10 ноября: День сотрудника ОВД РФ, Параскева не в пятницу и взрыв на Котляковском кладбище

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День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятницы (III век), Терентия и Неонилы и чад их.

Святая мученица Параскева жила в богатой и благочестивой семье. Ее родители особенно почитали день страданий Господних — пятницу, поэтому и назвали дочь Параскевой, что в переводе с греческого означает пятница. За веру в Господа она претерпела многие мучения от язычников, ее жестоко терзали и затем бросили в темницу. Ей отсекли голову.

Святая Неонила с мужем Терентием и детьми была мученически убита гонителями христианства за проповедь Христа. Они были обезглавлены.

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Народный календарь

День Параскевы. Параскева и Ненила. Параскева Пятница. Ненила льняница. Льняницы. Параскевы и Ненилы льняницы.

Святая Параскева всегда пользовалась у православных любовью и почитанием. На иконе мученица изображена суровой подвижницей, высокого роста с лучезарным венком на голове. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. Она считается покровительницей полей и скота. В день ее памяти в церковь для освещения приносят плоды, которые как святыня хранятся до следующего года.

Ей молятся о сохранении скота от падежа. Она считается целительницей людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов. Она "бабья" святая, т. к. женщины считают ее своей заступницей, защитницей. Она покровительница женских зимних работ. Ей оставляют иконки у ручейков, дают заветы.

На Параскеву и Ненилу молятся о хороших женихах: "Матушка Прасковея, отдай замуж поскорее". "Бабы каются, девки замуж собираются". "Выйти хоть за старца, лишь бы в девках не остаться". На Ненилу и Параскеву полагаются особые мольбы на хороших женихов.

С неделей и с днем, падающим на эту неделю, связаны обычаи: в пятницу нельзя прясть, шить можно; если в пятницу много смеешься, то много будешь плакать в старости. За нарушение этих обычаев Параскева наказывает, а за их соблюдение милует.

В день "Льняницы" начинали мять, трепать, готовить лен для пряжи. "Льняные смотрины" — выносили вытрепанный лен напоказ: у кого лучше.

"Существует поверье, что святая Параскева ходит по земле в виде молодой женщины и примечает, кто как живет, как соблюдает обычаи, запреты и т. п.

"С мужем — нужа, без мужа и того хуже; а вдовой да сиротой — хоть волком вой".

Именинники: Арсений, Африкан, Дмитрий, Иван, Кириак, Максим, Нестор, Неонила, Прасковья, Степан, Стефан, Терентий и Федул.

События

10 ноября 1917 года принято постановление "О рабочей милиции". До 1931 года советская милиция находилась в ведении местных Советов, затем перешла в Наркомат внутренних дел. С 1962 года отмечается как профессиональный праздник.

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10 ноября 1928 года в ежедневной берлинской газете "Фоссише Цайтунг" начал печататься роман писателя-дебютанта Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен".

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10 ноября 1989 года смещен со своих постов Генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии и председатель Госсовета Тодор Живков. Его преемником стал Петр Младенов.

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10 ноября 1993 года в Киеве возле Софийского собора во время столкновения толпы с милицией были задержаны руководители религиозного объединения "Белое братство" Юрий Кривоногов и его жена Мария Цвигун, называвшая себя "пребывающим на Земле Живым Богом Марией Дэви Христос". На 24 ноября ими был назначен конец света.

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10 ноября 1996 года в День милиции от взрыва на Котляковском кладбище в Москве погибли 14 человек и несколько десятков были ранены. В результате расследования обвинение в организации взрыва было выдвинуто против Валерия Радчикова. Как обвиняемый, так и погибшие и пострадавшие на кладбище были ветеранами-афганцами.

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10 ноября 1997 года — скандальный показ на телеканале НТВ фильма Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа".

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Дни рождения

10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии.

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10 ноября 1913 года родился Алвару Куньял, португальский коммунист.

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10 ноября 1917 года родился Леонид Хрущев, летчик, старший сын Н.С. Хрущева.

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10 ноября 1919 года родился Михаил Калашников, конструктор стрелкового оружия, дважды Герой Социалистического Труда, герой России, генерал-лейтенант.

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10 ноября 1928 года родился Эннио Морриконе, итальянский композитор.

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10 ноября 1955 года родился Роланд Эммерих, немецкий кинорежиссер ("Универсальный солдат", "День независимости").

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10 ноября 1975 года родилась Тина Канделаки, телеведущая.

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10 ноября 1963 года родился Михаил Ефремов, актер театра и кино. Сын Олега Ефремова и Аллы Покровской.

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Скорбные даты

10 ноября 1891 года умер Артюр Рембо, французский поэт.

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10 ноября 1938 года скончался Мустафа Кемаль Ататюрк (Мустафа Кемаль), основатель и первый президент Турецкой республики. Фамилию Ататюрк ("Отец турок") получил в 1934 году от Великого национального собрания Турции, когда собственно фамилии и были введены в Турции.

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10 октября 1982 года умер Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС (1964-82).

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