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22 ноября: Дорога жизни, Сталинград и Робин Гуд

Общество » День в истории » Ноябрь

День сыновей

Листок календаря, 22
Фотоархив Pravda. Ru

День психолога в России

Православный календарь

День памяти преподобной Матроны. 25-летняя Матрона жила с мужем и дочерью в Константинополе. Матрона хотела жить в плотском воздержании, но муж не был согласен.

Тогда она ушла в мужской монастырь, чтобы муж ее не нашел, переодевшись в мужское платье, выдав себя за евнуха Вавилу. Игумен монастыря через некоторое время узнал в евнухе женщину и, убедившись, что ее намерения чисты, отправил ее в город Емес в женский монастырь. Там она провела многие годы, впоследствии став настоятельницей обители. Но муж, узнав, где она, пришел. и Матроне пришлось снова скрываться. Когда муж умер, она переехала в Константинополь в обитель. Умерла в возрасте 100 лет в 492 году.

Народный календарь

День Матрены. Матрена. Матрона. Матренин день. Мороз Матрена. Матрена зимняя. Наставница. "С зимних Матрен зима встает на ноги, морозы налетают". Если на Матрену туман — быть оттепели; иней на деревьях — к морозам.

К 22 ноября обычно прочно ложится снег. Снежный покров не превышает пяти сантиметров.

Именинники: Александр, Антон, Евстолия, Иван, Иоанн, Матрена, Порфирий и Феоктиста.

События

22 ноября 1247 года, согласно одной из легенд, скончался благородный разбойник Робин Гуд.

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Загадки Шервудского леса

22 ноября 1621 года настоятелем лондонского собора святого Павла назначен выдающийся английский поэт Джон Донн.

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22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера отправилась за мукой для осажденного Ленинграда первая автоколонна машин.

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Засекреченное кровопролитие

22 ноября 1942 года Совинформбюро передало сообщение "Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда".

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

22 ноября 1961 года шотландский актер Шон Коннери заключил контракт на исполнение роли Джеймса Бонда.

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22 ноября 1975 года королем Испании провозглашен Хуан Карлос.

Читайте также: Хуан Карлос: По всем фронтам — Король

22 ноября 1977 года начались полеты "Конкорда" из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

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22 ноября 1979 года в Ленинградском доме кино прошел премьерный показ фильма Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".

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Искренне Ваш…

22 ноября 1990 года не сумев одержать победу в первом туре выборов лидера консервативной партии, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.

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22 ноября 1993 года Армения ввела свою национальную валюту — драм.

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22 ноября 2004 года — начало "оранжевой революции" на Украине, когда сторонники Виктора Ющенко под оранжевыми знаменами вышли в Киеве на площадь Независимости, протестуя против объявленных накануне предварительных результатов президентских выборов, отдававших победу премьер-министру Виктору Януковичу. Итогом этих протестов стало назначение Верховным судом Украины повторного второго тура голосования, давшего в декабре победу уже Ющенко.

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Майданное дежавю?

22 ноября 2005 года Ангела Меркель, избранная канцлером ФРГ, стала первой женщиной на этом посту.

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Дни рождения

22 ноября 1801 года родился Владимир Даль, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка".

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22 ноября 1890 года родился Шарль де Голль (Charles de Gaulle), французский генерал-президент.

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22 ноября 1928 года родился Николай Добронравов, поэт-песенник. Муж композитора Александры Пахмутовой.

Читайте также: Пахмутова и Добронравов начинают принимать поздравления

22 ноября 1967 года родился Виктор Пелевин, писатель-невидимка, окруженный легендами.

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Скорбные даты

22 ноября 1718 года умер Эдвард Тич (Edward Teach, aka Blackbeard), английский пират, которого обычно называли Черная Борода.

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Пираты: тайна сундука мертвеца

22 ноября 1902 года скончался Фридрих Альфред Крупп (Friedrich Alfred Krupp), немецкий промышленник.

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22 ноября 1963 года убит Джон Фицджералд Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy), 35-й президент США. Тайна его убийства, которое совершил Ли Харви Освальд, не раскрыта до сих пор.

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Тайна Кеннеди раскрыта

22 ноября 1998 года умер Владимир Демихов, выдающийся физиолог-экспериментатор, родоначальник мировой транспланталогии.

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22 ноября 2011 года скончалась Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.

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