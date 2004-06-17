10 секретов красивой улыбки

Как часто надо менять зубные щетки, пасты и сколько времени пережевывать пищу, чтобы зубы были всегда крепкими и здоровыми? Рассказывает Сергей Александрович Межаков — врач-стоматолог лечебного комплекса "Щелыково" под Костромой.

10 Простых Секретов Здоровой Улыбки

Причины болезней зубов

Стоматологи доказали, что зубы наших предков были здоровыми гораздо чаще, чем у нас:

во-первых, они реже ели. Всего два-три раза в день. Остальное время в полости рта естественным образом поддерживался кислотно-щелочной баланс — среда, защищающая зубы. во-вторых, больше нагружали зубы, так как пища была тверже. Век 20-й ввел в моду дробное питание, и мы постоянно жуем, перекусываем, а в краткие перерывы попиваем чай и кофе, сдобренные сахаром третья причина болезней наших зубов — отсутствие нагрузки. Все мягкое, проваренное. Но только при жевательной нагрузке ткани десен в достаточной мере снабжаются кровью и кислородом.

Зубы должны жевать не менее полутора-двух часов в день. Мы же обычно обеспечиваем зубам жевательную тренировку не дольше чем на сорок минут в день. Не стоит забывать, что ни один самый дорогостоящий протез не заменит здоровый зуб.

А потому пора пересмотреть методы ухода за зубами и сделать его регулярным и постоянным. Мягкий зубной налет, обволакивающий зубы, является первопричиной образования:

камней

и кариеса.

Риск его появления снижается в десять раз при соблюдении ежедневной гигиены полости рта .

10 секретов красивой улыбки

1. Стоматологи уже несколько десятилетий назад отказались от рекомендаций чистить зубы по горизонтали. Этот способ был заменен не более хитрыми рекомендациями чистить зубы по направлению их роста, вверх-вниз, то есть по вертикали.

Современные дантисты доказали, что и этот способ не идеален. При помощи его удаляется лишь четверть вредоносных бактерий. Новейшая методика получила название "постепенная очистка зубов".

Весь ряд зубов условно разделяется на шесть секторов-сегментов, которые чистятся поочередно. Сначала необходимо:

вибрирующими круговыми движениями "разрыхлить" налет на зубах одного сектора

а уж потом очистить эти же зубы привычными вертикальными движениями.

И круговые и вертикальные движения должны захватывать не только сам зуб, но и десну. Очистив один сектор, приступать к удалению налета с другого.

2. Идеально чистить зубы после каждого приема пищи и не менее чем пять минут. В крайнем случае, можно сократить эту процедуру до трех минут, но никак не меньше.

Менять следует не только щетки, но и зубную пасту

3. Многие из нас считают, что эффект усилится, если при чистке зубов заметно нажимать на зубы. Напрасно. Это может лишь повредить хрупкую эмаль.

Главный принцип в очистке зубов — мягко прочистить каждый зуб со всех сторон. Бактерии, оставшиеся на боковых или внутренних поверхностях, уже через час распространятся по всей поверхности зуба.

4. Чистку зубов не заменяют модные эликсиры для полоскания рта после приема пищи. Они, конечно же:

дезинфицируют слизистую оболочку рта

укрепляют десны

устраняют неприятный запах

но не способны снять налет, остающийся от пищи и разрушающий зубы.

5. Сегодня в цивилизованных странах щетка приобретается только по совету стоматолога.

Жесткая щетина необходима крепким деснам и зубам, на которых быстро образуется зубной налет и камень. При нежной и поврежденной эмали можно использовать только щетки с мягкой щетиной или щетки, предназначенные для детских зубов. Наиболее популярны щетки средней жесткости.

Они довольно щадящие по отношению к зубной эмали и достаточно хорошо очищают поверхность зубов, не травмируя ткани десен. При использовании три раза в день щетка служит не более четырех месяцев. Если вы пользуетесь ею дважды в день, то менять ее необходимо один раз в полгода.

Наиболее эффективна щетка с рельефным выступом щетины. Ее приподнятые ряды глубоко проникают между зубами, удаляя налет в межзубных пространствах.

6. Менять следует не только щетки, но и зубную пасту. Комплексное лечебное воздействие оказывают пасты с разными добавками.

Дважды в год в течение полутора месяцев эффективно чистить зубы пастами с добавлением фтора. Пародонтологические зубные пасты полезны не только как лечебные. Они оказывают и профилактическое действие.

7. Отбеливающими зубными пастами можно пользоваться не чаще двух раз в неделю - при более частом употреблении такие зубные пасты вредят эмали.

8. После обильного мясного обеда желательно чистить зубы не пастой, не всегда хорошо справляющейся с налетом, а зубным порошком. В состав зубного порошка входит мел, содержащий кальций. Он благотворно влияет на состояние зубов и полости рта. Тем женщинам, которые подвержены привычке курения, рекомендуется заменить пасту зубным порошком.

9. Современная передовая стоматология стала относиться к зубным нитям с большей осторожностью.

Дело в том, что зубные нити часто "ранят" десну и тем самым провоцируют заболевания межзубных сосочков. Это приводит к появлению пародонтоза, особенно у тех, кто к нему предрасположен. Если зубы расположены редко, то нити совершенно бессмысленны — щетка отлично очистит зубы.

А если зубы представляют собой неделимый монолит, то нить, внедренная с силой, может повредить и десну, и эмаль. Нить должна быть очень тонкой. Чем тоньше нить, тем лучше. Не стоит пользоваться нитью ежедневно и тем более после каждой трапезы. А вот после приема жесткой мясной пищи стоит очистить межзубные щели с ее помощью, если, конечно, нить без усилий проходит между зубами.

10. Жвачка применима только в одном случае — если в полости рта нет:

хронических заболеваний десен

и ни одного запломбированного зуба.

После обильного мясного обеда желательно чистить зубы не пастой, а зубным порошком

В таком случае она не вредна и даже полезна в смысле развития мышц челюсти. Прилипающая к зубам жвачка способна "пошатнуть" любые, самые крепкие пломбы.

Как часто следует посещать стоматолога?

Профилактический осмотр у дантиста следует проходить один раз в полгода. При появлении зубного камня немедленно отправляйтесь к врачу. С зубным камнем, который поражает не только основание зуба, но и зубодесневой карман, может справиться только опытный дантист при помощи:

ультразвукового

или инструментального метода.

При пародонтозе, то есть атрофии костной ткани — заболевании с поражением мелких сосудов, нарушением трофики и питания зубов, контрольный осмотр у стоматолога необходимо проходить один раз в четыре месяца.

При пародонтите — глубоком поражении зуба и десны — посещать стоматолога необходимо чаще, не реже одного раза в 2,5-3 месяца. Ведь при хроническом пародонтите процесс рассасывания костной ткани лунки зуба, сопровождающийся подвижностью зуба, происходит чрезвычайно быстро и приводит к потере зуба.

Язык необходимо чистить, хотя бы два раза в неделю. Особенно при появлении белесого налета. Очищать язык можно нежесткой щеткой по направлению от основания к кончику.

Если зубы в порядке, но периодически ваши десны кровоточат, то следует уплотнять слизистую оболочку рта. Преодолеть рыхлость десен в домашних условиях можно только одним способом — три раза в день полоскать рот отваром дубовой коры.

Осенью полезно полоскать рот отварами:

корневищ аира обыкновенного

листьев брусники

березовых почек.

Хорошо протирать десны соком:

калины

квашеной капусты

настоем лекарственной мелиссы.

Для предупреждения кариеса стоит периодически чистить зубы измельченным в порошок хвощом.

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