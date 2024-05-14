Юмористка Елена Воробей стала игроком "Что? Где? Когда?": собрались замечательной компанией

Елена Воробей сыграла в игру "Что? Где? Когда?"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей попробовала свои силы в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena by Инстаграм Елены Воробей is licensed under public doman

Елена Воробей разместила в "Инстаграме" фото с игры, посвящённой 225-летию поэта Александра Пушкина.

"Вчера собрались замечательной компанией на игру в формате "Что? Где? Когда", — написала звезда под фото.

Ранее актёр Станислав Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине.

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