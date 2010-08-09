Пестрая лента: что Конан Дойл не знал про змей?

Среди всех рассказов и повестей Артура Конан Дойла, посвященных приключениям Шерлока Холмса и доктора Уотсона, "Пестрая лента" — один из самых увлекательных и захватывающих. Недаром он считается одним из лучших образцов классического детектива. Весьма нестандартная история, замечательная завязка, умелое нагнетание напряжения по ходу повествования, блестящий ход расследования — благодаря всему этому "Пестрая лента" остается одним из самых любимых детективных рассказов даже современных почитателей таланта великого лондонского сыщика.

САМАЯ АГРЕССИВНАЯ ЗМЕЯ

Без всякого сомнения, Шерлоку Холмсу, для того, что бы распутать это загадочное преступление, нужно было блеснуть не только своими безукоризненными способностями к логическому мышлению, но и обширной эрудированностью.

"Пестрая Лента" — ошибки в рептилиях

При этом меня всегда поражало отсутствие таковой у автора рассказа. Читая те строки, где великий сыщик рассказывает своему недогадливому коллеге о цепочки своих умозаключений, натолкнувших его на выводы о змее, не устаешь удивляться одному факту: насколько сам Конан Дойл плохо знал повадки и характер этих представителей отряда пресмыкающихся.

Потому что все, что произошло в доме доктора Ройлотта — чистейший вымысел автора. В реальности совершить подобное преступление с использованием змеи не удалось бы даже профессиональному герпетологу. Но давайте обо всем по порядку.

Прежде всего, неверно указана видовая принадлежность змеи.

Многие российские читатели, разбирающиеся в "гадах ползучих" на различных форумах неоднократно отмечали, что "… болотной гадюки, самой смертоносной змеи Индии" просто не существует в природе. Хотя здесь, скорее всего, несколько напутал переводчик. В оригинале название змеи звучит "swamp adder" — это словосочетание скорее означает "болотная ядовитая змея" (конкретно гадюк англичане называют "viper"). Но не будем судить его слишком строго — вряд ли тот, кто переводил рассказ, знал об особенностях действия яда гадюк. Иначе он бы сразу заподозрил неладное.

Но нет ни одного представителя семейства гадюковых, чей яд мог бы привести к подобному печальному исходу.

Кому же из представителей змеиного племени свойственен яд, чье действие может вызвать остановку дыхания?

Из наземных "гадов" им обладают змеи семейства аспидовых, среди которых числятся хорошо известные нам:

кобры

мамбы

Так может быть загадочную "пеструю ленту" следует поискать среди них? Яд гадюк действует немного по другому принципу — распространяясь по телу жертвы, он, благодаря наличию в нем разнообразных ферментов, вызывает разрушение различных внутренних органов (прежде всего, кровеносных сосудов). При подобном отравлении у человека возникает:

сильная головная боль

повышается температура

головокружение

озноб

Однако судорог, как правило, не наблюдается. Кроме того, как правило, от укуса до летального исхода проходят, как минимум, сутки, а уж о смерти через несколько минут говорить вообще не приходится.

И здесь некоторую подсказку нам может дать доктор Уотсон. Давайте вспомним, как он описывал змею: "…Вокруг его головы туго обвилась какая-то необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками лента…".

Все специалисты по змеям, обитающим в Индии, отмечают, что подобному описанию соответствует внешний вид гадюки Рассела и… ленточного крайта, который так же, как кобра, относится к семейству аспидовых.

Итак, скорее всего, у доктора Ройлотта жил ленточный крайт. Хотя и здесь имеются некоторые сомнения. Дело в том, что эту змею даже при самом богатом воображении сложно назвать "болотной", потому что в естественной среде крайт старается всячески избегать мест с высокой влажностью. В дикой природе обычно он селится среди кустарника или в местах, где много валежника — ему необходимы надеюные убежища. Часто встречается в городах и деревнях, соседство с человеком воспринимает весьма спокойно.

Так что при желании разным "натуралистам" вроде Гримсби Ройлотта его достаточно легко поймать (в отличие от гадюки Рассела, предпочитающей глухие и малодоступные места).

Ленточный крайт

Тем не менее, есть еще одно "но". Известно, что при укусе крайт не сразу откидывает назад голову, а, не ослабляя хватку, несколько раз сдавливает челюсти, как бы "вгрызаясь" в тело жертвы. Это позволяет его весьма коротким зубам добраться до уязвимых тканей добычи и сразу направить яд "по адресу".

Но на месте такого укуса остаются ни "…два крошечных темных пятнышка…", а огромный синяк, который сразу бы заметил любой коронер.

Если же, по словам Холмса, укус был точечным, то здесь скорее все-таки "поработала" какая-нибудь гадюка — ведь эти змеи при укусе широко открывают рот, запрокидывают голову и наносят удар своими длинными зубами, высовывающимися из челюсти подобно лезвию "выкидного" ножа.

