Преимущества и риски натурального питания для кошек: что важно знать каждому владельцу

Правда ли, что натуральный корм для кошки лучше

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы домашних животных считают, что натуральная пища является единственным полезным вариантом для их питомцев.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, как и у покупного корма, у натуральной пищи есть свои недостатки, в то время как у готовых кормов — свои преимущества. Эксперты рассказали, какие минусы есть у натурального корма для кошек и стоит ли его выбирать в качестве основного рациона.

Основным недостатком покупного корма является высокая стоимость качественных вариантов (премиум и суперпремиум), а также риск столкнуться с подделкой. В остальном, это сбалансированное питание, содержащее все необходимые питательные вещества и витамины.

Недостатки натурального корма:

Без опыта и знаний сложно составить рацион, который будет учитывать все особенности питомца. Нужно учитывать не только возраст и состояние здоровья, но и образ жизни и ежедневные потребности в питательных веществах (например, в таурине).

Трудно избежать дефицита или передозировки питательных веществ, даже при использовании витаминов.

Пищу для кошек придется готовить самостоятельно и регулярно. Её нужно где-то хранить, но даже в холодильнике она долго не сохранится свежей.

Преимущества натурального корма:

Несомненное качество ингредиентов. Владелец может использовать самые свежие овощи, мясо и другие продукты.

Возможность приготовления корма с учетом всех особенностей состояния здоровья питомца.

Но стоит учитывать, что расходы на натуральное питание могут быть сопоставимы с покупкой самого качественного готового корма.