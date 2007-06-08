"Богиня" Троцкого и другие русские пиратки

О Гражданской войне современная молодежь, да и люди среднего возраста знают куда меньше, чем о Куликовской битве или о Ледовом побоище. В СМИ преобладают политические или эмоциональные моменты, сейчас главное - кто был белым и пушистым, а кто злым и кровожадным. Военные же историки смотрят на Гражданскую войну сквозь призму Первой и Второй мировых войн.

Элегантная комиссарша Лариса Рейснер послужила прототипом

На самом же деле Гражданская война в России не имела аналогов в мировой истории. «На той единственной гражданской» не было сплошных фронтов, а боевые действия в подавляющем большинстве случаев шли вдоль железных дорог и рек. Началась невиданная в истории Великая речная война.

Но почему мы о ней ничего не знаем? - воскликнет эрудированный читатель. Да потому, что 70 лет три поколения советских историков старательно искажали события Гражданской войны. Особенно досталось речным и озерным флотилиям. Как-то получилось, что к флотилиям не имели никакого отношения наши великие полководцы Сталин , Ворошилов, Буденный, Щорс и Чапаев , зато в ночной рейд на Казань на миноносце ходил Троцкий, а почти всеми флотилиями командовали будущие «враги народа» Ф.Ф. Раскольников, П.И. Смирнов, Е.С. Гернет, И.К. Кожанов и др.

Советские адмиралы и историки в 1930-х - 1980-х годах боялись даже упомянуть о них, равно как о самих кораблях, носивших «идеологические вредные» названия - «Троцкий», «Бела Кун», «Тухачевский» и т. д. Поэтому и профессора, и адмиралы изворачивались и врали кто как мог. Но, увы, с нача-лом «перестройки» вместо объективного анализа событий Гражданской войны у нас стали обличать зверства Красной Армии, а сама война по-прежнему остается неизвестной.

Еще в 1914-1916 гг. в России Главным военно-инженерным управлением (ГВИУ) было построено свыше 30 малых бронированных канонерских лодок и бронекатеров для действий на западных реках. Но главной базой для создания речных флотилий стали речные гражданские суда. К 1917 г. по рекам империи плавало свыше 5 тысяч пароходов и теплоходов и 25 тысяч парусных судов и барж.

В 1918-1920 гг. красные, белые, националисты всех мастей и даже многие «поле-вые командиры» повсеместно создают собственные речные флотилии. Флотилии возникают от Печоры и Северной Двины на севере до Дона, Куры и Амударьи на юге, от Северной Двины и Припяти на западе до Байкала и Амура на востоке. Буксирные пароходы становятся канонерскими лодками, несамоходные баржи - плавбатареями с орудиями калибра 130-203 мм и даже гидроавианосцами - носителями летающих лодок. Как правило, огневая мощь речных судов существенно превышала огневую мощь сухопутных частей, действовавших на берегах рек с фронтом в десятки километров. В ходе Гражданской войны белые и красные речные флотилии выпустили на порядок больше снарядов, чем все корабли Российского императорского флота в Первой мировой войне.

Действия речных судов резко меняли ситуацию на театрах военных действий.

1 июня 1918 г. чехословаки заняли Самару. Проживавший там двадцатилетний мичман Георгий Мейрер на свой страх и риск создал первую белую флотилию. Первая задача ее была весьма прозаичной - захватить баржу с мукой, угнанную из города красными. Затем последовали новые успехи - захват нескольких красных вооруженных пароходов.

И вот командовавший белыми полковник Каппель решился на смелую операцию, которая могла иметь успех лишь в Гражданскую войну. Все его сухопутные силы были погружены на пассажирские пароходы и баржи, и вся армада из 15 плавсредств под прикрытием военной флотилии, возглавляемой Мейрером, 1 августа двинулась вверх по Вол-ге от Симбирска к Казани.

7 августа Казань была взята. В руки белых попал золотой запас Российской империи. Красные в панике бежали. В тот же день из Москвы в Казань умчался «секретный» поезд. В нем находились председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий, его штаб и многочисленная охрана. Уже в пути Лев Давидович узнал о падении Казани и приказал остановить-ся в Свияжске - на последней крупной железнодорожной станции перед Казанью. В свите Троцкого в Свияжск прибывают 22-летняя Лариса Рейснер и 25-летний мичман Федор Раскольников.

В 1933 г. бывший пулеметчик Волжской флотилии, а впоследствии член союза писателей Всеволод Вишневский сделает Ларису Рейснер прототипом своей героини в пьесе

Адмирал А.В. Колчак

«Оптимистическая трагедия», ставшей классикой соцреализма.

