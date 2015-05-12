13 мая: День Черноморского флота, Мата Хари и сахар

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13 мая

День Черноморского флота РФ

Фото: Правда.Ру

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День конвоира

Православный календарь

День памяти апостола Иакова Зеведеева (44).

Святой апостол Иаков — один из 12 апостолов, исповедовал всенародно веру в Христа и был за это обезглавлен. Иаков был сыном рыбака и родным братом Иоанна Богослова.

Народная традиция

День Якова. Яков. Яков Апостол. День Якова Звездоночного.

День соотносили с погодой. "Теплый ветер и звездная тихая ночь на Якова — к теплому сухому лету". "Теплая ночь и звезды на Иакова — к урожаю, ясный восход — к ведрому лету". "Теплый вечер на святого Иакова — к урожаю".

Теплый вечер на святого апостола Иакова и звездная ночь — к урожаю, лето будет теплое, с изобильным плодородием. Если ясный восход солнца — погожее лето.

Поверье: в этот день не выезжают в путь, не искупавшись в мартовской снежной воде. Отправляясь в дорогу, поселяне нашептывали специальную молитву, охраняющую их от всех бед в пути. Например: "Шел Иисус Христос с небес, нес Евангелие и Крест. Шел из дома до дома, стоит купорестная древа, в древе Божия Мать спала и кочевала и мертвое тело собирала. Кто эту молитву читает — век счастливый бывает. Эта молитва от огня, от воды, от зверей, от злых людей. Аминь!" Или: "Огради мя, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани мя от всякого зла".

Прекращение сватовства. Считалось, что май невыгоден для новобрачных. Предложение о сватовстве воспринималось делом обидным и даже зазорным.

Раннее цветение липы. Зацветают поздние нарциссы. Если сухо, то облепиху следует полить.

Именинники: Василий, Донат, Игнатий, Максим, Никита и Яков.

События

13 мая 1770 года 16-летний наследник французского престола, будущий король Людовик XVI женился на 14-летней Марии Антуанетте, дочери Марии Терезии, правительницы Австрии.

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13 мая 1783 года перед Ахтиарской бухтой в юго-западной части Крымского полуострова появились корабли под русским флагом. Это была эскадра Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф. А. Клокачева в составе фрегатов "Победа", "Крым", "Поспешный" и шхуны "Измаил". "При самом входе в Ахтиарскую гавань, — писал Клокачев, — дивился я хорошему ее с моря положению, а вошедши и осмотревши, могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани — положением, величиною и глубиною. Словом сказать, лучшее нельзя найти к содержанию флота место…" На берегах бухты вскоре началось строительство города и порта, ставшего главной базой русского флота и получившего название Севастополь, а эта дата считается точкой отсчета создания Черноморского флота России и с 1996 года празднуется как День Черноморского флота.

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13 мая 1829 года Пушкин просит руки Натальи Николаевны Гончаровой и получает неопределенный ответ от ее родных. Поэт уезжает на Кавказ.

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13 мая 1830 года территория под названием Область Кито отделилась от федерации Великая Колумбия и провозгласила себя Республикой Эквадор. Главой государства стал венесуэльский генерал Хуан Хосе Флорес.

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13 мая 1846 года США объявили Мексике войну и, победив в ней, аннексировали Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас.

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13 мая 1905 года в Париже прошло первое выступление танцовщицы с экзотическим именем Мата Хари, с восторгом встреченное публикой. По другим данным, случилось это 13 марта.

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13 мая 1920 года в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов, для избежания пагубных последствий рекомендовано после сладостей пить сухое шампанское.

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13 мая 1930 года первым орденом Красной Звезды награжден Василий Блюхер.

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13 мая 1930 года жертвой выпавшего в Техасе града стал фермер. Это редкий в истории случай, когда причиной смерти стал град.

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13 мая 1941 года Нацистскую партию возглавил Мартин Борман.

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13 мая 1965 года на экраны вышел фильм Резо Чхиидзе "Отец солдата" с Серго Закариадзе в главной роли. Премьерный показ фильма состоялся в Тбилиси 11 января.

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13 мая 1981 года — покушение на папу римского Иоанна Павла II, совершенное турецким террористом Мехметом Али Агджой.

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13 мая 1992 года из Художественного музея в Сочи похищены 14 картин (работы Айвазовского, Петрова-Водкина и др.).

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13 мая 1993 года министерство обороны США объявило о прекращении работ по рейгановской программе "звездных войн". Интересно, какая судьба ждет очередную инициативу в этой области новой администрации США?

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13 мая 1999 года Госдума РФ приступила к рассмотрению вопроса об отрешении президента РФ Бориса Николаевича Ельцина от должности.

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13 мая 2005 года — мятеж в узбекском городе Андижан, когда вооруженными людьми были захвачены здания тюрьмы (около 2000 осужденных оказались на свободе) и местной администрации. На следующий день волнениями был охвачен и пограничный с Киргизией город Карасу. Власть была вынуждена для наведения порядка применить войска. Жертвы были с обеих сторон. Разные источники приводили разные сведения о количестве погибших и пострадавших, и столь же существенно различались оценки причин и следствий этих событий, хотя трудно было не увидеть сходства со сценарием их развития в других постсоветских республиках в предшествующий период.

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Дни рождения

13 мая 1895 года родилась международная революционерка, участница Гражданской войны, комиссар Красного флота и советская писательницаЛариса Рейснер.

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13 мая 1913 года родился Уильям Толберт, президент Либерии, убитый путчистами.

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13 мая 1923 года родился Исаак Шварц, композитор, автор музыки к многим театральным спектаклям и кинофильмам ("Белое солнце пустыни", "Соломенная шляпка", "Звезда пленительного счастья").

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13 мая 1926 года родилась Уна Чаплин, жена Чарльза Чаплина. Дочь драматурга Юджина О'Нила замуж за великого артиста в 17 лет, когда Чаплину было уже 54 года. У них было 8 детей.

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Греховодник Чарли Чаплин

13 мая 1939 года родился Харви Кейтель, американский киноактер ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "От заката до рассвета").

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13 мая 1944 года родился Аман Тулеев, бывший претендент на пост президента России, нынешний губернатор Кемеровской области.

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13 мая 1965 года родилась Маша Распутина (Алла Николаевна Агеева), певица-сибирячка, рвущаяся в Гималаи. "Комсомолка" называет датой рождения певицы 1959 или 1964 год. Если это правда, то ничего удивительного нет, так как зачастую совершеннолетие эстрадных звезд совпадает с полувеком их творческой деятельности.

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Скорбные даты

13 мая 1956 года застрелился Александр Фадеев, писатель.

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