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Елена Тимошкина

28 мая: День пограничника, Матиас Руст и Amnesty International

6:08
Общество » День в истории » Май

28 мая

День пограничника

День в истории 28 мая
Фото: Pravda.Ru
День в истории 28 мая

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Православный календарь

День памяти Пахомия Великого (348). Преподобный Пахомий был пустынножителем и основателем монашеского общежития в Египте, состоявшего из 7 монастырей.

Он имел дар чудотворца и исцеления от болезней. Своих иноков Пахомий учил трудолюбию, служению людям, опасению осуждения других, учил иметь надежду на помощь и милость Божию. Скончался в возрасте 53 лет. Им написан Устав иноческого жития.

Память в Православной церкви Серапиона Псковского, Спасо-Елеазаровского (умер 1480) — схимник, ученик преподобного Евфросина Псковского.

Народная традиция

Пахомиев день. День Пахомия Теплого. Пахомий Великий. Пахом Бокогрей. Пахомий Теплый. Теплый Травник.

Пришел Пахом — запахло теплом. На Пахома тепло — все лето теплое.

На Пахомия поздний посев овса и пшеницы. "С Пахома сеют поздние овес и пшеницу, ячмень". Ячмень сеют, пока цветет калина.

Конец заморозков на почве. Можно еще сажать лук-севок. Окучивают ранний картофель.

Можжевельник зацветает — пора ячмень сеять.

Именинники: Дмитрий, Ефросин, Пахом и Серапион.

События

28 мая 1858 года наша страна заключила договор с Китаем. Айгунское соглашение устанавливало границу по Амуру. Его левый берег от реки Аргуни до устья признавался территорией России. Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря считался находящимся в общем владении. Судоходство по Амуру, Уссури и Сунгари разрешалось лишь русским и китайским судам.

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28 мая 1893 года в Замоскворечье для широкой публики была открыта "Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых". Коллекция ее насчитывала 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров.

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Третьяковка — музей с русским размахом

28 мая 1959 года с мыса Канаверал в космос впервые отправились две обезьяны - шимпанзе Авель и Бейкер, а затем благополучно приземлились. Полет был суборбитальным, и обезьяны стали первыми живыми существами вернувшимися на Землю из космоса.

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28 мая 1961 года родилась правозащитная организация Amnesty International. В этот день в газетах был опубликован призыв английского юриста Питера Бененсона "Забытые узники" в защиту двух португальских студентов, которые были осуждены на семь лет заключения за провозглашенный в ресторане тост "За свободу!". Бененсон выдвинул идею создания международной организации по защите прав человека. В поддержку призыва было получено свыше тысячи откликов, и в течение года в семи странах были созданы национальные отделения организации.

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28 мая 1971 года в СССР запущена автоматическая станция "Марс-3". В декабре она достигла Красной планеты и произвела мягкую посадку спускаемого аппарата, который начал передавать информацию, но уже через 20 секунд связь с ним прервалась.

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28 мая 1987 года на Красную площадь Москвы сел самолет "Сессна-173П" с 19-летним гражданином ФРГ Матиасом Рустом. Произошло это в 18:45. Пилот вышел к людям и начал раздавать автографы. Его тут же арестовали, а потом судили и приговорили к четырем годам колонии. Однако главными жертвами того памятного полета стали маршалы и генералы: со своих постов были смещены министр обороны СССР С. Соколов, командующий ПВО А. Колдунов, а также главком ВВС А. Ефимов и командующий Московским округом ПВО А. Константинов. Руст же провел в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня. 3 августа 1988 года он был амнистирован и вернулся в ФРГ.

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28 мая 1997 года в Киеве главами правительств Украины и России был подписан пакет документов о базировании и разделе Черноморского флота.

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Дни рождения

28 мая 1738 года родился Жозеф Игнас Гильотен - профессор анатомии, политический деятель, член учредительного собрания. Доктор Гильотен задумал облагодетельствовать человечество.

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28 мая 1877 года родился Максимилиан Волошин, поэт.

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28 мая 1908 года родился Ян Ланкастер Флеминг, легендарный английский писатель, создатель "Агента 007" — Джеймса Бонда.

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28 мая 1924 года родилась Евдокия Завалий, гвардии полковник. Она — единственная женщина, которая в Великую Отечественную войну командовала взводом морской пехоты.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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