Забота о волосах под солнцем: советы от дерматолога Куроедовой

Эксперт по коже дал рекомендации, как обеспечить защиту волос от солнечных лучей

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас активно применяют солнцезащитный крем в жаркие дни, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Однако многие не осознают, что солнце также может нанести вред и нашим волосам.

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Дерматолог Ирина Куроедова подчеркивает, что ультрафиолет может вызвать различные проблемы, такие как обесцвечивание, сухость, ломкость, секущиеся кончики и истончение волос. Долгое нахождение на солнце приводит к повреждению внешнего слоя волос, кутикулы, что делает волосы сухими, неуправляемыми и лишенными стойкости укладки. Более того, солнечные лучи могут изменить цвет волос, подобно отбеливателю, из-за их воздействия на белок кератин. Это особенно актуально для тех, кто гордится сложным блондом, так как солнце может вызвать нежелательные цветовые эффекты. Чтобы предотвратить повреждение волос солнцем, важно использовать солнцезащитные средства для волос, содержащие активные ингредиенты, такие как авобензон, октиноксат и оксид цинка, которые защищают волосы от ультрафиолетового излучения.

Эти средства образуют барьер на поверхности волос, защищая их от вредного воздействия солнца, особенно во время длительного нахождения на открытом воздухе.



