Чудотворцы: Параскева — русская Венера

Пятница в христианстве имеет особое значение. Не случайно на нее падает и день Страстей Христовых: муки, которые Спаситель претерпел на кресте, — это начало подготовки к великому Воскресению. А еще с ней связано почитание христианами святой великомученицы Параскевы. По-гречески ее имя как раз и означает "канун великого праздника".

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Святая Параскева родилась в III веке в городе Икония в богатой и благочестивой христианской семье. Родители дали ей имя в честь пятницы, которую почитали как день страданий Господних. Еще в юности Параскева решила посвятить себя Богу и дала обет безбрачия. Она стала обращать язычников в христианство, за что и пострадала.

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Ее схватили и привели к городскому правителю, который предложил даровать ей свободу и жизнь в обмен на отречение от христианской веры. В честь этого она должна была совершить жертвоприношение языческому идолу. Однако смелая девушка отказалась. За это палачи привязали ее к дереву и терзали железными гвоздями, обрывая мясо с костей, а затем бросили в темницу. Бог даровал святой чудесное исцеление. Однако увидев ее исцеленной, мучители распалились еще больше. И в конце концов, по приказу жестокого градоначальника ей отрубили голову…

Особым почетом Параскева Великомученица пользуется в православии. В святцах и месяцесловах имя ее пишется так: "Святая Параскева, нареченная Пятница". На иконах Параскеву изображают женщиной высокого роста с лучезарным венком на голове. Образа Святой Пятницы считаются чудотворными: они охраняют семейное счастье и благополучие.

Параскеву Пятницу считали на Руси покровительницей путешественников, а также убогих и нищих. Ей молились о сохранении скота от падежа, об исцелении от тяжелых душевных и телесных недугов. Как свидетельствуют исторические источники, эта святая взяла на себя "функции" языческой богини Мокоши, которой поклонялись древние славяне, точнее, кривичи. Они считали Мокошь покровительницей ветров и воды, скотоводства, женского хозяйства и брака, а также усопших. Став христианами, восточные славяне перенесли на святую Параскеву также черты богини Лады, супруги Перуна, покровительницы счастливого брака.

В народе Параскеву называли "святой бабой". Считалось, что она помогает молодым девушкам сохранить себя в чистоте до замужества, а матерям помогает в воспитании детей. Девушки, которые мечтали о замужестве, обращались к Параскеве с такой молитвой: "Матушка Парасковея, отдай замуж поскорее". Молитва больше напоминает языческий заговор. Нельзя сказать точно, чего больше было в культе Параскевы: христианского благочестия или языческого радения. Скорее всего, и то и другое слились воедино, как это было с почитанием других святых. Например, на Илью Пророка был перенесен облик Перуна, на святого Власия, покровителя домашнего скота, — облик "скотьего бога" Велеса.

В некоторых устных сказаниях Параскева Пятница предстает в роли божественной пряхи. Причину такой странной трансформации следует искать опять же в культе Мокоши. В славянской мифологии Мокошь — повелительница человеческих судеб, прядущая нити жизней. Историки религии ее соотносят с греческими мойрами и древнегерманскими норнами. В день, посвященный Мокоши, древние славянки не смели заниматься ни пряжей, ни ткачеством. Ситуация не изменилась и после принятия Русью христианства. Считалось, что в пятницу женщинам запрещено заниматься рукоделием. В этот день женщины бросали все домашние дела и кто как мог посвящали этот день Параскеве-Мокоши. Те, кто воспринимал ее как христианскую святую, молились в церкви, а те, кто ее по-прежнему считал грозной небесной пряхой, — в леснойглуши. Церковь, разумеется, была в курсе этого двоеверия и всячески его порицала. "Стоглав", сборник решений церковного Собора 1551 года, называет все суеверия, касающиеся пятничного дня и Параскевы Пятницы, богомерзкими. Если какая-то женщина уличалась в неоднократном следовании таким суевериям, ее могли счесть колдуньей и жестоко наказать.

В Древнем Риме пятничный день посвящался богине любви Венере. По-немецки, "пятница" — Freitag. У древних германцев этот день был днем богини Фрейи. Как уже было сказано, у славян пятый день недели посвящался Мокоши. Имя "Параскева" можно перевести с древнегреческого одинаково как "пятница" и "канун великого праздника". В общем, у филологов и историков есть повод для обсуждения. Но теперь стоит вернуться именно к христианскому почитанию мученицы Параскевы Пятницы.

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В честь святой Параскевы строили придорожные часовни и храмы на "подоле", то есть на берегу реки, у воды. Рядом с этими церквями, как правило, селилась в своих лачугах нищая братия, в больших городах вблизи них располагались странноприимные дома, богадельни… Кстати, и Пятницкая улица в Москве названа по некогда стоявшему там приделу храма Святой Троицы, освященному во имя Параскевы Пятницы.

Память Параскевы Пятницы празднуется поздней осенью — 28 октября по старому стилю (10 ноября по новому). День этот в народе часто называли грязнихой, или порошихой, из-за ненастья, характерного для этой поры года. "На Параскеву Пятницу большая грязь… Параскева Пятница — четыре седмицы до зимы… Семь погод на дворе — сеет, веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет, снизу метет". В день памяти Параскевы принято освящать в церкви плоды, которые хранятся потом до следующего года.

Фольклорист С. Максимов в сочинении "Крылатые слова", изданном в 1890 году в Санкт-Петербурге, сообщает, что особенно почитались в народе девятая пятница от Пасхи — "девятница", а также десятая и одиннадцатая (Ильинская). У белорусов пятница (или "пяценка", "петка") считалась запретным днем: нельзя было заниматься шитьем, купать детей, стирать белье. Если не успевали выполнить какую-то работу, начатую в четверг, то заканчивали ее в субботу, и тогда же полагалось непременно начать новую, на следующую неделю. Особого почета удостаивались все весенние пятницы, вплоть до "десятухи" (десятой). На них выпадали все праздники и игрища, непременно с песнями и игрой на дуде, так называемые "весенины". А осенью, в пятницу накануне 14 октября, чествовали святую Параскеву.

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Святая великомученица Параскева вообще пользовалась в Белоруссии особой популярностью. Белорусские крестьянки молились святой Пятенке, прося ниспослать щедрый урожай. По окончании же сбора урожая наступал так называемый праздник дзядов (дедов), на Руси именуемый Родительской субботой. В этот день полагалось поминать своих умерших родителей. В ночь с пятницы на субботу в каждом доме готовили угощение для усопших. Крестьяне пекли блины, резали свиней и варили борщ с салом.

Так или иначе пятница для многих остается значимым днем: кто-то постится, как того требует православие, кто-то поминает усопших родных, а кто-то торопится завершить начатые на неделе дела, чтобы с легким сердцем отдохнуть в выходные. Не мешает вспомнить и о святой Параскеве: если у вас есть проблемы, решение которых в ее "компетенции", то в этот день вы можете с полным правом обратиться к ней за помощью.

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