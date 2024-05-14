Это растение отлично размножается самосевом: украсит раскидистыми и стелющимися стеблями

Немофила — однолетнее растение семейства Водолистниковые, имеет раскидистые или стелющиеся побеги, достигающие высоты до 15 см.
Это прекрасное растение для края бордюра, рокария, балконных ящиков и подвесных корзин. Немофила цветет обильно с июня по сентябрь, в зависимости от вида и сроков посадки. После цветения семена можно собрать, дождавшись полного созревания и подсушивания семенных коробочек.
Немофила отлично размножается самосевом и холодостойка. Она предпочитает хорошо увлажненную, некислую почву и полутень, но может расти и на солнце при обильном поливе. Для раннего цветения можно высевать семена на рассаду в начале апреля, а для посева в открытый грунт — в мае.
Разнообразие цветов немофилы позволяет использовать ее в различных ландшафтных дизайнах и цветниках. Семена немофилы легко доступны на маркетплейсах и у известных производителей семян.
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