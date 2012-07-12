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Автор Мария Кравцова

Петр и Павел: рыбак и интеллигент

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Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.

Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Апостолы Петр и Павел

Апостол Петр

Святой апостол Петр был родом из Вифсаиды, небольшого городка. Первоначально его звали Симоном. Он был простым рыбаком, человеком бедным и неученым, при этом же весьма благочестивым. Характер его был живым и непосредственным, причем Симону свойственны были и горение, и твердость. К Христу привел его брат Андрей — будущий апостол Андрей Первозванный. Когда Господь увидел Симона, то произнес: "Ты наречешься Кифа, что значит: камень". Камень же по-гречески — Петрос, Петр.

Петр сделался ревностнейшим учеником Христа. Впрочем, призван к апостольству он был не сразу и некоторое время не оставлял привычных занятий. Но вот Петра и Андрея, закидывающих сети в воды Геннисаретского озера, видит Господь — и говорит: "Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков". С тех пор Петр неизменно следовал за Спасителем.

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Еще сильнее укрепил Господь веру Петра, когда посетил его дом и прикосновением руки исцелил от горячки его тещу. Будучи в числе 12-ти ближайших учеников Христовых, Симон-Петр первым среди них исповедал Божество Иисуса Христа. На вопрос Спасителя, за кого почитают Его ученики, он ответил: "Ты Христос, Сын Бога Живого". Вместе с Иаковом и Иоанном он стал свидетелем важнейших событий земной жизни Спасителя, видел Его Божественную славу в Преображении на горе Фавор, был горестным свидетелем душевных мук Христа в Гефсиманском саду. Апостол Петр — единственный, кто пытался защитить Христа от пришедших взять Его на нечестивое судилище первосвященников.

В то же время Петру чаще, чем другим ученикам, было попущено обнаруживать человеческие немощи. Он желал следовать за Христом до конца, только он и юный апостол Иоанн шли за арестованным Учителем вплоть до двора дома главного первосвященника, где и состоялся бесчестный суд над Христом. Но тут же Петра постигло и самое тяжелое в его жизни искушение. Здесь, ощущая окружающую учеников Спасителя враждебность, поддавшись страху и унынию, он трижды отрекся от Христа, сказал, что "не знает этого человека". Много слез потом пролил Петр, терзаясь угрызениями совести до конца жизни, но Господь принял его глубочайшее покаяние и уже вскоре после Своего чудесного Воскресения из мертвых восстановил Петра в числе апостолов.

Дивное сошествие на апостолов Святого Духа в день Пятидесятницы сделало учеников Христовых новыми людьми, наполнив их души Божественной благодатью. Святой апостол Петр, по вдохновению исповедуя Христа, в одночасье обратил к Господу 3 тысячи человек.

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Он стал величайшим проповедником, и даже кратким словом приводил в Церковь Христову тысячи людей. По его слову получил исцеление хромой от рождения человек, просивший подаяние у ворот Иерусалимского храма, исцелялись парализованные и даже воскресали мертвые, больные получали благодатную помощь от одного прикосновения к его тени. Петр предпринимал апостольские путешествия, окончательно презрев угрозу для своей жизни от гонителей христианства. Сейчас соборные послания первоверховного апостола Петра входят в состав Священного Писания.

После убийства святого архидиакона Стефана иудеи начали гонения на христиан, и верующие рассеялись по Самарии и Галилее, разнося повсюду слово Божие. Святые апостолы послали к уверовавшим во Христа самарянам святых апостолов Петра и Иоанна, чтобы те возложили руки на новокрещенных, низведя тем самым на них благодать Святого Духа. Исполнив поручение, святой апостол Петр еще какое-то время проповедовал в Самарии, а затем отправился в Иерусалим. Это было первое его апостольское путешествие из шести.

Затем апостол Петр посетил христианскую общину в Лидде, где исцелил восемь лет прикованного к постели Енея и многих обратил в Христову веру. В Иоппии он воскресил умершую девицу Тавифу. Затем отправился для проповеди язычникам в Кесарию. Хотя апостол Петр проповедовал в основном среди иудеев, именно он первый крестил бывшего язычника — римского сотника Корнилия со всей его семьей. Этому событию предшествовало видение сошедшего с неба полотна, заполненного различными зверями и пресмыкающимися, которых иудеи почитали по закону нечистыми и в пищу не употребляли. Петру же голос повелел "заколоть и есть" — и не почитать нечистым то, что очистил Бог. Это видение знаменовало собой обращение язычников ко Христу.

По возвращении в Иерусалим апостол Петр был схвачен по приказу Ирода Агриппы, царя Иудейского. И снова Господь явил чудо Своему верному служителю — святого Петра освободил из темницы ангел Божий.

Во время третьего путешествия апостол Петр посетил Кесарию. Вернувшись в Иерусалим, выступил на Апостольском Соборе со словом о необязательности закона Моисеева для христиан. Затем предпринял свое четвертое путешествие — в Сирию, Антиохию, Малую Азию. Пятое апостольское путешествие привело святого Петра в Египет, здесь он основал Христианскую Церковь и поставил епископом своего ученика, святого евангелиста Марка. Вернувшись в Иерусалим, чтобы, как и другие апостолы, проститься с уходящей из земной жизни Пресвятой Девой Марией, апостол Петр затем навсегда покинул великий город. Его путь лежал в Египет, а затем в Британию, Грецию и Рим.

