Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви

12 июля Русская православная церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля — день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.



Поклонение Кресту святого апостола Андрея Первозванного

Святых Петра и Павла Церковь именует "Апостолов первопристольницы и вселенныя учитилие". Это не означает, что Петр и Павел имели какую-то власть над другими апостолами. Напротив, сам Господь Иисус указал своим ученикам: "Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий" (Лк. 22:24-26). Но Петр и Павел зовутся "первоверховными", "первопрестольными" в знак почтения и уважения к их великим заслугам в деле просвещения мира Евангельским учением. Все апостолы много потрудились, проповедуя Христово Воскресение, но эта благословенная двоица — больше всех. За эти труды они прославляются и как учители Вселенной.

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Само слово "апостол" происходит от греческого "апостолос" — "посланник" "полномочный представитель", "тот, кого послали с поручением". В разговорном греческом языке слово "апостолос" означало адмирала (командующего флотилией), саму флотилию, направляющуюся на освоение новых территорий, полномочного представителя, посланника, представляющего власть и наделенного ею. В Священном Писании апостолами называются Божии посланники, да и и Сам Иисус Христос именуется Посланником Божиим и Ангелом Завета (Евр. III, 1, Мал. III, 1).

Сегодня апостолами мы зовем 12 ближайших учеников Иисуса Христа, а также Павла, призванного к проповеданию Евангелия уже после Крестной смерти Спасителя, Его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо. Евангелист Лука сообщает также, что Господь "избрал и других 70 учеников и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти" (Лк. 10:1). Хотя эти ученики и не были постоянными свидетелями земной жизни Христа, Его проповедей и чудес, но они также немало сделали для проповедания христианской веры по всему миру. Церковь чествует их 4 (17) января как Собор 70 апостолов. К их числу относится святой апостол и евангелист Лука — автор одного из четырех Евангелий, признанных Церковью.

В Евангелии про апостолов говорится, что Христос "…дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных" (Лк. 9.1-2). Все они были вдохновляемы Духом Божиим, имели власть творить чудеса и сообщать духовные дары. Первоначально же это были обычные люди, поверившие Христу и пошедшие за Ним.

Все апостолы были так или иначе призваны самим Богом. В числе 12-ти избранных место покончившего самоубийством Иуды занял апостол Матфий — его избрание по жребию совершилось по Божьей воле.

Своих же 12 ближайших последователей Господь Иисус Христос избрал на служение людям, когда Сам выступил, чтобы послужить роду человеческому — за три года до Своей крестной смерти. Чтобы открыть миру Свое всемогущество, Спаситель наделил чудесной силой людей из бедных, незнатных родов. Будучи призваны к апостольству, они оставили своих родных, свои дома и занятия и неотлучно следовали за Учителем. По повелению Спасителя они проповедовали по городам и странам, охотно разделяя с Божественным Учителем все лишения и страдания.

Первыми к апостольству были призваны Андрей (поэтому он и именуется Первозванным), Иоанн, Иаков, Симон (нареченный Петром), Филипп и Нафанаил. Хотя пребывание с Христом уже пробудило в них веру в Него, после первой встречи с Учителем они еще на некоторое время возвращаются к своим привычным делам. Продолжая заниматься рыболовством, будущие апостолы, как и прочие ученики, видели чудеса Господа в Галилее, слышали Его проповедь. Переломным событием, после которого рыбаки превратились в "ловцов человеков", явился чудесный улов рыбы (Лк. 5:2-12). Они решили оставить все и следовать за Учителем. Позже из множества учеников Господь пополнил число Своих первых апостолов до 12-ти. Вплоть до ареста Христа они уже не отлучались от Господа, от Которого обучались и готовились к последующему выходу на проповедь.

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Окончательное избрание апостолов произошло, когда устами Петра была исповедана их общая вера в Христа как Сына Божия. Петра, Иоанна и Иакова Спаситель неоднократно выделял, делая их свидетелями важнейших событий: Преображения на горе Фавор, ночной молитвы в Гефсиманском саду накануне взятия под стражу и других.

Однако во время своей земной жизни Спаситель должен был укреплять веру в своих ближайших учениках. В Евангелиях описаны примеры маловерия апостолов, непонимания ими слов и дел Христа. Воспринимая учение о Царствии Божием как о земном царстве Израиля, они ставят вопрос о возможности получения человеческих привилегий. Слабость их веры доходит до того, что в момент ареста все оставляют Мессию, а Петр трижды отрекается от Него. Один из 12-ти даже стал предателем. И после Воскресения Христа некоторые из них еще сомневаются, продолжают по земному понимать учение о Царствии…

Окончательно апостолы стали теми, кем Христос "уловил вселенную", лишь получив в день Пятидесятницы (праздник Святой Троицы) в виде огненных языков дар Святого Духа, Который "научил их всему" (Ин. 4:26). Силою Его они и совершали дело своего служения до самой смерти. Подобно своему Божественному Учителю, апостолы испытали множество бедствий и скорбей во время просвещения язычников — и устояли.

Почти все апостолы Христовы окончили свою страдальческую жизнь мученически. Святой Андрей Первозванный, проповедовавший Евангелие нашим предкам, был распят на кресте, также как и Петр, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зилот. Святые апостолы Павел и Иаков Зеведеев были обезглавлены, Фома — проткнут копьем. Один лишь святой Иоанн Богословскончался мирно, дожив до глубокой старости, хотя и он при жизни претерпел множество страданий. Теперь они удостоены высокой чести на Небе — окружают престол Божий, а на страшном суде Христовом, восседая на 12-ти престолах, будут вместе с Господом судить всех людей, живых и мертвых.

