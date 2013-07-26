﻿Мельница мифов: старше кириллицы - глаголица?

Вечный спор о том, что раньше появилось — курица или яйцо, в среде языковедов приобретает черты дискуссии на тему о приоритете кириллицы или глаголицы. До сих пор не совсем понятно, какая из этих азбук появилась раньше и почему в конце концов славяне все-таки отдали предпочтение кириллице. Возможно, этот выбор определили политические факторы.

С 19-го века среди лингвистов прочно укоренилась мысль, что создатели славянской азбуки сперва изобрели глаголицу. Право первородства по сравнению с кириллицей она заслужила уже хотя бы тем, что именно ее оригинальным буквенным строем исполнены старейшие из славянских рукописей. Однако, не все оказывается так просто. Вопрос еще более запутывается — к филологии примешивается политика.

Темный вопрос — существование "докирилловскjой" письменности у древних славян. Скорее всего у них существовала пиктография, рисуночное письмо, так же как оно имелось у каждой народности, находящейся на уровне первобытнообщинного строя. В более позднее время, возможно, они использовали руническое письмо.

Основу старославянского алфавита составляли греческие буквы, к которым Кирилл прибавил девятнадцать "новых" букв. Как в "Сказании о письменности" писал славянский писатель начала 10-го столетия Черноризец Храбр: "Прежде славяне не имели книг, но читали и гадали с помощью черт и нарезок, будучи язычниками. Когда же они крестились, то без приспособления им было трудно писать на славянском языке римскими и греческими письменами… и так было много лет… Потом же человеколюбец Бог послал им святого Константина философа, называемого Кириллом, мужа праведного и верного, и он создал им тридцать письмен, другие же в соответствии с (нуждами) славянского языка".

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В 1848 году отечественный филолог И. И. Срезневский высказал следующую мысль: "Особенность многих глаголических букв приводит издавна к заключению, что глаголица есть древняя азбука языческих славян и, следовательно, древнее кириллицы". За эти годы было собрано множество доказательств, подкреплявших такую гипотезу.

глаголица

"Следуя такой убежденности, считают, что кириллическая азбучная традиция утвердилась позднее, уже после кончины Кирилла, и даже не в среде первых учеников, а после них — у писателей и книжников, трудившихся в Болгарском царстве в Х веке, — пишет Юрий Лощиц в своей книге "Кирилл и Мефодий". — Через их посредство кириллическая азбука перешла на Русь. Казалось бы, если авторитетное большинство отдает первенство глаголице, то почему бы не успокоиться и не возвращаться больше к изжившему себя вопросу? Однако старые споры то и дело возобновляются. Причем эти порывы к спору чаще исходят именно от адвокатов глаголицы".

Эта часть филологов оперирует довольно стройной системой доказательств того, что кириллица вытеснила глаголицу причем в довольно грубых формах. Словенский ученый Франц Гревс утверждает, что силовое устранение глаголицы произошло на рубеже 893 — 894 года, когда во главе Болгарского государства встал князь Симеон, который получил греческое образование и поэтому ратовал за утверждение в пределах страны алфавита, совпадающего с греческим письмом. Писцам пришлось в спешном порядке подчищать глаголические начертания букв и выписывать на пергаментных свитках кириллические уставные литеры. По мнению доктора теологии Ф. Гревса, в защиту глаголицы выступил уже упоминавшийся нами Черноризец Храбр. Удивление, правда, вызывает тот факт, что сам Храбр ни словом не намекнул о наличии между азбуками конфликта.

О существовании глаголицы свидетельствуют не только перезаписанные книги и рукописи — палимпсесты. Сохранилось немало неисправленных книг, в частности, Ассеманиево Евангелие X-XI веков, Зографское Евангелие X-XI веков, Клоциев сборник XI века, Синайская Псалтирь и Синайский требник XI века и др. Несмотря на отсутствие точной датировки, все эти литературные памятники были созданы после кончины основоположников славянской письменности. "То есть во времена, когда, по убеждению сторонников "глаголического первенства", традиция этого письма усиленно вытеснялась приверженцами прогреческой азбуки, возобладавшей будто бы вопреки намерениям "глаголита" Кирилла", — отмечает Юрий Лощиц.

Большинство филологов придерживается такой точки зрения: кириллице отдали предпочтение исключительно из политических соображений, поскольку в написании букв она послушно следовала за греческими образцами и, как следствие, не выходила за рамки письменной традиции Византийской империи. Люди, которые отдали ей предпочтение, назвали эту славянскую азбуку в память Кирилла Философа. Старейшие памятники глаголического письма свидетельствуют о мирном сосуществовании двух алфавитных традиций в момент создания единого литературного языка славянских народов.

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Известный русский славист Николай Дурново при всем своем пиетете к глаголице, обращал внимание на то, что "старшие официальные славянские надписи — кирилловские": "Поэтому a priori можно думать, что оба алфавита, вернее, обе разновидности одного славянского алфавита, и кириллица и глаголица, были созданы или задуманы одновременно, для разных функций".

В заключение приведем еще один пассаж из биографии "Кирилла и Мефодия" Лощица: "Вопрос о первенстве кириллицы или глаголицы, как и вопрос о первенстве кириллицы или латиницы в землях западных славян, — не только филологический, но поневоле и конфессиональный, и политический. Насильственное вытеснение кириллического письма из западнославянской среды начиналось еще в век солунских братьев, в самый канун разделения церквей на западную и восточную — католическую и православную. Продолжается оно и по сей день".