Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Культура
Симпозиумы Выставки Семинары Музейное дело Личность в культуре Находки и открытия
Автор Игорь Буккер

"Богиня" Троцкого и другие русские пиратки

Культура » История культуры » Находки и открытия

О Гражданской войне современная молодежь, да и люди среднего возраста знают куда меньше, чем о Куликовской битве или о Ледовом побоище. В СМИ преобладают политические или эмоциональные моменты, сейчас главное - кто был белым и пушистым, а кто злым и кровожадным. Военные же историки смотрят на Гражданскую войну сквозь призму Первой и Второй мировых войн.

Элегантная комиссарша Лариса Рейснер послужила прототипом
Элегантная комиссарша Лариса Рейснер послужила прототипом

На самом же деле Гражданская война в России не имела аналогов в мировой истории. «На той единственной гражданской» не было сплошных фронтов, а боевые действия в подавляющем большинстве случаев шли вдоль железных дорог и рек. Началась невиданная в истории Великая речная война.

Но почему мы о ней ничего не знаем? - воскликнет эрудированный читатель. Да потому, что 70 лет три поколения советских историков старательно искажали события Гражданской войны. Особенно досталось речным и озерным флотилиям. Как-то получилось, что к флотилиям не имели никакого отношения наши великие полководцы Сталин , Ворошилов, Буденный, Щорс и Чапаев , зато в ночной рейд на Казань на миноносце ходил Троцкий, а почти всеми флотилиями командовали будущие «враги народа» Ф.Ф. Раскольников, П.И. Смирнов, Е.С. Гернет, И.К. Кожанов и др.

Советские адмиралы и историки в 1930-х - 1980-х годах боялись даже упомянуть о них, равно как о самих кораблях, носивших «идеологические вредные» названия - «Троцкий», «Бела Кун», «Тухачевский» и т. д. Поэтому и профессора, и адмиралы изворачивались и врали кто как мог. Но, увы, с нача-лом «перестройки» вместо объективного анализа событий Гражданской войны у нас стали обличать зверства Красной Армии, а сама война по-прежнему остается неизвестной.

Еще в 1914-1916 гг. в России Главным военно-инженерным управлением (ГВИУ) было построено свыше 30 малых бронированных канонерских лодок и бронекатеров для действий на западных реках. Но главной базой для создания речных флотилий стали речные гражданские суда. К 1917 г. по рекам империи плавало свыше 5 тысяч пароходов и теплоходов и 25 тысяч парусных судов и барж.

В 1918-1920 гг. красные, белые, националисты всех мастей и даже многие «поле-вые командиры» повсеместно создают собственные речные флотилии. Флотилии возникают от Печоры и Северной Двины на севере до Дона, Куры и Амударьи на юге, от Северной Двины и Припяти на западе до Байкала и Амура на востоке. Буксирные пароходы становятся канонерскими лодками, несамоходные баржи - плавбатареями с орудиями калибра 130-203 мм и даже гидроавианосцами - носителями летающих лодок. Как правило, огневая мощь речных судов существенно превышала огневую мощь сухопутных частей, действовавших на берегах рек с фронтом в десятки километров. В ходе Гражданской войны белые и красные речные флотилии выпустили на порядок больше снарядов, чем все корабли Российского императорского флота в Первой мировой войне.

Действия речных судов резко меняли ситуацию на театрах военных действий.

1 июня 1918 г. чехословаки заняли Самару. Проживавший там двадцатилетний мичман Георгий Мейрер на свой страх и риск создал первую белую флотилию. Первая задача ее была весьма прозаичной - захватить баржу с мукой, угнанную из города красными. Затем последовали новые успехи - захват нескольких красных вооруженных пароходов.

И вот командовавший белыми полковник Каппель решился на смелую операцию, которая могла иметь успех лишь в Гражданскую войну. Все его сухопутные силы были погружены на пассажирские пароходы и баржи, и вся армада из 15 плавсредств под прикрытием военной флотилии, возглавляемой Мейрером, 1 августа двинулась вверх по Вол-ге от Симбирска к Казани.

7 августа Казань была взята. В руки белых попал золотой запас Российской империи. Красные в панике бежали. В тот же день из Москвы в Казань умчался «секретный» поезд. В нем находились председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий, его штаб и многочисленная охрана. Уже в пути Лев Давидович узнал о падении Казани и приказал остановить-ся в Свияжске - на последней крупной железнодорожной станции перед Казанью. В свите Троцкого в Свияжск прибывают 22-летняя Лариса Рейснер и 25-летний мичман Федор Раскольников.

В 1933 г. бывший пулеметчик Волжской флотилии, а впоследствии член союза писателей Всеволод Вишневский сделает Ларису Рейснер прототипом своей героини в пьесе

Адмирал А.В. Колчак
Адмирал А.В. Колчак

«Оптимистическая трагедия», ставшей классикой соцреализма.

Но, увы, реальная Рейснер не имели ничего общего с сорокалетней матерой коммунисткой в кожанке и с маузером за поясом. Никаких комиссарских кожанок она нико-гда не носила, а одевалась очень дорого и элегантно, обожала меха и бриллианты. В Свияжске Лариса становится любовницей Троцкого. Лев Давыдович публично называет ее «античной богиней».

Ну а Федор Раскольников назначается Троцким командующим Волжской флотилией. С отъездом Льва Давыдовича Рейснер устраивается в штабе флотилии, ее новым фаворитом становится сам командующий. С Балтики на Волгу по приказу Ленина перебрасывают 4 монитора, 2 сторожевых корабля и дивизион гидроавиации,а в Нижнем Новгороде переоборудуют в канонерские лодки два десятка буксиров.

