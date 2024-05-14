Это растение отлично размножается самосевом: украсит раскидистыми и стелющимися стеблями

Немофила станет изысканным украшением сада

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Немофила — однолетнее растение семейства Водолистниковые, имеет раскидистые или стелющиеся побеги, достигающие высоты до 15 см.

Фото: commons.wikimedia.org by くろふね is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это прекрасное растение для края бордюра, рокария, балконных ящиков и подвесных корзин. Немофила цветет обильно с июня по сентябрь, в зависимости от вида и сроков посадки. После цветения семена можно собрать, дождавшись полного созревания и подсушивания семенных коробочек.

Немофила отлично размножается самосевом и холодостойка. Она предпочитает хорошо увлажненную, некислую почву и полутень, но может расти и на солнце при обильном поливе. Для раннего цветения можно высевать семена на рассаду в начале апреля, а для посева в открытый грунт — в мае.

Разнообразие цветов немофилы позволяет использовать ее в различных ландшафтных дизайнах и цветниках. Семена немофилы легко доступны на маркетплейсах и у известных производителей семян.