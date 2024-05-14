Угадайте, что спасёт вас от затруднительной ситуации на заправке: этот символ на приборной панели

Куда нужно посмотреть перед тем, как подъехать к колонке на АЗС

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Многие новички за рулём часто ошибаются, когда подъезжают к топливной колонке на заправке неправильной стороной, вследствие чего лючок топливного бака оказывается с противоположной стороны.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

В такой ситуации вставить шланг для заправки в бак вряд ли удастся, и приходится повторно маневрировать к колонке.

Также подобные ошибки происходят у тех, кто часто водит разные машины, например, арендованные, поскольку они могут забыть, с какой стороны расположен бак.

Чтобы избежать неловкости на заправке, достаточно заблаговременно проверить приборную панель автомобиля.

Что нужно проверить Перед тем как подъезжать к колонке, следует обратить внимание на значок в виде топливной колонки на приборной панели.

Обычно рядом с ним находится стрелка, указывающая сторону, на которой расположен топливный бак.

Эта маленькая деталь предоставляет водителю всю необходимую информацию, позволяя сразу же понять, как правильно подъехать к колонке для заправки.