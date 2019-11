6 ноября: Антикоминтерновский курок войны, великолепный Сулейман и автор портрета маньяка

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Православный календарь

День иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (1688).

Именинник: Афанасий.

События

6 ноября 1315 года городские власти Флоренции приговорили Данте Алигьери к смерти, так как он проигнорировал все их попытки заставить поэта вернуться назад из изгнания.

Читайте также: Данте — поэт, рыцарь, миссионер

6 ноября 1937 года Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, заключенному годом ранее между Германией и Японией и направленному против Советского Союза.

Читайте также:

Антикоминтерновский курок войны

Вторую мировую объявили войной с большевизмом

6 ноября 1938 года на киностудии "Мосфильм" завершена работа над кинокартиной "Александр Невский". Автор сценария — П. Павленко, режиссеры — С. Эйзенштейн и Д. Васильев, композитор — С. Прокофьев. В главных ролях снялись Н. Черкасов, Н. Охлопков, А. Абрикосов, В. Массалитинова.

Читайте также:

Фильм "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ": звукозрительная символика

"Пещное действо" в фильмах "Александр Невский" и "Иван Грозный"

6 ноября 1939 года в Англии вышел в свет роман Агаты Кристи "Десять негритят".

Мы писали раньше: Агата Кристи воскресла необычайным образом

6 ноября 1952 года США взорвали свою первую водородную бомбу на атолле Эниветок.

Читайте также: "Отец водородной бомбы" консультировал правительство США по проблемам НЛО

6 ноября 1968 года. Взлет к славе Джо Кокера не обошелся без помощи друзей: он впервые возглавил британский хит-парад со своей интерпретацией песни "Битлз" With a Little Help from My Friends.

Мы писали раньше: Сэр Джо Кокер в Москве

Дни рождения

6 ноября 1494 года родился Сулейман I Кануни (Законодатель), турецкий султан в 1520-66 годах. В европейской литературе именуется Сулейман Великолепный. При нем Османская империя достигла своего наивысшего могущества, завоевав Белград, часть Венгрии, Закавказье, Месопотамию, Аравию, Алжир. Период его правления был также ознаменован расцветом культуры.

Читайте также:

В поисках сердца султана обнаружили город

"Великолепный век" погряз в скандалах и в ляпсусах

6 ноября 1794 года родился Константин Тон, архитектор (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский Дворец, Оружейная палата в Кремле).

Читайте также: Храм Христа Спасителя — чему завидует сатана?

6 ноября 1836 года родился Чезаре Ломброзо, итальянский психиатр и криминалист, полагавший, что по внешним признакам можно определить "прирожденных преступников", которых, не дожидаясь с их стороны преступных действий, следует кастрировать, высылать к дикарям и на необитаемые острова, пожизненно содержать в тюрьмах и даже казнить.

Читайте также:

Чезаре Ломброзо: криминал на лбу написан

Типичный портрет маньяка оказался неточным

Как распознать маньяка?

6 ноября 1931 года родился Владимир Котляков, гляциолог и физикогеограф, академик (1991).

Читайте также: Чаепития в Академии: Озеро в Антарктиде

6 ноября 1936 года родился Эмиль Лотяну, молдавский кинорежиссер, постановщик романтических драм "Лаутары", "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь".

Читайте также: Семейный табор уходит в небо

6 ноября 1936 года родился Жак Шарье (1936), французский киноактер ("Супружеская жизнь"). Второй муж Брижитт БАРДО.

Читайте также: Брижит Бардо: гадкий утенок, ставший великой красавицей

6 ноября 1947 года родился Геннадий Селезнев (1947), бывший председатель Государственной Думы РФ. В 80-е гг. был главным редактором "Комсомольской правды", затем возглавлял "Учительскую газету" и "Правду".

Читайте также: Геннадий Селезнев: в "Правду" через грядку

6 ноября 1965 года родилась Марина Хлебникова, певица.

Читайте также:

Марина Хлебникова:  "В магазине меня принимают за соседку"

Марина Хлебникова: так мы познакомились…

Марина Хлебникова коллекционирует признания в любви и рояли

Кто приручит Марину Хлебникову?

6 ноября 1970 года родился Итан Хоук, американский киноактер ("Общество мертвых поэтов"). Муж Умы Турман не только снимается в кино, но еще и успевает писать романы.

Читайте также: Ума Турман — сиротка из сказки или баба-вамп

Скорбные даты

6 ноября 1893 года умер Петр Чайковский, величайший русский композитор.

Читайте также:

Чайковский был гетеросексуалом?

"При его жизни подобное обвинение вообще не выдвигалось"

Эксперты: Чайковский не был гомосексуалистом