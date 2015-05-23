24 мая: День кадровика, День памяти Кирилла и Мефодия и "Аврора"

9:51 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

24 мая

День славянской письменности и культуры

Фото: Правда.Ру

День кадровика в РФ

Европейский день парков

Православный календарь

День памяти святых равноапостольных Мефодия (885) и его брата Кирилла (Константин) (869) — первоучителей словенских, создателей славянской азбуки, славянского литературного языка; переводчиков Священного Писания на живой народный язык, на языки болгар, сербов, моравских славян. Они заложили основу славянской письменности. Составленная ими славянская азбука, на основе прописных греческих букв, называлась кириллица. С некоторыми изменениями мы пишем по ней и до сих пор.

Читайте:

Патриарх Кирилл: Слово Божие - начало пути...

Трехъязычная ересь: чтоб Богу понятнее было

Покровители дипломатов: Блаженны миротворцы...

Мельница мифов: старше кириллицы - глаголица?

День памяти священномученика Мокия (295). Святой Мокий за проповеди и истинную веру был подвергнут пыткам, а затем в Византии казнен.

Народная традиция

День Мефодия и Кирилла. Кирилл. Мефодий. День Мокия. Мокий. Мокей. Мокия. Мокрый.

День — показатель погоды на лето. На Мокия мокро — все лето таково; туман — дождливое лето; багряный восход солнца — грозное и пожарное лето. Считалось, что сеять в этот день горох нельзя, иначе градом побьет.

Именинники: Иосиф, Кирилл, Мокей, Мефодий, Никодим и Софрон.

События

24 мая 1800 года в Петербурге прошли похороны Александра Суворова. После смерти опального генералиссимуса пять суток огромные толпы народа осаждали дом на Крюковом канале, в котором он скончался.

Читайте также: Русский альпинизм изобрели солдаты Суворова

24 мая 1826 года Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права.

Читайте также: Мельница мифов: хотели ли крепостные на волю?

24 мая 1844 года изобретатель Сэмюэл Морзе ввел в эксплуатацию первую в США линию пишущего электромагнитного телеграфа — между Вашингтоном и Балтимором, длиной свыше 60 км. Сообщение велось по проводам, подвешенным к установленным вдоль железной дороги столбам со стеклянными изоляторами.

Читайте также: Международному сигналу бедствия SOS - 100 лет

24 мая 1900 года для испытаний был спущен на воду знаменитый крейсер "Аврора". В строй же корабль вступил в 1903 году.

Читайте также:

Над "Авророй" веют финансовые вихри

"Аврору" хотят поставить "под ружье"

"Колыбель революции" утопили под Питером

24 мая 1937 года в Париже открылась Всемирная выставка. К этому событию на правом берегу Сены, напротив Эйфелевой башни построили Дворец Шайо. Павильон СССР напоминал несущийся корабль, нос которого венчала скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница".

Мы писали в 2005 году: Символом России народ избрал Рабочего и Колхозницу

24 мая 1940 года в такой же день рано утром группа вооруженных людей проникла во двор особняка одного из видных деятелей Октябрьской революции Льва Троцкого, живущего в изгнании в мексиканской столице.

Читайте также: Истории любви: Троцкий и хромоножка

24 мая 1943 года легендарному асу Александру Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 993) командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии капитану Александру Ивановичу Покрышкину присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 боевых вылетов, 54 воздушных боёв, 13 лично и 6 в группе сбитых самолётов противника.

Читайте также:

Покрышкин: "Все снято так, как было на войне"

Награды Покрышкина - терновый венец

24 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии с речью выступил И.В. Сталин.

Читайте также: Иосиф Сталин: "За здоровье русского народа"

24 мая 1956 года в швейцарском Лугано впервые состоялся песенный конкурс "Евровидение", в котором принимали участие 14 представителей семи стран Европы (Бельгия, Голландия, Италия, Люксембург, Франция, ФРГ, Швейцария). Победительницей стала швейцарка Лиз Асиа.

