со СПИДом
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День мучеников Платона (убит в 306 году) и Романа (убит в 303 году) и отрока Варула.
Какова будет в этот день погода, такова и зима: день теплый — зима будет теплая; в течение дня перемена в погоде — столько раз она изменится и зимой; месяц в кругу — к погоде, месяц в рукавицах — к морозу.
Комар летает по комнате — к оттепели. Ворона ходит по дороге — к теплу. "Платон да Роман кажут зиму нам". "Гляди зиму с Платона и Романа, чтобы похвалить ее на масленицу". "Коли на мучеников Платона и Романа день теплый, то и зима будет теплая". "Ворона ходит по дороге — к теплу"
Именинники: Платон и Роман.
1 декабря 1804 года первый консул Франции Наполеон Бонапарт обвенчался со своей женой Жозефиной. Гражданская процедура заключения брака была совершена еще в 1796 году. На венчании настояла супруга. На следующий день Наполеон был провозглашен императором, а Жозефина стала императрицей.
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Истории любви: Наполеон и Жозефина
1 декабря 1887 года в Англии в популярном ежегодном рождественском альманахе напечатан "Этюд в багровых тонах" Артура Конан Дойла - читателю явился сыщик Шерлок Холмс.
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В кого превратился Шерлок Холмс
1 декабря 1887 года состоялась премьера комедии 27-летнего Антона Чехова "Иванов" в московском театре Федора Корша. В те времена фамилия героя еще произносилась с верным ударением на второй слог.
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1 декабря 1913 года на заводах Форда введена непрерывная сборочная линия. С конвейера через каждые 2 часа 38 минут стал сходить автомобиль.
Читайте также: Ford: "Жестянка Лиззи" и первый конвейер
1 декабря 1918 года Исландия обрела независимость от датской короны.
Читайте также: Исландия не захотела быть цивилизованной
1 декабря 1922 года в петроградском издательстве "Радуга" приступили к печати стихотворных сказок Корнея Чуковского "Тараканище" и "Мойдодыр".
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Исполнилось 125 лет автору первого детского ужастика
1 декабря 1936 года звание Народного артиста СССР (само звание было учреждено 6 сентября) присвоено большой группе актеров и режиссеров. Среди его первых обладателей были К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, Б. В. Щукин, И. М. Москвин, А. В. Нежданова, А. А. Васадзе, А. А. Хорава и другие.
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Олег Янковский, каким мы его запомним
1 декабря 1942 года наши войска в районе города Сталинград и на Центральном фронте, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях и заняли несколько населенных пунктов.
Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"
1 декабря 1959 года 12 стран (Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, ЮАР, Япония) подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.
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Почему Антарктида не стала российской?
1 декабря 1959 года на экраны вышел фильм Григория Чухрая "Баллада о солдате". Главного героя, Алешу Скворцова, сыграл дебютант Владимир Ивашов, которому в год выхода картины в прокат исполнилось 20 лет. Запомнились зрителю и герои Жанны Прохоренко, Евгения Урбанского, Антонины Максимовой, Николая Крючкова.
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1 декабря 1962 года Никита Хрущев посетил Манежную выставку, посвященную 30-летию Московского отделения Союза художников. Советский вождь, обходя выставку и постепенно закипая, гневно обрушился на молодых художников: "Такое "творчество" чуждо нашему народу, он отвергает его. Вот над этим должны задуматься люди, которые именуют себя художниками, а сами создают "картины", что не поймешь, нарисованы ли они рукой человека или хвостом осла. Им надо понять свои заблуждения и работать для народа…" После чего обозвал художников вовсе неприличными словами, что имело печальные последствия как для непосредственных участников выставки, так и для всего советского искусства в целом.
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1 декабря 1975 года на экраны вышел фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".
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1 декабря 1988 года Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране.
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1 декабря 1989 года произошло экстраординарное событие — коммунистический лидер Михаил Горбачев встретился с папой Иоанном Павлом II в Ватикане.
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1 декабря 1994 года Ричард Гир и Синди Кроуфорд объявили о своем разрыве после трех лет супружества.
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Восьмого марта лучше Синди Кроуфорд
1 декабря 2003 года в столице Новой Зеландии Веллингтоне прошла премьера фильма "Властелин колец: Возвращение короля". Как и первые две части трилогии, завершающую поставил новозеландец Питер Джексон. В прокате картина собрала более одного миллиарда долларов, а Американская киноакадемия наградила ее 11 "Оскарами".
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Дни рождения
1 декабря 1761 года родилась Мария Тюссо (Marie Tussaud/ Marie Grosholz), француженка, создавшая знаменитый музей восковых фигур в центре Лондона.
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1 декабря 1890 года родился Василий Блюхер, герой гражданской войны, маршал, "враг народа".
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1 декабря 1896 года родился Георгий Жуков, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.
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1 декабря 1912 года родился Григорий Щедрин, офицер-подводник, вице-адмирал, Герой Советского Союза.
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1 декабря 1934 года родился Леопольд Леонтьев, директор Института металлургии УрО РАН, академик РАН (1997).
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1 декабря 1935 года родился Вуди Аллен (Аллен Стюарт Кёнигсберг/ Woody Aillen/ Allen Stewart Konigsberg), американский актер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Завоевал четыре "Оскара" и еще 20 раз претендовал на высшую награду американских кинематографистов.
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1 декабря 1935 года родилась Элеонора Беляева, телеведущая "Музыкального киоска".
Читайте также: Элеонора Беляева: Мой "Киоск" работал 30 лет
1 декабря 1937 года родилась Вайра Вике-Фрейберга (Vaira Vike-Freiberga), президент Латвии (1999-2007). Избранная в 1999 году как компромиссный кандидат, бывшая гражданка Канады и директор Института Латвии оказалась самостоятельной политической фигурой.
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1 декабря 1945 года родился Геннадий Хазанов, артист эстрады, руководитель Театра эстрады.
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1 декабря 1956 года родился Амаяк Акопян, актер-фокусник.
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1 декабря 1959 года родился Гарик Сукачев, рок-музыкант.
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1 декабря 1867 года скончался Филарет (в миру — Василий Дроздов), митрополит московский (1825-1867).
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Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.