Господь повелел всем апостолам идти к народам, учить их и крестить (Мф. 28,19-20). Несомненно, они свято исполнили заповедь своего Божественного Наставника. Не было тогда ни одного народа, которому бы не благовествовали святые апостолы, а позднее их преемники. Палестина, Сирия, Месопотамия, Италия, Греция, Армения, Индия, Персия, Британия, Египет, Эфиопия и многие другие страны были оглашены их учением, подкрепляемым чудесами. В этом ряду стоит и русская земля, которую посетил и благословил апостол Андрей Первозванный, особо чтимый за это Русской Церковью.

Теперь же расскажем немного подробнее о 12-ти учениках Христовых и о святом апостоле Павле.

Петр Первоверховный — первый епископ римский. Апостол Петр был сыном Ионы из рыбаков. Проповедовал Слово Божие в Никее, Сирии, Малой Азии, Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египте, Британии. При этом совершал великие чудеса — воскрешал мертвых, исцелял больных словом и даже одной своею тенью. Написал, по внушению от Духа Святого, два Соборных Послания. За веру Христову был распят на кресте вниз головою в Риме в 67 году.

Св. ап. Андрей Первозванный, брат святого апостола Петра, проповедовал в Византии, Фракии, Македонии, Малой Азии, Алании, Крыму, Причерноморье, на Руси. Он первый из апостолов последовал за Иисусом Христом, по преданию, в Руси на горах Киевских водрузил святой крест. Около 62 года за проповедание веры Христовой был распят на кресте, сколоченном в виде буквы Х.

Св. ап. Иаков Заведеев, брат святого апостола Иоанна Богослова, проповедовал Святое Евангелие в Испании и других странах. Около 44 года был усечен мечом в Иерусалиме при царе Ироде Агриппе I.

Св. ап. Иоанн Богослов, евангелист. Сын рыбаря Зеведея, самый юный и любимый ученик Спасителя и свидетель важнейших дел и событий Его жизни. Проповедовал слово Божие в Малой Азии, в Иерусалиме, Эфесе, на острове Патмос, претерпел за это множество страданий. Был в заключении на острове Патмос, где и написал, по откровению Божию, святую книгу "Апокалипсис", то есть Откровение о будущих судьбах Церкви и мира. Кроме того, по внушению Духа Святого, апостол Иоанн написал Евангелие и три апостольских послания. Мирно скончался в Эфесе в начале II века.

Св. ап. Филипп проповедовал в Сирии, Малой Азии (с апостолом Варфоломеем); в Греции, Аравии, Эфиопии, Фригии. После мучений был распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I веке. Его святые мощи находятся в храме 12-ти Апостолов (Рим); рука — во Флоренции.

Св. ап. Варфоломей проповедовал в Сирии, Малой Азии (с апостолом Филиппом); в Индии, в Великой Армении. В I веке язычниками в Баку был распят вниз головой. Но и с креста он не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда, по приказу царского брата Астиага, с апостола содрали кожу и отсекли ему главу. Часть святых мощей апостола Варфоломея находится в Риме.

Св. ап. Фома проповедовал в Индии, Парфии, Мидии, Персии. В I веке мученически скончался в Индии, пронзенный пятью копьями. Святые мощи его находятся в Индии, в Эдессе, в Константинополе, рука — в Венгрии.

Св. ап. Матфей (Левий), первый евангелист. До призвания в апостолы самим Господом был мытарем, то есть сборщиком податей. Потом проповедовал слово Божие в Македонии, Сирии, Персии, Парфии, Мидии, Эфиопии. По внушению от Духа Святого первым написал Евангелие. В 60 году в Африке он был распят на земле и сожжен людоедами.

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Св. ап. Иаков Алфеев, брат апостола Матфея. Проповедовал в Эдессе, Иудее, Газе, Южной Палестине, Египте. В I веке распят на кресте в Египте.

Св. ап. Иуда Иаковлев, или Фаддей. Был сыном Иосифа, обрученного мужа Девы Марии, от его первого брака. Проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении около 86 года распят на кресте, пронзен стрелами.

Симон Зилот (то есть — ревнитель веры). Проповедовал веру Христову в Египте, Мавритании, Ливии, Нумидии, Киринии, Абхазии. В I в. в Абхазии был распят на кресте.

Св. ап. Матфий после Вознесения Господня был избран в число 12-ти апостолов вместо Иуды Искариота. Проповедовал Святое Евангелие в Иудее, Колхиде, Македонии. Именем Христовым исцелял слепых, хромых, прокаженных, изгонял бесов и воскрешал умерших. Около 63 года был побит камнями в Иудее.

Св. ап. Павел первоначально назывался Савлом и был гонителем христиан. Затем чудесным образом призван был Самим Господом к апостольству. За распространение веры Христовой в разных странах перенес много страданий. "Я, — говорил о себе сам святой апостол Павел, — был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти… Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение… Много раз был в путешествиях, в опасности на реках, в опасности от разбойников…". (2 Кор. 11, 23-32). По внушению от Духа Святого написал 14 апостольских посланий. Был обезглавлен в Риме в 67 году.