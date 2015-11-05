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6 ноября: Антикоминтерновский курок войны, великолепный Сулейман и автор портрета маньяка

Общество » День в истории » Ноябрь print

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Листок календаря, 6

Православный календарь

День иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (1688).

Именинник: Афанасий.

События

6 ноября 1315 года городские власти Флоренции приговорили Данте Алигьери к смерти, так как он проигнорировал все их попытки заставить поэта вернуться назад из изгнания.

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6 ноября 1937 года Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, заключенному годом ранее между Германией и Японией и направленному против Советского Союза.

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6 ноября 1938 года на киностудии "Мосфильм" завершена работа над кинокартиной "Александр Невский". Автор сценария — П. Павленко, режиссеры — С. Эйзенштейн и Д. Васильев, композитор — С. Прокофьев. В главных ролях снялись Н. Черкасов, Н. Охлопков, А. Абрикосов, В. Массалитинова.

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6 ноября 1939 года в Англии вышел в свет роман Агаты Кристи "Десять негритят".

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6 ноября 1952 года США взорвали свою первую водородную бомбу на атолле Эниветок.

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6 ноября 1968 года. Взлет к славе Джо Кокера не обошелся без помощи друзей: он впервые возглавил британский хит-парад со своей интерпретацией песни "Битлз" With a Little Help from My Friends.

Мы писали раньше: Сэр Джо Кокер в Москве

Дни рождения

6 ноября 1494 года родился Сулейман I Кануни (Законодатель), турецкий султан в 1520-66 годах. В европейской литературе именуется Сулейман Великолепный. При нем Османская империя достигла своего наивысшего могущества, завоевав Белград, часть Венгрии, Закавказье, Месопотамию, Аравию, Алжир. Период его правления был также ознаменован расцветом культуры.

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6 ноября 1794 года родился Константин Тон, архитектор (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский Дворец, Оружейная палата в Кремле).

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6 ноября 1836 года родился Чезаре Ломброзо, итальянский психиатр и криминалист, полагавший, что по внешним признакам можно определить "прирожденных преступников", которых, не дожидаясь с их стороны преступных действий, следует кастрировать, высылать к дикарям и на необитаемые острова, пожизненно содержать в тюрьмах и даже казнить.

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6 ноября 1931 года родился Владимир Котляков, гляциолог и физикогеограф, академик (1991).

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6 ноября 1936 года родился Эмиль Лотяну, молдавский кинорежиссер, постановщик романтических драм "Лаутары", "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь".

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6 ноября 1936 года родился Жак Шарье (1936), французский киноактер ("Супружеская жизнь"). Второй муж Брижитт БАРДО.

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6 ноября 1947 года родился Геннадий Селезнев (1947), бывший председатель Государственной Думы РФ. В 80-е гг. был главным редактором "Комсомольской правды", затем возглавлял "Учительскую газету" и "Правду".

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6 ноября 1965 года родилась Марина Хлебникова, певица.

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6 ноября 1970 года родился Итан Хоук, американский киноактер ("Общество мертвых поэтов"). Муж Умы Турман не только снимается в кино, но еще и успевает писать романы.

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Скорбные даты

6 ноября 1893 года умер Петр Чайковский, величайший русский композитор.

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