Если вам надоели обычные приседания, попробуйте сделать их более интересными и сложными

Как можно модифицировать обычные приседания?

Вы все еще можете тренировать нижнюю часть тела, даже если прямо сейчас не хотите или не можете добавлять приседания в свои тренировки. Ниже мы делимся нашими любимыми альтернативами приседаниям для использования в ваших тренировках.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Приседания с помощью TRX.

Установите ручки TRX или другого подвесного тренажера на высоте плеч.

Возьмите по одной ручке в каждую руку и сделайте небольшой шаг назад от точки крепления. Встаньте, расставив ноги примерно на ширине бедер.

Начните движение, откинувшись назад и опустившись вниз. Подумайте о том, чтобы раздвинуть пол ногами. Приседая, позвольте рукам вытянуться, а кистям вытянуться перед туловищем.

Приседайте как можно глубже без боли, не отрывая пятки от пола и выпятив грудь.

Чтобы встать из нижней части приседа, упритесь ступнями в пол и упритесь ногами в землю. Используйте TRX, чтобы подтянуться по мере необходимости.

Боксерские приседания.

Встаньте на расстоянии 3-5 см от ящика или скамейки. В идеале, когда вы сидите на ящике, ваши бедра должны быть параллельны полу или немного ниже. Некоторым людям может потребоваться использовать более высокую штангу из-за боли или ограничений движений.

Начните движение, откинувшись назад и опустившись вниз. Подумайте о том, чтобы раздвинуть пол ногами. Приседая, следите за тем, чтобы пятки касались пола, а грудь была высокой.

Продолжайте приседать, пока ваши бедра не коснутся бокса.

Приседая, вы можете держать руки скрещенными на груди или вытягивать руки перед собой.

Встаньте, раздвинув ступнями пол и упираясь ногами в землю.

Приседания с отжиманием.

Встаньте, расставив ноги примерно на ширине бедер. Держите легкий вес, например, медицинский мяч, гантель или пластину для утяжеления, перед грудью. Если вы используете мешок с песком, попробуйте разорвать мешок пополам, потянув вбок за ручки.

Начните движение, откинувшись назад и опустившись вниз. Подумайте о том, чтобы раздвинуть пол ногами. Приседая, переносите вес тела перед собой, пока ваши руки не будут полностью вытянуты. При отжимании старайтесь опускать вес так, чтобы он приходился перед вашим животом, а не лицом. Не забывайте касаться пятками пола.

Встаньте, раздвинув ступнями пол и упираясь ногами в землю. Перенесите вес обратно на грудь.

Тренажер для жима ногами.

Перед началом работы отрегулируйте угол наклона сиденья или положение санок в зависимости от вашего роста и длины конечностей. Разместите утяжелители по обе стороны от санок. Затем вы можете сесть или лечь на тренажер.

Выбирайте положение ног в соответствии с тем, на какие мышцы вы хотели бы воздействовать. Более низкое и узкое положение ног в первую очередь воздействует на квадрицепсы. Более высокое и широкое положение ног задействует больше ягодичных мышц и подколенных сухожилий. Какую бы позу вы ни выбрали, убедитесь, что вся ступня лежит ровно на салазках на протяжении всего подхода.

Начните движение, подталкивая салазки вверх, чтобы полностью вытянуть ноги, не блокируя колени. Сохраняя небольшой изгиб в коленях при полном разгибании, вы сохраняете нагрузку на мышцы по сравнению с коленным суставом.

Снимите предохранитель, чтобы салазки могли свободно двигаться. Согните ноги в коленях и опустите салазки как можно ниже, не сгибая поясницу.

Завершите повторение, поднимая салазки вверх до тех пор, пока ваши ноги не будут полностью вытянуты, слегка согнув их в коленях — примерно на 10 градусов.

Когда вы закончите свой комплекс, закрепите страховку, прежде чем опускать салазки и сходить с тренажера.