Юмористка Елена Воробей стала игроком "Что? Где? Когда?": собрались замечательной компанией

Юмористка Елена Воробей попробовала свои силы в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".
Елена Воробей разместила в "Инстаграме" фото с игры, посвящённой 225-летию поэта Александра Пушкина.
"Вчера собрались замечательной компанией на игру в формате "Что? Где? Когда", — написала звезда под фото.
Ранее актёр Станислав Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине.
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