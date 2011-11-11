Броненосец, изменивший Россию

В Желтом море членами совместной российско-китайской экспедиции на глубине 34 метров найдены остатки корпуса царского броненосца "Петропавловск". Броненосец, являвшийся флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры, подорвался на минах и затонул во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Вместе с кораблем погибли вице-адмирал Степан Макаров, знаменитый художник-баталист Василий Верещагин, сотни офицеров и матросов. Некоторые историки полагают, что если бы не гибель "Петропавловска", то русская история могла бы пойти по совершенно иному пути…

Поднимать останки корабля не собираются — за более чем столетнее лежание на грунте от него мало что осталось. Во время Второй мировой войны японцы поднимали части его броневой обшивки для переплавки. Тем не менее очистить останки, точнее, остов корпуса от ила было бы неплохо — тем более, это будет еще одним способом убедиться, что это именно "Петропавловск", а не какой-либо иной корабль.

Так или иначе, 70-метровый корпус лишь на два метра возвышается над донным илом. По словам участников экспедиции, работы на предполагаемом месте обнаружения броненосца "Петропавловск" могут быть продолжены "не ранее чем через год". Но уже сейчас можно считать место гибели корабля местом для отдания полагающихся у моряков воинских почестей.

Как сообщают многочисленные интернет-источники, экспедиция по установлению точного места гибели броненосца стала возможна благодаря спонсорской поддержке компании "НК "Роснефть". С китайской стороны участниками проекта стали Государственный центр по охране подводного культурного наследия и Государственный музей Китая, с привлечением подразделений Военно-морских сил НОАК. Поисковые работы в Желтом море продолжались с 21 октября по 6 ноября, однако подготовка к экспедиции заняла около четырех лет. Большую помощь поисковикам оказало Министерство иностранных дел России и лично глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Следует заметить, что попытки отыскать "Петропавловск" предпринимались уже давно, с 1909 года. Японским водолазам удалось несколько раз проникнуть в корпус судна (они искали, в первую очередь, судовую кассу). Нашли они ее или нет — неизвестно, однако им удалось обнаружить тело помошника С.О. Макарова, контр-адмирала Моласа (он так и не успел покинуть свою каюту), останки пяти матросов и пальто адмирала Макарова. В.П. Моллас был впоследствии торжественно похоронен в Петербурге, матросы — на русском кладбище Порт-Артура. Что касается пальто, то, исследовав повреждения ткани, японские эксперты пришли к выводу, что в момент взрыва адмирал получил перелом верхней части позвоночника, поэтому шансов на спасение у него не было никаких. Само тело Макарова так и не нашли (хотя сообщения о том, что это случилось, неоднократно появлялись в русской и европейской прессе, однако японцы опровергали эти домыслы).

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В 1913 году японцы прекратили работы по обследованию "Петропавловска". Вскоре он был окончательно потерян — к сожалению, водолазы не записали в журнале погружений координаты затонувшего броненосца. Вновь попытались найти его лишь во второй половине XX столетия, однако тогда поиски не принесли результатов. И лишь научно-поисковой экспедиции Тихоокеанского флота, которая начала свою работу в 2008 году, посчастливилось вновь обнаружить корпус "Петропавловска".

Ну что ж, стоит поблагодарить всех, кто принимал участие в этом святом деле. Броненосец "Петропавловск" — это тот корабль, без которого невозможно представить себе всю динамику истории России. Некоторые историки считают, что если бы не трагическая случайность, если бы не та злополучная мина, то вся история нашей страны могла бы сложиться иначе, чем мы ее видим сейчас.

Эскадренный броненосец "Петропавловск" — корабль российского императорского флота типа "Полтава"времен русско-японской войны. "Петропавловск" являлся флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры и участвовал в боях с японским флотом. 31 марта (по старому стилю) 1904 года броненосец подорвался на японских минах вблизи Порт-Артура и затонул.

Гибель корабля и потеря находившегося на нем вице-адмирала Макарова стали трагедией для русского флота. Корабль ушел под воду за 110 секунд, удалось спасти лишь около 80 человек. Останки броненосца стали местом упокоения для более чем 600 матросов, 28 корабельных и штабных офицеров.

Начало строительства броненосца "Петропавловск"

Броненосец "Петропавловск" был заложен на Галерном островке в Санкт-Петербурге 7 мая 1892 года в торжественной обстановке в присутствии императора Александра III. Интересно, что официально закладка четырех броненосцев (кроме серии однотипных кораблей типа "Полтава", закладывался и одиночный "Сисой Великий") была проведена в один день; фактически же работы начались раньше. В частности, строительство "Петропавловска" было начато 19 марта того же года. Руководить строительством нового броненосца было поручено инженерам Шведову и Андрущенко.

Стапельный период корабля занял более двух лет. 28 октября 1894 года броненосец был спущен на воду. Окончательная достройка корабля затянулась из-за задержек с поставкой брони и вооружения; полностью укомплектован "Петропавловск" был лишь к началу 1899 года. Казне броненосец обошелся в 9 225 309 рублей.

История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но все-таки в этом случае некий анализ ситуации не помешает. Так вот, ход бесславной русско-японской войны вполне мог бы быть другим, не погибни "Петропавловск" недалеко от осажденного японцами Порт-Артура. Гибель адмирала Макарова привела не только к сдаче Порт-Артура, в котором воцарились пораженческие настроения, но и, в конечном счете, к поражению России в войне.