Сотни корабельных орудий перебрасываются с Балтики в Нижний. Канонерские лодки вооружаются орудиями калибра 75-102 мм, а плавбатареи  102-130 мм. Красная Волжская флотилия сыграла решающую роль в возвращении Казани в начале сентября 1918 г.

В 1919 г. красной флотилии придется сражаться на Каме с флотилией Колчака , сформированной в Перми. Начальником артиллерийской части флотилии у него служил сын знаменитого адмирала Вадим Степанович Макаров . Колчаковцы превратили речные колесные буксиры в настоящие боевые корабли, вооруженные морскими пушками и прикрытые броней. Даже по внешнему виду суда, окрашенные в шаровой цвет, походили на боевые корабли.

В свою очередь красные по системе северных озер и каналов перебросили на Волгу 15 эсминцев, десяток сторожевых кораблей и минных заградителей, и даже 4 подводные лодки.

Любопытно, что грозным врагом красных в огромной дельте Волги стали… пиратские бригантины. Нет, нет, я не шучу! Правда, оные деревянные парусные суда звались на Волге и Каспии не бригантинами, а рыбницами, но по своим размерам и парусному вооружению они были очень близки к бригантинам XVIII века.

Поскольку все паровые суда Нижней Волги и Каспия захватили большевики, англичане и «бакинские самостийники», капитан 1 ранга Константин Шуберт сформировал флотилию из 9 парусных рыбниц. Экипажи их наполовину состояли из астраханских рыбаков, обиженных большевиками, а наполовину - из офицеров и гимназистов. Встреча с рыбницами, на которых были установлены замаскированные 76-мм горные пушки и «Максимы», не сулили ничего хорошее небольшим красным пароходам.

Вскоре Шуберт, формально подчинявшийся Добровольной армии, с удивлением узнал, что у него есть конкурент - сын астраханского рыбопромышленника Склянин. Тот создал вообще пиратскую флотилию из двух десятков рыбниц.

Бригантины Шуберта и Склянина до конца 1919 г. контролировали большую часть дельты Волги. Астраханские газеты сквозь зубы писали, что «деревянным флотом управляют железные люди».

А вот в 1918-1919 гг. на Северной Двине сложилась диаметрально противоположная ситуация. Там против красных канонерских лодок, переделанных из колесных буксиров, действовали новейшие британские мониторы и бронированные канонерские лодки. На Северную Двину англичане отправили тяжелые бомбардировщики, которые сбрасыва-ли не только фугасные, но и химические бомбы.

Англичане не успели в ходе мировой войны проверить свое новейшее изобретение - магнитные мины, зато десятки донных магнитных мин были установлены на Северной Двине. Погибли 4 красных парохода, большевистское начальство весьма озадачилось. Но на каждую заморскую диковинку у русского мужика есть «ассиметричный ответ»: По совету профессиональных бурлаков, красные военморы разгрузили канонерские лодки и плавбатареи и под чутким руково-дством старых бурлаков протащили на бечеве боевые суда по мелям, где, естественно, «просвещенным мореплавателям» и в голову не пришло ставить мины. А пока суть да дело, другие охламоны ныряли, ныряли, да и вытащили на берег две заморские игрушки, сделанные из бетона и меди.

А в Киеве красные оказались окруженными морем банд. И пароходы Днепровской флотилии всю навигацию 1918 г. воевали с вооруженными пароходами Зеленого, Струка и еще трех десятков атаманов и даже какой-то атаманши Маруси . В следующем году красная флотилия уже дралась с деникинской флотилией, а в навигацию 1920 г. - с бело-поляками.

Без преувеличения можно сказать, что рассказ о любой из флотилий можно превратить в приключенческий роман или «вестерн».

Актуальная аналитика
Общество
Лосино-Петровский стал кузницей криминальных кадров
Находки и открытия
"Богиня" Троцкого и другие русские пиратки
Здоровье
Виртуальная реальность в качестве анестезии для детей
Новости Все >
Американцы рассматривают прорыв российских ПВО как "типичную задачу"
Биатлонистка Глазырина ответила на обвинения Драчева
В республике Тыва и Севастополе самый быстрый рост зарплат
Жители Южной Кореи выступили против выплат за содержание войск США
Дацик нокаутировал кикбоксера Кирсанова. Видео боя
Российский хоккеист Хованов получил удаление за укус канадца
Китайские СМИ перечислили четыре слабые стороны РФ
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР
Путин одобрил строительство моста через Лену за 83 миллиарда рублей
Появилось полное видео драки после футбольного матча в Астрахани
Последние материалы
Жители Южной Кореи выступили против выплат за содержание войск США
Дацик нокаутировал кикбоксера Кирсанова. Видео боя
Красивые ноги: 5 шагов к совершенству
Российский хоккеист Хованов получил удаление за укус канадца
Китайские СМИ перечислили четыре слабые стороны РФ
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР
Путин одобрил строительство моста через Лену за 83 миллиарда рублей
Появилось полное видео драки после футбольного матча в Астрахани
Футболист "Сочи" Нобоа рассказал о хорошей работе Путина
Почему народ за Путина, но не за правительство
Популярное
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Почему Путин предал Моралеса
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Соломон Соловьев Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
В Латвии прозвучало неожиданное заявление по Крыму
Мнение: блокада Украины Россией усилит экстремистов
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"
Кадыров попытался объяснить свой призыв "запугивать и убивать"
Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко
В Латвии прозвучало неожиданное заявление по Крыму
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Иркутский авиазавод ждет увеличения заказов на МС-21
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