Подлинная история оружия Робина Гуда

Арбалет изобрели еще до нашей эры, и с тех пор это оружие быстро завоевало популярность среди самых широких слоев населения. Его использовали в военном деле до XVIII века, когда арбалет был вытеснен огнестрельным оружием. Тем не менее, полностью с исторической арены "оружие Робин Гуда" не исчезло. Просто несколько сузилась сфера его применения.

С детства будущие мужчины зачитываются книгами, рассказывающими о подвигах благородного разбойника Робин Гуда, помогавшего беднякам, отнимая деньги у жадных угнетателей, и бесстрашного Вильгельма Телля, не побоявшегося точным выстрелом сбить яблоко, положенное врагами на голову собственного сына — выигрышем опасного пари стала свобода и себе, и своему ребенку. А неизменным атрибутом древних баллад, былин и сказаний фигурирует лук — и его модификации.

Первые стрелы относятся к периоду около 64 тысяч лет до нашей эры

Точная дата появления арбалета неизвестна. Археологические раскопки не всегда могут помочь — ведь пролежав века в земле, деревянное изделие гниет, в отличии от более устойчивых к разрушительному воздействию времени металлу и каменным орудиям. Это же касается и стрел — если они имели не каменные или металлические наконечники, а просто были заострены и обожжены для твердости над пламенем.

Косвенным признаком использования луков могут служить разве что характерные для наконечников стрел пробоины в черепах наших предков. Сами же наиболее древние каменные наконечники стрел найдены в раскопках, относящихся к периоду около 64 тысяч лет до нашей эры.

Изобретение арбалета было революцией в военно-охотничьих делах

Что же — использование силы согнутой древесной ветки, связанной тетивой для пуска с большой скоростью стрелы — может считаться такой же революцией в военно-охотничьих делах, как и хрестоматийная "палка, поднятая первой обезьяной, для того, чтобы сбить висящий на дереве плод". Обезьяна взяла палку и после этого, по мнению сторонников теории эволюционизма и началось превращение ее в человека.

Так и в случае с луком, наши предки изобрели оружие, способное поражать цели на далеком расстоянии. Так они обеспечили себе максимально безопасное расстояние до противника. Расстояние это, в принципе, мало изменилось в большинстве случаев и в нынешние времена — так, прицельная стрельба на обычной охоте редко превышает сотню метров. Хотя, конечно, на войне дальность для стрелкового оружия намного больше.

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Какие недостатки у лука по сравнению с арбалетом?

Тем не менее, несмотря на все преимущества, лук имел и достаточно серьезные недостатки. Чтобы уметь им хорошо владеть — надо было стать настоящим Робин Гудом или, на худой конец, его противником из числа королевских гвардейцев. Сила натяжения в современных спортивных экземплярах варьируется около 35 килограммов.

Каждый может узнать, что это такое — попытавшись поднять неполный мешок картошки, причем одной рукой, согнув ее в локте. А при этом же еще надо следить, чтобы руки не дрожали, цель никуда не пропала. Да и для пробивания насквозь большей части рыцарских доспехов, даже стрелами с бронебойными наконечниками, требуется сила натяжения еще побольше.

Так что, настоящие лучники оттачивали свое умение с самого детства. Как те же монголы, бывшие неподражаемыми конными стрелками — подразделения которых часто выигрывали бои с русскими войсками в период нашествия Батыя даже без ввода в действие тяжелой конницы, просто осыпая врагов ливнем стрел.

Слабосильные и неопытные дилетанты эффективно луком пользоваться не могли. Однако новое изобретение человеческой мысли помогло не только им — но и признанным профессионалам военного дела.

От луков к арбалетам

Речь идет об арбалете — или же самостреле, представляющему собой все тот же лук, только укрепленный на ложе, напоминающем современное ружейное. Луки для арбалетов обычно делались из стали — что требовало гораздо большее усилие, необходимое для натяжения. Но само это натяжение для стрелка было более легким, чем для коллеги-лучника. Ведь оно производилось либо специальным воротом, либо рычагом — либо, на худой конец, особым стременем, в которое вставлялась нога, и взведение тетивы производилось всем весом тела.

С тех пор (а изобрели арбалеты еще до нашей эры) пользоваться этим оружием могли и женщины, и подростки. Представляя при этом достаточно серьезную опасность для врагов. Так, самые слабые современные "арбалет-пистолеты" (на пистолетной рукоятке, без приклада), стоящие от 25 долларов за штуку, имеют силу натяжения тетивы от 18 до 22 кг — и эффективную дальностью стрельбы до 20 метров. Большинство же более громоздких моделей взводятся с силой 43, 80 и даже полторы сотни килограммов. Поднять такой вес руками способен разве что чемпион-штангист. Но "правило рычага" творит настоящие чудеса.

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Какие стрелы используются для арбалетов?

Кстати, стреляют арбалеты не обычными стрелами, а специальными.

Укороченными,

тяжелыми,

имеющими меньшее сопротивление в воздухе —

а, значит, большую точность и дальность полета. Они обычно именуются "болтами".

Кстати, древнее инженерное творчество расширило использование "самострелов" за рамки чисто стрелкового оружия.

Предшественники арбалета — баллисты

Еще до Рождества Христова неизменным атрибутом военных орудий были "баллисты" — этакие "супер-арбалеты" на специальных станках, нередко с колесами, могущие стрелять не стрелами, а настоящими тяжелыми копьями — на расстояние до полкилометра и дальше. Заряжались, правда, баллисты несколько минут — зато с их помощью можно было попытаться ликвидировать вражеского военачальника, забросить за стены крепости емкий сосуд с горючей жидкостью и прочее.