В 67 году апостолу Петру пришло время отдать жизнь за Христа. По преданию, римские христиане, узнав о том, что император жаждет расправы над Петром, убедили апостола покинуть Рим. Но выйдя из города, он встретил идущего в Рим Самого Христа. "Куда идешь, Господи?", — спросил он. "Иду опять страдать", — со скорбью ответил Спаситель.

Тогда апостол Петр возвратился в Рим. Здесь по воле императора Нерона, уничтожавшего христиан, он принял мученическую смерть, будучи распятым на кресте, по его собственной просьбе — вниз головой. Приговоренный к распятию, великий апостол по своему смирению счел себя недостойным умереть так, как умер его Божественный Учитель…

Апостол Павел

Первоверховный апостол Павел (до святого крещения — Савл) родился в городе Тарсе. Он был сыном богатого римского гражданина и получил прекрасное образование. Будучи истово верующим иудеем, Савл ненавидел христиан и всегда готов был уничтожать их. "Я многих святых заключал в темницы. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам, многократно мучил их и преследовал даже и в чужих городах", — рассказывал он сам о себе. Так, Савл участвовал в убийстве первомученика архидиакона Стефана.

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Однажды с отрядом воинов Савл следовал в Дамаск с целью учинить гонение на верующих во Христа. Во время пути с ним произошло удивительное чудо. Необычайный Свет, ярче солнца, осенил бывших в пути. Воины упали на землю, а потрясенный Савл услышал: "Савл! Савл! Что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна". "Кто Ты, Господи?", — трепеща от ужаса спросил гонитель христиан. "Я Иисус, Которого ты гонишь, — был ответ. — Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе".

После видения Божественного Света Савл ослеп. Потрясенного, его привели в Дамаск. Там Савл три дня не ел, пребывая в молитве. В это время апостолу Анинии, жившему в Дамаске, было повелено Господом исцелить Савла, которого Господь назвал при этом Своим "избранным сосудом", и апостол исполнил Божью волю — разыскал слепца в Дамаске и возложил на него руки. Савл прозрел — физически и духовно. Апостол Анания крестил его — отныне Божий избранник стал именоваться Павлом.

Не отвергнув Божьего Промысла о себе, прежний ревностный иудей сделался столь же ревностным учеником Христа, с той разницей, что учение Христово требовало от его сердца любви к людям, а не ненависти к ним. Но ненависть Павел испытал на себе — от иудеев, пораженных его обращением. Чтобы спастись от смерти, Павел покинул Дамаск. В Иерусалиме он был принят в число апостолов после того, как святой апостол Варнава поведал собратьямо его чудесном обращении. Начался трудный и прекрасный путь апостольского служения святого Павла. 

Однажды во время молитвы Павла в Иерусалимском храме Господь явился ему со словами: "Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне". "Господи, — ответил апостол, — им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах; и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его". "Иди: Я пошлю тебя далеко к язычникам", — повелел Господь.

Проповедь апостола Павла в Иерусалиме среди иудеев не имела успеха. Ведь еще совсем недавно он был ревностным иудеем, да и возненавидевшие Павла фарисеи пытались убить его. Верующие Иерусалимской Церкви отправили апостола в его родной город Тарс, откуда он пошел вместе с апостолом Варнавой на проповедь в Антиохию Сирийскую, которая принесла много духовных плодов. Именно в Антиохии верующие во Спасителя стали именоваться христианами.

Святому апостолу Павлу предстояло сделаться "апостолом языков". Подкрепленный силой Божией, он обратил в христианство множество людей, привлекая их сердца вдохновенной проповедью и добрыми делами. Однажды, когда он исцелил хромого в Листре, жители города даже сочли апостолов за сошедших на землю богов. Язычники приняли Павла за Меркурия, а Варнаву за Зевса и собирались даже принести им жертвы, так что святым апостолам стоило большого труда отговорить их.

Апостол Павел сам вспоминал, сколько бед довелось ему претерпеть во время апостольских путешествий, постоянно пребывая в опасности — от разбойников, от единоплеменников, от язычников и "лжебратий", на реках, в городе, в пустыне, на море. Он писал, что ему приходилось часто бывать "в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе". От иудеев пять раз он получил "по сорока ударов без одного", три раза его били палками, побивали камнями. Апостол Павел трижды терпел кораблекрушение, "ночь и день пробыл во глубине морской".

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Но ничто не могло отлучить святого Павла от любви Божией во Иисусе Христе. Именно он написал в первом Послании к коринфянам знаменитое и пронзительное исповедание того, что есть суть христианства:

— Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Много земель обошел апостол со словами Христовой проповеди. В других странах ему было суждено стать миссионером и основателем поместных Церквей среди мрака язычества — сделаться "апостолом языков".

"Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобой и никто не сделает тебе зла", — укреплял Господь преследуемого иудеями и языческими жрецами Своего служителя. Проповеднические труды святого Павла сопровождались знамениями и чудесами. Обладая недюжинным литературным талантом, он составил немало вдохновенных апостольских Посланий, вошедших в Новый Завет.

Апостола Павла также не обошла чаша мученичества. Он был казнен в 67 году одновременно с апостолом Петром, но как римский гражданин был не распят, а обезглавлен. Мощи его, как и апостола Петра, были погребены в Риме.

Уже в I веке в Церкви было установлено празднование в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которое с IV века стало повсеместным. Их имена навсегда слились воедино.

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