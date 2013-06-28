Мельница мифов: хотели ли крепостные на волю?

До сих пор составители учебников истории, а также авторы научно-популярных книг рисуют тот период жизни нашей страны, когда в России было крепостное право исключительно черными красками. Но неужели в крепостном праве не было вообще плюсов для крестьян? Тогда почему же многие из них после освобождения жалели о "старых добрых" крепостных временах?

В Москве разрешат рабов?

Скорее всего, подобный подход в описании крепостного права есть некоторая дань советской исторической традиции, которая в основном при изучении данного феномена опиралась на свидетельства тех очевидцев, которые были настроены весьма либерально — например, российских "просветителей", декабристов или народников, а также прогрессивных писателей из дворян и разночинцев.

Причем если говорить о последних, то зачастую их художественные произведения не подвергались никакому критическому анализу, их подавали прямо как документальные свидетельства — вспомнить хотя бы знаменитое "Путешествие из Петербурга в Москву" Александра Радищева. При этом как-то упускалось из виду то, что еще в XIX веке многие считали его книгу весьма неправдоподобной. Так, А. С. Пушкин писал, что: "Эти картины написаны пером, которое обмакнули в желчь. Им противостоят другие картины, на которых "следы довольства и труда" ". Он же, оппонируя Радищеву, отмечал, что крепостному крестьянину живется не так-то уж и плохо: "Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев)… Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак бедности".

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В то же время следует признать, что данный период (официально длившийся с 1649 года по 1861 год, то есть с принятия Соборного уложения, законодательно прикрепившего крестьянина к земле и указом об отмене крепостного права) является одним из самых малоизученных в отечественной истории. Причин этому несколько: во-первых, поскольку помещик имел и юридическую власть над крестьянами, информация о том, что происходило на его землях, редко покидала пределы поместья. Во-вторых, с конца XVIII века крестьянам запретили жаловаться на своих господ, что тоже только задернуло занавес тайны над происходящим внутри имений. И, наконец, само российское правительство не было склонно предавать огласке многое из того, что было связано с крепостным правом — часто правдивая информация негативно отражалась на государственном престиже.

Тем не менее, в последнее время ученые несколько приоткрыли завесу тайны над крепостным правом — сейчас выходит достаточно научных трудов, посвященных данному периоду отечественной истории. И, как этого и следовало ожидать, крепостное право постепенно перестает быть "страшилкой" — выясняется, что у данного способа вести хозяйство были не только минусы, но и плюсы. Как это не странно, об этом свидетельствуют и сами крестьяне, жившие в то время — в недавно изданной книге "Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века приведены мемуары тех, кто сам на себе испытал, что такое быть крепостным (да, и среди крепостных крестьян были грамотные люди, способные оставить потомкам свои воспоминания!). Эти свидетельства развеивают ряд мифов о том, что крепостное право было сплошным царством ужаса и мрака.

Кстати, если уж о мифах — самым популярным является говорящий о том, что будто бы большая часть крестьян в XVIII-XIX веках была крепостными. На самом деле, это не так.

Начнем с того, что крепостного права на большей части территории России не было: во всех сибирских, азиатских и дальневосточных губерниях и областях, на Северном Кавказе и в Закавказье, На Русском Севере, в Финляндии и на Аляске крестьяне были свободны. Не было крепостных и в казачьих областях. Ну, а в 1816–1819 годах крепостное право было отменено в прибалтийских (остзейских) губерниях Российской империи. К концу же царствования Николая I доля помещичьих крепостных крестьян, сократилась до 35 процентов (27 миллионов человек) — именно их-то и освободили указом, вышедшим в 1861 году. Однако даже в самые "махровые" крепостные времена количество помещичьих крестьян не превышало половины от количества всех подданных, кто числился в крестьянском сословии.

Вторым мифом является то, что крепостной крестьянин был совершенно бесправным. Изначально крепостной не мог быть обезземелен по воле господина и превращен в дворового, а также он имел возможность приносить жалобу в суд на несправедливые поборы. Более того, закон даже грозил наказанием помещику, от побоев которого мог умереть крестьянин, а семья жертвы получала компенсацию из имущества обидчика. Более того, Уложение 1649-года Напрямую запрещало продажу крестьян: "Крещеных людей никому продавати не велено". И хотя жаловаться на господ крестьянам примерно через сто лет после начала крепостного права запретили, однако остальные положения данного документа никто не отменял, поэтому некая юридическая гарантия прав крепостного все-таки была. Другое дело, что на практике это далеко не всегда соблюдалось, однако расхождение законов с действительностью было характерно для России не только во времена крепостничества.

Более того, с 1848 году крепостным разрешили приобретать недвижимость — до этого времени им было запрещено владеть любой собственностью. Указ разрешал крестьянам покупать недвижимость только на имя своего помещика. Конечно, он не давал гарантии того, что последний не присвоит себе приобретенное крестьянином имущество, однако как показывает практика, большинство господ этого не делали — они понимали, что лучше получать от крестьян более высокий оброк, нежели утруждать себя вопросами управления этим имуществом. В итоге среди крестьян появились владельцы лавок, магазинов, мануфактур и даже… крупных заводов (так, основатель купеческой династии Морозовых создал свои знаменитые мануфактуры будучи еще крепостным).