Но, увы, реальная Рейснер не имели ничего общего с сорокалетней матерой коммунисткой в кожанке и с маузером за поясом. Никаких комиссарских кожанок она нико-гда не носила, а одевалась очень дорого и элегантно, обожала меха и бриллианты. В Свияжске Лариса становится любовницей Троцкого. Лев Давыдович публично называет ее «античной богиней».

Ну а Федор Раскольников назначается Троцким командующим Волжской флотилией. С отъездом Льва Давыдовича Рейснер устраивается в штабе флотилии, ее новым фаворитом становится сам командующий. С Балтики на Волгу по приказу Ленина перебрасывают 4 монитора, 2 сторожевых корабля и дивизион гидроавиации,а в Нижнем Новгороде переоборудуют в канонерские лодки два десятка буксиров.

Сотни корабельных орудий перебрасываются с Балтики в Нижний. Канонерские лодки вооружаются орудиями калибра 75-102 мм, а плавбатареи  102-130 мм. Красная Волжская флотилия сыграла решающую роль в возвращении Казани в начале сентября 1918 г.

В 1919 г. красной флотилии придется сражаться на Каме с флотилией Колчака , сформированной в Перми. Начальником артиллерийской части флотилии у него служил сын знаменитого адмирала Вадим Степанович Макаров . Колчаковцы превратили речные колесные буксиры в настоящие боевые корабли, вооруженные морскими пушками и прикрытые броней. Даже по внешнему виду суда, окрашенные в шаровой цвет, походили на боевые корабли.

В свою очередь красные по системе северных озер и каналов перебросили на Волгу 15 эсминцев, десяток сторожевых кораблей и минных заградителей, и даже 4 подводные лодки.

Любопытно, что грозным врагом красных в огромной дельте Волги стали… пиратские бригантины. Нет, нет, я не шучу! Правда, оные деревянные парусные суда звались на Волге и Каспии не бригантинами, а рыбницами, но по своим размерам и парусному вооружению они были очень близки к бригантинам XVIII века.

Поскольку все паровые суда Нижней Волги и Каспия захватили большевики, англичане и «бакинские самостийники», капитан 1 ранга Константин Шуберт сформировал флотилию из 9 парусных рыбниц. Экипажи их наполовину состояли из астраханских рыбаков, обиженных большевиками, а наполовину - из офицеров и гимназистов. Встреча с рыбницами, на которых были установлены замаскированные 76-мм горные пушки и «Максимы», не сулили ничего хорошее небольшим красным пароходам.

Вскоре Шуберт, формально подчинявшийся Добровольной армии, с удивлением узнал, что у него есть конкурент - сын астраханского рыбопромышленника Склянин. Тот создал вообще пиратскую флотилию из двух десятков рыбниц.

Бригантины Шуберта и Склянина до конца 1919 г. контролировали большую часть дельты Волги. Астраханские газеты сквозь зубы писали, что «деревянным флотом управляют железные люди».

А вот в 1918-1919 гг. на Северной Двине сложилась диаметрально противоположная ситуация. Там против красных канонерских лодок, переделанных из колесных буксиров, действовали новейшие британские мониторы и бронированные канонерские лодки. На Северную Двину англичане отправили тяжелые бомбардировщики, которые сбрасыва-ли не только фугасные, но и химические бомбы.

Англичане не успели в ходе мировой войны проверить свое новейшее изобретение - магнитные мины, зато десятки донных магнитных мин были установлены на Северной Двине. Погибли 4 красных парохода, большевистское начальство весьма озадачилось. Но на каждую заморскую диковинку у русского мужика есть «ассиметричный ответ»: По совету профессиональных бурлаков, красные военморы разгрузили канонерские лодки и плавбатареи и под чутким руково-дством старых бурлаков протащили на бечеве боевые суда по мелям, где, естественно, «просвещенным мореплавателям» и в голову не пришло ставить мины. А пока суть да дело, другие охламоны ныряли, ныряли, да и вытащили на берег две заморские игрушки, сделанные из бетона и меди.

А в Киеве красные оказались окруженными морем банд. И пароходы Днепровской флотилии всю навигацию 1918 г. воевали с вооруженными пароходами Зеленого, Струка и еще трех десятков атаманов и даже какой-то атаманши Маруси . В следующем году красная флотилия уже дралась с деникинской флотилией, а в навигацию 1920 г. - с бело-поляками.

Без преувеличения можно сказать, что рассказ о любой из флотилий можно превратить в приключенческий роман или «вестерн».