Появление арбалет-пулеметов

В Средние Века появились даже своего рода "арбалет-пулеметы", довольно сложные инженерные устройства, тетивы на входящих в которые отдельные самострелы натягивались мускульной силой "расчета" в непрерывном режиме. Ну, а стрельбой руководил один "наводчик". Правда, из-за громоздкости они нашли применение, и то эпизодически, лишь в морских сражениях.

Но и обычные "стрелометы" пользовались широкой популярностью. "Дульная энергия" тяжелых образцов доходила до 400 Джоулей — в то время, как современный пистолет Макарова имеет 340, средний лук — всего 50. Стрелять из такого оружия можно было до 250 метров, пробить легкий доспех — до 150, латы с поддетой кольчугой — до 25 метров.

Легкие арбалеты, правда, имели характеристики чуть хуже — но тоже весьма на уровне. И при этом из такого оружия можно было стрелять и из укрытия, лежа, и, главное, длительное время иметь возможность выстрелить в любой момент — не натягивая тетиву лука, тратя на это значительные усилия. Весьма полезное достоинство при охоте, когда зверь может выскочить из кустов каждую секунду, при осаде крепости, чтобы держать ее защитников под постоянным прицелом и т. д.

Недостатки арбалетов

Тем не менее, были у арбалетов и свои недостатки.

Долгое заряжение арбалета

В первую очередь — это долгое заряжание. В лучшем случае арбалетчик мог сделать за минуту 4 выстрела — а опытный лучник — вчетверо больше. Именно это обстоятельство и сыграло роковую роль в знаковых поражениях французов в годы Столетней Войны — в битвах при Креси (1356 год) и Азенкуре (1415). Противостоящие им британские лучники просто накрыли врагов таким ливнем стрел, что их рыцарям уже почти не осталось работы, между тем, как арбалетчики короля Франции не смогли ответить такой же скорострельностью.

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Трудность использования арбалета верхом на коне

Кроме всего прочего, взводить арбалет, сидя верхом на коне, было невозможно, он резко стеснял движения в ближнем бою — таких пехотинцев приходилось дополнительно защищать. Ну, а изобретение огнестрельного оружия и подавно задвинуло луки и самострелы на вторые роли.

Тем не менее, полностью с исторической арены оружие Робин Гуда не исчезло. Просто сузилась сфера его применения. Порой арбалеты просто незаменимы. Ведь зарядить их можно, например, не обычной стрелой — а легкой "кошкой" с тремя крюками на конце — чтобы забросить последнюю, с привязанной бечевкой, на высокую стену, в окно на верхних этажах, да, наконец, в расселину скалы — с высочайшей точностью. А потом уже добраться до этого места по веревке.

И обычная стрела с такой же веревкой становится "гарпуном", с помощью которого можно, скажем, ловить отдельные виды крупных рыб, лениво висящих в толще воды вблизи поверхности. В то время, как подойти к ним для удара "острогой" затруднительно — спугнешь.

Арбалеты на Западе используются для охоты

Арбалет на охоте

Собственно, на Западе арбалеты до сих пор используются для охоты. Считается, что даже кабана можно добыть с помощью устройства с силой натяжения от 43 кг — используя хорошие мощные стрелы. Главный плюс — бесшумность стрельбы, ведь для охотничьих ружей "глушителей", кажется, еще не изобрели. Тем более, современные "самострелы" изготавливаются не из дерева, а их легких композитных материалов. Они не сыреют, не деформируются, тетивы из синтетики не растягиваются, многие образцы снабжены оптическими прицелами и просто прицельными планками.

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Можно заметить, что охота с арбалетом по сути более благородная и гуманна, чем с ружьем. Особенно, если из последнего стрелять дробью — "разлет дробин есть — ума не надо". Стрелой же надо еще уметь попасть — учитывая дальность выстрела, направление ветра и другие факторы. Ну, а не попал — так "подранков", особенно из числа мелкой дичи, не будет, как при пальбе дробью почем зря.

В России охота с арбалетами запрещена

Тем не менее, в России охота с арбалетами запрещена. Правда, никто ж не запрещает брать указанное устройство для описанной выше рыбалки — ну, а конкретную цель можно выбрать и на месте. В самом пиковом случае встречи с представителями власти уголовная статья грозит максимум за браконьерство — но не за обладание таким холодным оружием, карающемся в худшем случае штрафом с конфискацией.

Вполне оправданной выглядит и законодательная практика по лукам и арбалетам вообще. Да, при сильном желании с их помощью можно убить человека. Но это же делают и с помощью обычной авторучки — если ухитриться, уподобившись кровавому маньяку, воткнуть ее в глаз жертвы. А так, дилетанту, купившему арбалет накануне, весьма трудно будет сделать прицельный выстрел на приличное расстояние — для этого нужны долгие тренировки и опыт.

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Так что древнее оружие по прежнему можно свободно покупать — и использовать в чисто спортивных целях, стрельбе по мишеням. Тем самым, как бы приобщаясь к опыту наших далеких предков — их силе, ловкости и благородству. Как писал Владимир Высоцкий в своей "Балладе о времени":

"Чистоту, простоту мы у древних берем,

Саги, сказки — из прошлого тащим, —

Потому, что добро остается добром —

В прошлом, будущем и настоящем!"

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