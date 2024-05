Если вам надоели обычные приседания, попробуйте сделать их более интересными и сложными

Вы все еще можете тренировать нижнюю часть тела, даже если прямо сейчас не хотите или не можете добавлять приседания в свои тренировки. Ниже мы делимся нашими любимыми альтернативами приседаниям для использования в ваших тренировках.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License