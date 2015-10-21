Международный день заикающихся людей
День памяти апостола Иакова Алфеева, одного из 12 учеников Христа. Иаков был братом святого евангелиста Матфея. Он многих обратил на путь истины. Скончался мученически — был распят на кресте в I веке.
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Яков. День Иякова. Ияков Древопилец. Яков Древопилец. Древопилец. Идет заготовка дров. "Яков, брат Божий, крупицу пошлет" (т.е. град-крупу). Русский дом. Универсальный свод календарей (1994-2000 гг). — Нижний Новгород, 1994, с.155.
"Позже всех до сего дня растут сыроежки. Заготавливают дрова для русской печи".
Именинники: Андрон, Максим, Петр и Яков.
22 октября 1844 года члены секты, основанной бывшим офицером армии США баптистом Уильямом Миллером, ожидали второго пришествия Христа на Землю и наступления тысячелетнего царства божия. Ранее Миллер предсказывал, что Христос вторично объявится в течение года в период с 21 марта 1843 года. Когда этого не произошло, он взялся за более тщательное изучение тестов Библии и Апокалипсиса и определил точную дату. К великому разочарованию последователей Миллера они вновь оказались обманутыми в своих ожиданиях. Тут уж все взялись за дело всерьез. Был сделан вывод, что дата верна и Бог пока занимается проверкой всех имен в Книге Жизни, чтобы вынести свое суждение. Когда эта работа будет завершена, Христос спустится на Землю и наступит ожидамое тысячелетие. В 1863 году образовалась самая многочисленная секта адвентистов седьмого дня, названная так потому, что верующие празднуют вместо воскресенья субботу как день отдыха самого Бога при творении мира. Существует еще и ряд более мелких сект адвентистов.
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22 октября 1883 года в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-Опера". В первый вечер звучала опера Гуно "Фауст".
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22 октября 1938 года американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов. Через два года он запатентует свое изобретение, в 1947 году найдется фирма, которая заинтересуется им. В конце 50-х годов в продаже появятся первые аппараты, а спустя более 30 лет ксероксом наконец-то свободно можно будет пользоваться и у нас.
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22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты. Америка впервые почувствовала себя неуютно в атомный век, а мир оказался на грани новой войны.
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22 октября 1962 года в разгар Карибского кризиса арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский. Ущерб, нанесенный его деятельностью, вряд ли поддается оценке.
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22 октября 1964 года в США на экраны вышел фильм "Моя прекрасная леди" с Одри Хепберн в главной роли.
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Одри Хепберн: фея любви и красоты
22 октября 1964 года философ, драматург и писатель Жан-Поль Сартр пополнил ряды Нобелевских "отказников". Узнав о присуждении ему Нобелевской премии по литературе, он заявил, что "не желает, чтобы его превращали в общественный институт". Сартр высказал опасение, что слава нобелевского лауреата только помешает его радикальной политической деятельности, которой он преимущественно занимался в последние годы жизни.
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22 октября 1965 года на экраны Италии и Франции одновременно вышел новый фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи", ставший первой цветной лентой мастера.
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22 октября 1977 года в свой первый рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".
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22 октября 1982 года на экранах США появился фильм "Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в роли ветерана вьетнамской войны по прозвищу Рэмбо.
Мы писали раньше: Сильвестру Сталлоне 60 лет. История "Итальянского жеребца"
22 октября 1987 года BBC сообщило, что русский поэт и американский гражданин Иосиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым в истории российским лауреатом после Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына.
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22 октября 2001 года состоялась свадьба теннисных звезд - американца Андре Агасси и немки Штеффи Граф.
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22 октября 1811 года родился Ференц Лист (1811 — 31.7.1886), венгерский композитор.
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22 октября 1818 года родился Козьма Солдатёнков (1818 — 1.6.1901), книгоиздатель, владелец художественной галереи.
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22 октября 1926 года родился Спартак Мишулин (1926, Москва — 17.7.2005), народный артист России.
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22 октября 1932 года родился Станислав Самсонов (1932 — 8.3.2006), офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза (1966). Высшим званием был отмечен за кругосветный переход, совершенный двумя советскими атомными подводными лодками без единого всплытия.
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22 октября 1934 года родился Георгий Юнгвальд-Хилькевич (1934, Ташкент), кинорежиссер ("Опасные гастроли", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль…", "Узник замка Иф").
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22 октября 1943 года родилась Катрин Денёв (Дорлеак) (1943), французская актриса.
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22 октября 1948 года родился Сергей Рогов (1948), политолог, директор Института США и Канады РАН, академик РАН (2011).
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22 октября 1883 года умер (Томас) Майн Рид (4.4.1818 — 1883), писатель.
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22 октября 1891 года скончался Амвросий Оптинский (Александр Гренков) (5.12.1812 — 1891), иеромонах, старец Козельской Введенской Оптиной пустыни (Калужская губерния). Получив образование в тамбовской семинарии, он поступил в Оптину пустынь, где приобрел уважение своим аскетизмом и смирением. В 1860 году Амвросий был избран старцем пустыни. Люди обращались к нему за духовной помощью и исцелением от физических болезней. Среди посетивших старца были писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой.
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22 октября 2001 года умер Георгий Вицин (23.4.1918 — 2001), киноактер.
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Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.