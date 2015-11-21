22 ноября: Дорога жизни, Сталинград и Робин Гуд

День сыновей

Фотоархив Pravda. Ru

День психолога в России

Православный календарь

День памяти преподобной Матроны. 25-летняя Матрона жила с мужем и дочерью в Константинополе. Матрона хотела жить в плотском воздержании, но муж не был согласен.

Тогда она ушла в мужской монастырь, чтобы муж ее не нашел, переодевшись в мужское платье, выдав себя за евнуха Вавилу. Игумен монастыря через некоторое время узнал в евнухе женщину и, убедившись, что ее намерения чисты, отправил ее в город Емес в женский монастырь. Там она провела многие годы, впоследствии став настоятельницей обители. Но муж, узнав, где она, пришел. и Матроне пришлось снова скрываться. Когда муж умер, она переехала в Константинополь в обитель. Умерла в возрасте 100 лет в 492 году.

Народный календарь

День Матрены. Матрена. Матрона. Матренин день. Мороз Матрена. Матрена зимняя. Наставница. "С зимних Матрен зима встает на ноги, морозы налетают". Если на Матрену туман — быть оттепели; иней на деревьях — к морозам.

К 22 ноября обычно прочно ложится снег. Снежный покров не превышает пяти сантиметров.

Именинники: Александр, Антон, Евстолия, Иван, Иоанн, Матрена, Порфирий и Феоктиста.

События

22 ноября 1247 года, согласно одной из легенд, скончался благородный разбойник Робин Гуд.

Читайте также:

Рейтинг несуществующих кумиров

Подлинная история оружия Робина Гуда

Мельница мифов: кто не был Робином Гудом

Мельница мифов: Кем был Робин Гуд?

Загадки Шервудского леса

22 ноября 1621 года настоятелем лондонского собора святого Павла назначен выдающийся английский поэт Джон Донн.

Читайте также: Великие мистики в реалиях: Джон Донн

22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера отправилась за мукой для осажденного Ленинграда первая автоколонна машин.

Читайте также:

"Русские не нуждаются в мечтах о величии"

Засекреченное кровопролитие

22 ноября 1942 года Совинформбюро передало сообщение "Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда".

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

22 ноября 1961 года шотландский актер Шон Коннери заключил контракт на исполнение роли Джеймса Бонда.

Читайте также: Джеймсы Бонды не уходят на пенсию

22 ноября 1975 года королем Испании провозглашен Хуан Карлос.

Читайте также: Хуан Карлос: По всем фронтам — Король

22 ноября 1977 года начались полеты "Конкорда" из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

Читайте также: ЗАКАТ ЭПОХИ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ. НАД АТЛАНТИКОЙ ЕДВА НЕ РАЗБИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН "КОНКОРД"

22 ноября 1979 года в Ленинградском доме кино прошел премьерный показ фильма Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".

Читайте также:

Василий Ливанов: "Да, Холмс курил наркотики. Но разве в этом дело?"

Искренне Ваш…

22 ноября 1990 года не сумев одержать победу в первом туре выборов лидера консервативной партии, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.

Читайте также: Была ли леди Тэтчер злой ведьмой с Запада?

22 ноября 1993 года Армения ввела свою национальную валюту — драм.

Читайте также: Путешествие во времени: драма валюты Армении

22 ноября 2004 года — начало "оранжевой революции" на Украине, когда сторонники Виктора Ющенко под оранжевыми знаменами вышли в Киеве на площадь Независимости, протестуя против объявленных накануне предварительных результатов президентских выборов, отдававших победу премьер-министру Виктору Януковичу. Итогом этих протестов стало назначение Верховным судом Украины повторного второго тура голосования, давшего в декабре победу уже Ющенко.

Читайте также:

Поминая Украину. Евромайдан vs Антимайдан

Украина: сценарий старый — методы новые

"Оранжевые" оттенили достоинства Кучмы

"Зияющие высоты" Виктора Януковича

Майданное дежавю?

22 ноября 2005 года Ангела Меркель, избранная канцлером ФРГ, стала первой женщиной на этом посту.

Читайте также:

Кто приведет Германию в порядок?

Визит канцлера растревожил "интегрированных в мировую элиту"

Путин задаст Меркель и Олланду два вопроса

Меркель разорит Германию репарациями

Дни рождения

22 ноября 1801 года родился Владимир Даль, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка".

Читайте также: Ленин обновил Даля неприличным словом

22 ноября 1890 года родился Шарль де Голль (Charles de Gaulle), французский генерал-президент.

Читайте также: Великое наследие де Голля: что "проматывает" Саркози?

22 ноября 1928 года родился Николай Добронравов, поэт-песенник. Муж композитора Александры Пахмутовой.

Читайте также: Пахмутова и Добронравов начинают принимать поздравления

22 ноября 1967 года родился Виктор Пелевин, писатель-невидимка, окруженный легендами.

Читайте также:

Виктор Пелевин в полночь обозначился на Тверской

Пластиковая еда литтехнолога

Праздник наших спецслужб

"Шлем ужаса" Виктора Пелевина в проекте "Мифы"

Сибирский ревком избавил мир от реинкарнации Чингисхана

Скорбные даты

22 ноября 1718 года умер Эдвард Тич (Edward Teach, aka Blackbeard), английский пират, которого обычно называли Черная Борода.

Читайте также:

Пираты: кто такой Веселый Роджер

Пираты: тайна сундука мертвеца

22 ноября 1902 года скончался Фридрих Альфред Крупп (Friedrich Alfred Krupp), немецкий промышленник.

Читайте также: Как закаляла сталь отца пушечных королей

22 ноября 1963 года убит Джон Фицджералд Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy), 35-й президент США. Тайна его убийства, которое совершил Ли Харви Освальд, не раскрыта до сих пор.

Читайте также:

Добровольный гарем президента Кеннеди

Они сделали своих мужей президентами

Тайна Кеннеди раскрыта

22 ноября 1998 года умер Владимир Демихов, выдающийся физиолог-экспериментатор, родоначальник мировой транспланталогии.

Читайте также:

Самые бесчеловечные опыты над животными

Порок сердца изучат на выращенной копии

22 ноября 2011 года скончалась Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.

Читайте также: Беспокойный дух Светланы Аллилуевой