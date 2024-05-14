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ФАС продолжает разбираться с делом "Сбера" о навязывании подписки вместо ипотечной страховки

ФАС продлила срок рассмотрения дела "Сбера" об ипотечном страховании

1:17
Страхование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок рассмотрения дела "Сбера" об ипотечном страховании до 12 сентября 2024 г., сообщает АСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС продлила срок рассмотрения дела "Сбера" об ипотечном страховании
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В настоящее время ФАС занято сбором дополнительных доказательств. Дело "Сбера" рассматривается в закрытом режиме, уточняет агентство.

Ранее крупные страховщики выразили недовольство тем, что "Сбербанк" и "СберСтрахование Жизни" осудили подменили ипотечную страховку "подпиской", что стало препятствием для других игроков рынка к заёмщикам "Сбера". Суть заключается в том, что ипотечники могут снизить процент по займу, только если купят подписку на «Домклик плюс», куда, помимо других услуг, входит и страхование от «Сбера».

В связи с этим один из крупнейших страховщиков разослал агентам образец жалобы в ФАС и Центробанк, где предлагается привлечь «Сбербанк» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Агенты, по задумке страховщика, должны стимулировать клиентов-физлиц как можно больше жаловаться на "Сбербанк".

Ранее в Госдуме оценили возможности внедрения обязательного лекарственного страхования.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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