При этом такие крепостные "миллионеры" не стремились выкупаться на волю — и вовсе не потому, что это было им не по карману. Они, как люди деловые, быстро оценили выгоды подобного состояния — раз официально их имущество было собственностью помещика, то значит им не нужно было платить налога на прибыль. Конечно, что-то нужно было отдавать господину за "крышу", но в данном случае чаще всего речь шла о фиксированной сумме оброка. Таким образом их бизнес развивался, прибыль росла, но сумма оброка не повышалась (кстати, уважаемые читатели, вам ничего не напоминает подобная схема ведения бизнеса?). А это было весьма и весьма выгодно.

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Интересно, что на помещике лежало немало обязанностей, связанных с содержанием крепостных. Так, например, если случались неурожаи, то именно помещик обязан был покупать хлеб и кормить крестьян. Именно поэтому за все время крепостного права в России не было ни одного случая массового голода (кроме тех губерний, где крепостных не было). А вот как только крепостное право отменили, так голод сразу и начался, причем часто от этой беды страдали крестьяне тех мест, где земля была весьма плодородной.

Более того, крепостные чувствовали себя вольготно под помещичьей рукой и вот еще почему — господин сам судил крестьян за большинство правонарушений, кроме особо тяжких (разбой, убийство и еще некоторые преступления). Но в основном наказание, которое назначал помещик, было одним и тем же — порка. А вот государственные чиновники чаще отправляли виновных на каторгу. Именно поэтому помещик не стремился докладывать властям о том, какие преступления совершают его крестьяне — он не хотел терять работников. В итоге большая часть случаев убийств, грабежей и крупных краж, совершаемых крепостными, до властей просто не доходили. Ну, а крепостной преступник, залечив раны от кнута, продолжал жить у своего помещика.

Кстати, о наказаниях — в массовом сознании прочно укоренился миф о том, будто бы помещики только и делали, что запарывали своих крепостных до смерти. Однако на самом деле подобных случаев было мало, и история знаменитой Салтычихи тут скорее исключение, чем правило. Конечно же, крестьян пороли, однако подобное было свойственно не только помещикам — в тогдашней России телесные наказания были обычным делом. А убивать провинившегося крестьянина помещику было, во-первых, не выгодно, а, во-вторых — опасно, поскольку за это его могли лишить дворянского звания.

Более того, одной из самых суровых мер правительства по отношению к помещичьему "беспределу" было взятие имения "под опеку". Это значило, что усадьба переходила под непосредственное управление государственного чиновника, хотя нерадивый помещик продолжал получать часть доходов от имения. Однако, если учесть, что государственные чиновники в то время весьма любили запустить руку в любой карман, то помещик старался сделать все, что бы на его хозяйство не была наложена опека — ведь это могло сделать его совершенно нищим.

Ну, а что касается отношений барина и крестьян, то следует заметить, что были нередки случаи, когда последние любили и уважали своих господ. Вот, например, что вспоминает крепостная Авдотья Григорьевна Хрущова, чьи мемуары были записаны ее воспитанницей и госпожой Варварой Николаевной Волоцкой: "К чести барина скажу, что он старался избегать ухаживания за своими крепостными женщинами, между которыми были и красавицы, и воспрещал это сыновьям, когда те подросли. Не позволял он детям своим и наказывать прислугу, говоря: "Сам наживи собственных людей и тогда распоряжайся ими, а родительских не смей пальцем тронуть!"… Крестьян своих барин не разорял и по-своему заботился о них, соблюдая и свои интересы".

Любопытно, что самой Хрущевой еще за 40 лет до отмены крепостного права господа предложили вольную, однако она: "…добровольно отказалась от свободы, из любви к моей барыне и ее детям, а день освобождения застал меня дряхлою, негодною для свободной жизни". Кстати, случаи, когда крепостные отказывались от свободы, были не так уж редки. И не всегда это объяснялось тем, что крестьяне так уж любили своих господ. Многим из них было попросту… страшно быть свободными людьми. Ведь это предполагало то, что им самим придется отвечать за свои поступки и строить собственную жизнь без всякой помощи извне. Но далеко не всем этого хотелось — существование под "рукой" помещика, при котором самому не нужно было ни о чем заботиться, казалось более комфортным.

Здесь, кстати, вспоминается одно исследование, которое провели психологи из ФРГ в 80-х годах прошлого века. Они опросили людей, которые некоторое время сидели в тюрьме за незначительные правонарушения — в основном за мелкие кражи и уклонение от налогов. При этом среди опрашиваемых не было рецидивистов. И вот что удивительно — 90 процентов опрошенных заявили, что самым счастливым временем их жизни было то, когда они сидели в тюрьме! Объясняли они это тем, что находясь в заключении им не нужно было самим принимать решения — все это делали за них. Из этого ученые сделали один парадоксальный вывод — многие люди настолько бояться самостоятельного принятия решений, что свобода для них в тягость, они не чувствуют себя счастливыми в тех ситуациях, когда им самим нужно выбирать.

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Наверное, именно поэтому многие крестьяне испытали настоящий шок в 1861 году. Ведь теперь на них свалилось множество проблем, которые нужно было решать самостоятельно — над ними уже не было господина, который решал бы все сам. По свидетельствам современников, еще много лет после освобождения среди крестьян находились такие, кто тосковал о "старых добрых" крепостных временах. Впрочем, несмотря на это, решение об отмене крепостного права в России во второй половине XIX века все равно было правильным и прогрессивным — к тому времени оно уже устарело как морально, так и экономически…