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Это растение отлично размножается самосевом: украсит раскидистыми и стелющимися стеблями

Немофила станет изысканным украшением сада

1:05
Садоводство » Цветы

Немофила — однолетнее растение семейства Водолистниковые, имеет раскидистые или стелющиеся побеги, достигающие высоты до 15 см.

Немофила станет изысканным украшением сада
Фото: commons.wikimedia.org by くろふね is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это прекрасное растение для края бордюра, рокария, балконных ящиков и подвесных корзин. Немофила цветет обильно с июня по сентябрь, в зависимости от вида и сроков посадки. После цветения семена можно собрать, дождавшись полного созревания и подсушивания семенных коробочек.

Немофила отлично размножается самосевом и холодостойка. Она предпочитает хорошо увлажненную, некислую почву и полутень, но может расти и на солнце при обильном поливе. Для раннего цветения можно высевать семена на рассаду в начале апреля, а для посева в открытый грунт — в мае.

Разнообразие цветов немофилы позволяет использовать ее в различных ландшафтных дизайнах и цветниках. Семена немофилы легко доступны на маркетплейсах и у известных производителей семян.

Немофила мой опыт выращивания
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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