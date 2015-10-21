22 октября: Второе пришествие, вокруг света под водой и Карибский кризис

Международный день заикающихся людей

Православный календарь

День памяти апостола Иакова Алфеева, одного из 12 учеников Христа. Иаков был братом святого евангелиста Матфея. Он многих обратил на путь истины. Скончался мученически — был распят на кресте в I веке.

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Народный календарь

Яков. День Иякова. Ияков Древопилец. Яков Древопилец. Древопилец. Идет заготовка дров. "Яков, брат Божий, крупицу пошлет" (т.е. град-крупу). Русский дом. Универсальный свод календарей (1994-2000 гг). — Нижний Новгород, 1994, с.155.

"Позже всех до сего дня растут сыроежки. Заготавливают дрова для русской печи".

Именинники: Андрон, Максим, Петр и Яков.

События

22 октября 1844 года члены секты, основанной бывшим офицером армии США баптистом Уильямом Миллером, ожидали второго пришествия Христа на Землю и наступления тысячелетнего царства божия. Ранее Миллер предсказывал, что Христос вторично объявится в течение года в период с 21 марта 1843 года. Когда этого не произошло, он взялся за более тщательное изучение тестов Библии и Апокалипсиса и определил точную дату. К великому разочарованию последователей Миллера они вновь оказались обманутыми в своих ожиданиях. Тут уж все взялись за дело всерьез. Был сделан вывод, что дата верна и Бог пока занимается проверкой всех имен в Книге Жизни, чтобы вынести свое суждение. Когда эта работа будет завершена, Христос спустится на Землю и наступит ожидамое тысячелетие. В 1863 году образовалась самая многочисленная секта адвентистов седьмого дня, названная так потому, что верующие празднуют вместо воскресенья субботу как день отдыха самого Бога при творении мира. Существует еще и ряд более мелких сект адвентистов.

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22 октября 1883 года в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-Опера". В первый вечер звучала опера Гуно "Фауст".

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22 октября 1938 года американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов. Через два года он запатентует свое изобретение, в 1947 году найдется фирма, которая заинтересуется им. В конце 50-х годов в продаже появятся первые аппараты, а спустя более 30 лет ксероксом наконец-то свободно можно будет пользоваться и у нас.

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22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты. Америка впервые почувствовала себя неуютно в атомный век, а мир оказался на грани новой войны.

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22 октября 1962 года в разгар Карибского кризиса арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский. Ущерб, нанесенный его деятельностью, вряд ли поддается оценке.

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22 октября 1964 года в США на экраны вышел фильм "Моя прекрасная леди" с Одри Хепберн в главной роли.

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22 октября 1964 года философ, драматург и писатель Жан-Поль Сартр пополнил ряды Нобелевских "отказников". Узнав о присуждении ему Нобелевской премии по литературе, он заявил, что "не желает, чтобы его превращали в общественный институт". Сартр высказал опасение, что слава нобелевского лауреата только помешает его радикальной политической деятельности, которой он преимущественно занимался в последние годы жизни.

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22 октября 1965 года на экраны Италии и Франции одновременно вышел новый фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи", ставший первой цветной лентой мастера.

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22 октября 1977 года в свой первый рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".

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22 октября 1982 года на экранах США появился фильм "Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в роли ветерана вьетнамской войны по прозвищу Рэмбо.

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22 октября 1987 года BBC сообщило, что русский поэт и американский гражданин Иосиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым в истории российским лауреатом после Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына.

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22 октября 2001 года состоялась свадьба теннисных звезд - американца Андре Агасси и немки Штеффи Граф.

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Дни рождения

22 октября 1811 года родился Ференц Лист (1811 — 31.7.1886), венгерский композитор.

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22 октября 1818 года родился Козьма Солдатёнков (1818 — 1.6.1901), книгоиздатель, владелец художественной галереи.

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22 октября 1926 года родился Спартак Мишулин (1926, Москва — 17.7.2005), народный артист России.

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22 октября 1932 года родился Станислав Самсонов (1932 — 8.3.2006), офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза (1966). Высшим званием был отмечен за кругосветный переход, совершенный двумя советскими атомными подводными лодками без единого всплытия.

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22 октября 1934 года родился Георгий Юнгвальд-Хилькевич (1934, Ташкент), кинорежиссер ("Опасные гастроли", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль…", "Узник замка Иф").

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22 октября 1943 года родилась Катрин Денёв (Дорлеак) (1943), французская актриса.

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22 октября 1948 года родился Сергей Рогов (1948), политолог, директор Института США и Канады РАН, академик РАН (2011).

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Скорбные даты

22 октября 1883 года умер (Томас) Майн Рид (4.4.1818 — 1883), писатель.

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22 октября 1891 года скончался Амвросий Оптинский (Александр Гренков) (5.12.1812 — 1891), иеромонах, старец Козельской Введенской Оптиной пустыни (Калужская губерния). Получив образование в тамбовской семинарии, он поступил в Оптину пустынь, где приобрел уважение своим аскетизмом и смирением. В 1860 году Амвросий был избран старцем пустыни. Люди обращались к нему за духовной помощью и исцелением от физических болезней. Среди посетивших старца были писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой.

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22 октября 2001 года умер Георгий Вицин (23.4.1918 — 2001), киноактер.

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