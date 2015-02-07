8 февраля: приговор Джордано Бруно, роковая дуэль и как войну замолчали

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8 февраля

День российской науки

Фото: Pravda.Ru День в истории 8 февраля

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Православный календарь

Перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студейского (умер в 845 году).

Народные традиции

Федор Студит. Федор Застольник — тоски покойник. "Федор Студит — землю студит". "На Федора Студита покойники тоскуют по земле".

Именинники: Ананий, Аркадий, Давид, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Мария, Петр, Семен и Федор.

События

8 февраля 1600 года суд инквизиции вынес приговор Джордано Бруно, который подлежал "самому милосердному наказанию и без пролития крови", что означало сожжение на костре. В ответ осужденный заявил: "Вероятно, вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его".

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8 февраля 1837 года (27 января по ст. ст.) — печальная дата в русской истории: дуэль А. С. Пушкина с Дантесом на Черной речке.

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8 февраля 1904 года, в ночь на 9 февраля, 10 японских эсминцев внезапно напали на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и вывели из строя 2 броненосца ("Ретвизан" и "Царевич") и 1 крейсер ("Паллада"). Удивляет беспечность русского командования, не принявшего никаких мер для охранения, хотя Япония еще 6 февраля разорвала дипломатические отношения с Россией. Формально война России будет объявлена только 10 февраля. Когда весть о нападении японцев достигла Петербурга, император Николай II смотрел представление в опере. Чиновники дождались окончания спектакля (чтобы не портить царю вечер) и лишь тогда доложили о начале войны.

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Броненосец, изменивший Россию

8 февраля 1924 года в США впервые приведен в исполнение смертный приговор с помощью газовой камеры. Похоже, что, избежав средневекового периода в своем развитии, страна стремительно наверстывает упущенное в способах умерщвления людей с помощью правосудия. Что там уже применялось или будет применяться в этих целях? Виселицы, расстрел, электрический стул, инъекции яда…

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8 февраля 1945 года — побег из плена на вражеском самолете летчика М. П. Девятаева.

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Дни рождения

8 февраля 1828 года родился Жюль Верн (Jules Verne) (1828 — 24.3.1905), французский писатель, классик жанров научно-фантастической и приключенческой литературы.

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8 февраля 1834 года родился Дмитрий Иванович Менделеев (1834 — 2.2.1907), химик, открывший фундаментальный закон природы — периодическую систему химических элементов.

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8 февраля 1928 года родился Вячеслав Васильевич Тихонов (1928, Павловский Посад Московской губ. — 4.12.2009, Москва), киноактер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

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8 февраля 1949 года родилась Ирина Вадимовна Муравьева (1949), актриса театра и кино ("Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная"), народная артистка России (1994).

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Скорбные даты

8 февраля 1725 года умер Петр I Великий (9.6.1672 — 1725), русский царь с 1682 года (правил с 1689), первый российский император (с 1721 года), основатель Санкт-Петербурга.

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8 февраля 1902 года скончался Сергей Иванович Мосин (14.4.1849 — 1902), конструктор стрелкового оружия. Знаменитая трехлинейка — созданная им магазинная винтовка калибра 7,62 мм образца 1891 года — более полувека состояла на вооружении русской пехоты.

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8 февраля 2007 года умерла Анна Николь Смит (Вики Линн Хоган) (Anna Nicole Smith) (28.11.1967 — 2007), американская фотомодель.

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