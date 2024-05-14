Врач сообщил о рисках профилактики глистов

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Врач Водовозов: противогельминтные препараты весьма токсичны

0:55
Здоровье

На вопрос о возможности использования противопаразитарных препаратов в профилактических целях ответил токсиколог Алексей Водовозов.

Врач Водовозов: противогельминтные препараты весьма токсичны
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно его высказыванию, риск возникновения побочных эффектов при приёме лекарств для борьбы с гельминтами оправдан, если человек уже заражён. Тем не менее, иногда противогельминтные средства могут быть особенно опасны из-за их высокой токсичности, что приводит к повреждению организма. Один из самых распространённых побочных эффектов — это поражение печени или лекарственный гепатит.

Примерно 1-2% населения страдает от гельминтозов. Часто источником заражения являются домашние животные, поэтому важно следить за здоровьем своих питомцев, отметил врач. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, чтобы не столкнуться с проблемами, связанными с паразитами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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