Лечение СПИДа породит мутантов

Печально известный СПИД научились лечить с помощью генной терапии. Пациентам вводят модифицированные клетки их собственной иммунной системы, которые делают Т-лимфоциты неуязвимыми к действию вируса иммунодефицита. Данный метод уже опробован на трех добровольцах, и результаты оказались положительными. Тем не менее, сомнения все же существуют.

О победе над СПИДом громогласно объявлялось уже не раз, однако перекодирование клеток иммунной системы больного ВИЧ является относительно новым способом отладки иммунитета.

Как сообщает WebMD, соответствующие исследования провела группа специалистов под руководством Рональда Мицуясу (Ronald T. Mitsuyasu) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles). О своих экспериментах и полученных результатах исследователи рассказали на Междисциплинарной конференции по антимикробным агентам и химиотерапии.

На данный момент в лечении больных с вирусом иммунодефицита в качестве основной методики применяется так называемая высокоактивная антиретровирусная терапия (ВАРТ), которая заключается в использовании нескольких препаратов, подавляющих активность вируса в организме и его естественные мутации. При этом формируются и резистентные (устойчивые) к препаратам штаммы вируса, что существенно затрудняет подбор препаратов для проведения высокоактивной антиретровирусной терапии.

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Так что до сих пор основным способом борьбы со СПИДом остается его профилактика, а не лечение уже приобретенного имуннодефицита. Регулярно поступают сообщения о создании панацеи, однако по-настоящему массовой является только использование ВАРТ. Она уменьшает содержание вируса в крови до неопределяемого уровня, но не избавляет от вируса, который может находиться не только в крови, но и в лимфатических узлах, а также в других органах человека.

Кроме того, проведение антиретровирусной терапии обходится дорого и доступно отнюдь не всем инфицированным. Так, за годовой курс лечения больного вирусом иммунодефицита у нас в стране придется выложить от 70 до 250 тысяч рублей. А ведь часто терапия занимает не один год, а несколько.

Фото: AP

Новый метод лечения, который предлагают американцы, основан на удалении гена CCR5 из Т-лимфоцитов пациента. Именно этот ген кодирует рецептор, через который в клетку попадает возбудитель. После удаления гена больному вновь вводят модифицированные клетки его собственной иммунной системы. В процессе модификации около трети Т-лимфоцитов получают двойную копию мутировавшего гена CCR5, что делало их практически неуязвимыми для ВИЧ.

Сообщается, что в двух исследованиях приняло участие 15 пациентов, за которыми наблюдали в течение года после введения модифицированных Т-лимфоцитов. У всех участников был зафиксирован стабильный рост числа Т-лимфоцитов на единицу объема крови. Кроме того, у троих добровольцев снизилась вирусная нагрузка (количество возбудителей в крови), а у одного вирус перестал регистрироваться лабораторными анализами.

На основании экспериментов ученые сделали предварительный вывод о безопасности метода. Вероятно, его смогут применять совместно с антиретровирусной терапией. После прохождения курса снижения вирусной нагрузки и увеличения числа собственных Т-лимфоцитов их смогут забирать для генной модификации и последующего вливания больному.

Между тем, ряд ученых придерживаются мнения, что СПИД не является инфекцией, а его лечение является фармакологическим обманом. Ученых, придерживающихся такой точки зрения, называют СПИД-диссидентами.

Причем большинство из них отмечает, что синдром приобретенного имуннодефицита действительно имеет место быть. Однако вызывается он отнюдь не каким-то специфическим вирусом. Тем более, что вывод о его наличии делается в первую очередь по количеству антител в крови.

Причины СПИДов могут быть самыми разными: воздействие на организм различных лекарств, радиация, целый ряд заболеваний, стресс и даже плохое питание. При этом положительную же реакцию на ВИЧ-инфекцию могут дать туберкулез, гепатит, пневмония, ревматизм, грипп, то есть все заболевания, которые приводят к росту числа антител в крови. Именно отсутствием реально действующего вируса сторонники этой версии объясняют многочисленные случаи отсутствия признаков инфекции у людей, которые по всем параметрам должны были заразиться после контакта с носителем ВИЧ.

Интересно, что СПИД-диссидентов не убеждают даже фотоснимки данного вируса, сделанные при помощи трансмиссионного электронного микроскопа. Они считают, что данный вирус и СПИД как заболевание — вещи разные, и к последнему маленький и ничтожный ретровирус, который погибает, оказавшись во внешней среде через считанные минуты, отношения никакого не имеет.

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Возможно, данный спор "верящих" и "неверующих" в то, что ВИЧ может возбуждать "чуму ХХ века", разрешит детальная компьютерная модель поведения этого вируса, над составлением которой сейчас работают несколько лабораторий. Ну, а пока остается лишь надеяться на то, что новый предложенный американцами метод лечения СПИДа окажется эффективным и не вызовет побочных эффектов, еще более ужасных, чем сама болезнь.

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