Так что, как видите, ленточный крайт также не является бесспорным претендентом на роль "главного злодея" рассказа.

Скорее всего, Конан Дойл создал некий собирательный образ "пестрый ленты", наделив его свойствами как представителей семейства аспидовых, так и гадюковых змей.

Кроме того, способность змеи ловко лазить по шнуру автор явно позаимствовал у африканских древесных гадюк (крайт и гадюка Рассела ведут наземный образ жизни, такие "кульбиты" им были бы явно не под силу).

Да и смертоносность яда крайта несколько преувеличена — летальный исход при укусе этой змеи составляет не более 20 процентов.

Кроме того, смерть, как правило, наступает через 6-8 часов после укуса (но это лишь в том случае, если пострадавшему не было оказано необходимой помощи).

Доктор Ройлотт и змеиные нестыковки

Но, тем не менее, даже при помощи некоей "универсальной" смертоносной змеи в реальности доктору Ройлотту вряд ли бы удалось совершить преступление, описанное в рассказе. Начнем с того, что он держал змею в несгораемом шкафу, где она, даже при наличии вентиляционных отверстий, скорее всего, погибла бы через несколько часов после заселения от духоты и недостатка влаги. Кстати, и от бескормицы.

Любая змея — существо хищное, на одном молоке она долго не протянет (этот напиток является для змей не едой, а средством утоления жажды).

Между тем, крайты весьма привередливы в том, что касается пищи, поскольку в природе они питаются в основном змеями и ящерицами.

А где доктор Ройлотт доставал бы их в нужных количествах, находясь на "Туманном Альбионе" — не совсем понятно.

Выманить змею из убежища, да еще и так, что бы она при этом не бросилась на самого доктора — задачка тоже не из легких. Норные змеи чрезвычайно нервничают, когда их пытаются вытащить из их уютного "домика". Но даже если бы доктору и удалось без проблем извлечь до смерти испуганную змею из шкафа и посадить в отверстия вентилятора — змея вряд ли бы стала спускаться вниз по шнуру в незнакомую комнату. Скорее всего, она бы развернулась и опрометью бросилась бы назад к своему излюбленному укрытию.

Конан Дойл создал некий собирательный образ "пестрый ленты"

Ну и, конечно, змея никогда не стала бы возвращаться на свист Ройлотта, поскольку просто не услышала бы его. Не то что бы "ползучие гады" совсем уж ничего не слышат (как про это заявляет Уотсон в исполнении В. Соломина из замечательной экранизации И. Масленникова), они вполне способны услышать звуки, вызывающие резкие колебания воздуха. Но не свист, и даже не постукивание тростью (эпизод из того же фильма).

Ну что же, как мы теперь понимаем, при описанных Конан Дойлом обстоятельствах, в реальности "пестрая лента" не смогла бы причинить молодой леди хоть какой-нибудь вред.

Кстати, скорее всего саму историю о подобном преступлении Конан Дойл позаимствовал именно из какого-нибудь сборника индийских легенд. Но, не изучив образ жизни и поведение "пресмыкающихся убийц" (известно, что сэр Артур панически боялся змей, даже избегал разговоров о них), дополнил ее совершенно фантастическими подробностями. Которые, впрочем, ничуть не умаляют художественных достоинств рассказа.

Фильм Игоря Масленникова "Пестрая лента"

В заключении хочу упомянуть о том, какая змея сыграла роль "пестрой ленты" в уже упоминавшемся фильме Игоря Масленникова. Собственно говоря, даже не "какая", а "какие". Потому что, если внимательно приглядеться, в фильме показаны змеи двух различных видов. Хотя обе вполне безопасные для окружающих.

В фильме показаны змеи двух различных видов

В том эпизоде, где змея появляется из вентилятора, задействован самый обыкновенный уж.

Члены съемочной группы рассказывали, что это упрямое пресмыкающееся никто не мог заставить ползти по шнуру — что не удивительно, ведь все змеи, кроме чисто древесных бояться передвигаться по качающемуся и вибрирующему субстрату, они куда более уверенно себя чувствуют на твердой поверхности.

Поэтому сделали так — сняли тот момент, когда уж выполз из отверстия, а дальше заставили Холмса (в исполнении В. Ливанова) молотить тростью абсолютно пустой шнурок.

В том кадре, когда зритель видит "труп" доктора Ройлотта со змеей на голове, снимается вовсе не уж, а песчаный удавчик. По всей видимости, его "пригласили" потому, что эти змеи отличаются интенсивной пестрой окраской и весьма миролюбивым нравом.

Хотя удавчика никакими коврижками нельзя заманить в вентилятор (эти змеи ведут, в основном, подземный образ жизни и отличаются крайней степенью "высотобоязни"), но все же, нельзя не отметить того, что роль убийцы доктора он сыграл весьма эффектно.

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