Читайте статью о последнем конкурсе:

Иосиф Пригожин: На "Евровидение" надо посылать участников "Голоса"

Юрий Лоза: На "Евровидение" надо везти "Владимирский централ"

Украине уготована роль "европейской дурочки"

Американская ПРО слепая, но кусачая

Евровидение: взгляд с украинских трибун

24 мая 1964 года произошла чудовищная трагедия на трибунах стадиона во время футбольного матча. 318 погибших и более 500 раненых — таков ее трагический итог. Причиной стали беспорядки на трибунах Национального стадиона в Лиме, когда за две минуты до окончания отборочного матча между олимпийскими сборными Перу и Аргентины судья отменил забитый хозяевами гол. Перуанцы взбунтовались. Полиция не придумала ничего лучше и пустила в ход слезоточивый газ. Люди гибли в давке от удушья.

Читайте также: Скорбный список ЧП на фанатских трибунах

24 мая 1985 года в американский прокат вышел фильм "Рэмбо: Первая кровь. Часть II", в котором простой американский парень Джон громит всю вьетнамскую армию вместе с советскими советниками.

Мы писали: "Рэмбо-IV": Сталлоне впал в маразм

24 мая 1989 года на экраны США вышел фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Читайте также: Харрисон Форд знает, за что любят Индиану Джонса

24 мая 1995 года на экраны США вышел фильм "Храброе сердце", поставленный Мелом Гибсоном, заодно и сыгравшим главную роль. Фильм был выдвинут на "Оскар" по десяти номинациям и завоевал пять призов.

Читайте также:

Мельница мифов: Уоллес был не один

Мел Гибсон мог стать убийцей

24 мая 2000 года вышла на экраны "Миссия невыполнима II" Джона Ву с Томом Крузом в главной роли.

Мы писали о Томе Крузе и его фильмах:

"Обливион", или "Все, что было не со мной..."

Том Круз отмечает 25-летний юбилей актерской деятельности

Любовь без границ и вера в инопланетян Тома Круза

Дни рождения

24 мая 1881 года родился Александр Богомолец, выдающийся патафизиолог, он занимался исследованиями вегетативной нервной системы, иммунитета, переливания крови, реактивности, конституций и диатезов. Особую известность ему принесли работы по геронтологии. Когда его просили открыть секрет долголетия, он отвечал: "Умейте беречь свои желания!"

Читайте также: Богомолец: "Я взял старость в осаду"

24 мая 1940 года родился Иосиф Бродский, выдающийся поэт, лауреат Нобелевской премии.

Мы писали раньше:

30 лет назад покинул родину Иосиф Бродский

Памяти Иосифа Бродского: край Поморский, укрывший поэта...

Иосиф Бродский хотел угнать самолет

24 мая 1945 года родилась Присцилла Пресли, актриса, бывшая жена короля рок-н-ролла, бывшая теща короля поп-музыки. Если принять, что время безжалостно к женщинам, то над королями оно просто издевается.

Читайте также: Истории любви: Элвис и Присцилла

24 мая 1947 года родилась молдавская киноактриса Светлана Фомичёва, известная всем как Светлана Тома.

Читайте также: Семейный табор уходит в небо

24 мая 1973 года родилась Руслана (Лыжичко), украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидения 2004 года.

Мы писали раньше: Руслана Лыжичко жаждет «зажигать» публику в России

Скорбные даты

24 мая 1543 года скончался Николай Коперник, легендарный польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.

Читайте также: Тайны и ошибки учения Николая Коперника

24 мая 2000 года умер Олег Ефремов, великий актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. Все смотрели такие шедевры, как "Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе" и "Еще раз про любовь"?

Читайте также:

Три тополя, Нежность и полет Гагарина

НИЗКИЙ ПОКЛОН ОЛЕГУ ЕФРЕМОВУ

Вспоминая Олега Ефремова