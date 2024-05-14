ФАС продолжает разбираться с делом "Сбера" о навязывании подписки вместо ипотечной страховки

ФАС продлила срок рассмотрения дела "Сбера" об ипотечном страховании

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок рассмотрения дела "Сбера" об ипотечном страховании до 12 сентября 2024 г., сообщает АСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В настоящее время ФАС занято сбором дополнительных доказательств. Дело "Сбера" рассматривается в закрытом режиме, уточняет агентство.

Ранее крупные страховщики выразили недовольство тем, что "Сбербанк" и "СберСтрахование Жизни" осудили подменили ипотечную страховку "подпиской", что стало препятствием для других игроков рынка к заёмщикам "Сбера". Суть заключается в том, что ипотечники могут снизить процент по займу, только если купят подписку на «Домклик плюс», куда, помимо других услуг, входит и страхование от «Сбера».

В связи с этим один из крупнейших страховщиков разослал агентам образец жалобы в ФАС и Центробанк, где предлагается привлечь «Сбербанк» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Агенты, по задумке страховщика, должны стимулировать клиентов-физлиц как можно больше жаловаться на "Сбербанк".

Ранее в Госдуме оценили возможности внедрения обязательного лекарственного страхования.