Как погиб броненосец "Петропавловск"

Как же произошла эта трагедия? Началось все с того, что в ночь на 31 марта 1904 года японским минным заградителем "Корю Мару", действовавшим под прикрытием четырех отрядов миноносцев, было произведено плановое минирование выхода на внешний рейд из гавани Порт-Артура. Интересно, что этот японский отряд был обнаружен дозорными судами, но не атакован, поскольку адмирал Макаров посчитал, что подозрительные корабли — русские миноносцы, направленные им в дозор. Так гениальным флотоводцем была совершена первая ошибка, которая привела к трагедии.

Позже несколько японских судов на рассвете атаковали русский дозорный миноносец "Страшный", который в темноте, приняв их за миноносцы своего отряда, присоединился к ним, но был опознан. После недолгого боя "Страшный" был потоплен. Вышедший ему на помощь броненосный крейсер "Баян" также был обстрелян японскими судами и, подняв из воды пять матросов, уцелевших из экипажа погибшего миноносца, полным ходом направился в базу.

И тут адмирал Макаров совершил вторую ошибку — он повел броненосцы "Петропавловск", "Полтава" и четыре крейсера к месту гибели "Страшного", стремясь поквитаться с японцами. Но при этом Макаров не отдал приказ протралить путь, а также не выслал ни одного судна в разведку. Интересно, что в первый раз русские корабли успешно прошли над минным полем — однако это объясняется тем, что японские мины обладали замедленным действием, они срабатывали лишь через несколько часов после их постановки (это делалось для того, чтобы свои корабли могли благополучно уйти из зоны минирования).

Увидев противника, "Петропавловск" открыл огонь по японским крейсерам. Однако японцы не приняли боя и поспешно отступили на восток, где вскоре показались главные силы их флота. Русский отряд повернул к Порт-Артуру, где к нему присоединились броненосцы "Победа" и "Пересвет". В этот момент адмирал Макаров совершил третью ошибку — он отдал приказ идти на сближение с противником и направил корабли прямо на минное поле.

В 9:43 в носовой части корабляс правого борта раздался взрыв, пришедшийся на район носовой башни главного калибра. Но это было еще не страшно — как показывал опыт, броненосцы типа "Петропавловск" могли выдержать это, оставшись на плаву. Хуже было то, что сразу же сдетонировал боезапас корабля, среди которого было несколько торпед, находившихся рядом с местом контакта с миной. В итоге силой взрыва были сброшены за борт носовая 305-милиметровая орудийная башня, дымовые трубы и кожухи. Обрушившаяся фок-мачта разворотила командирский и ходовой мостики. Через минуту броненосец погрузился в воду носовой частью.

Далее последовал взрыв котлов, который окончательно "добил" корабль, — "Петропавловск", разломившись на две части, ушел под воду. Вице-адмирал С.О. Макаров погиб вместе с десятью штабными офицерами, включая начальника штаба контр-адмирала М.П. Моласа, 18 корабельными офицерами, 652 матросами и известным художником-баталистом В.В. Верещагиным, делавшим наброски для будущих картин во время похода.

Справедливости ради, следует заметить, что именно поспешность принятия решений адмиралом Макаровым о том, что надо дать бой зарвавшемуся противнику, и явилась причиной гибели корабля, его экипажа и самого командующего. И объясняется она не столько взрывным характером адмирала, сколько тем, что, несмотря на огромные познания в теории морской войны и несомненный флотоводческий талант, Макаров большую часть жизни воевал на парусных судах, которыми было куда легче управлять. Именно для капитанов парусников была свойственна быстрота и стремительность в принятии решений (иначе можно было и нужный ветер пропустить), которая в данном случае привела к трагическим последствиям.

Один из свидетелей гибели "Петропавловска", морской офицер Владимир Семенов, так описывал свои впечатления от случившегося: "Ужасный день!.. Никогда, ни до того, ни после, в самых тяжелых условиях войны, не приходилось переживать такого чувства подавленности, такого гнета неотразимого сознания непоправимости разразившегося удара. Это было общее настроение".

Многие военные историки полагают, что, будь жив адмирал Макаров, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов, человек очень прямой, бескомпромиссный, предпочитающий дело придворным интригам, не случилось бы и позорного поражения русского флота в трагическом Цусимском сражении в мае 1905 года. Ведь тогда бы японцам пришлось иметь дело не со слабой эскадрой Рожественского, в которой было много устаревших кораблей, а экипажи состояли по большей части из запасных и новобранцев, а с объединенным флотом 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадр. Это привело бы к тому, что соотношение сил в сражении было бы более выгодным для России. Несомненно также и то, что командовал бы русским флотом именно смелый, решительный и талантливый вице-адмирал Макаров, а не безграмотный, недалекий, трусливый, но приближенный к императору адмирал Рожественский (который, кстати, в отличие от Макарова, не пользовался популярностью среди своих подчиненных).

И ни у кого уже не вызывает сомнений, что именно позорное поражение в той совершенно не нужной никому войне спровоцировало и ускорило революцию 1905-1907 годов. Не погибни "Петропавловск" и адмирал Макаров, исход войны вполне мог быть и не пораженческим — исходя из возможностей тогдашней сухопутной армии, Россия, проигравшая войну на море (вспомните хотя бы ту же Цусиму), могла бы одержать победу на суше. Возникли бы тогда революционные настроения среди населения страны — еще вопрос вопросов…

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