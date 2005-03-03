Греховодник Чарли Чаплин

На протяжении десятилетий Чарли Чаплина боготворили миллионы. Между тем, пожалуй, трудно найти фигуру, менее достойную обожания. Изощренное чудовище на съемочной площадке и беспринципный развратник в личной жизни — вот каким на самом деле был экранный милашка с усиками и тросточкой

Мать Чаплина сошла с ума, а отец скончался от цирроза печени

Многие из тех, кому довелось работать с титаном кино XX века, сходились во мнении, что причину большинства явных изъянов в психике выдающегося актера и режиссера следует искать в его детстве. Мать Чарли Ханна сошла с ума, и ее поместили в приют для умалишенных в Южном Лондоне. А его отец, певец мюзик-холла, горький пьяница, отказывающийся платить Ханне алименты на детей, скончался от цирроза, когда Чарли было 12 лет. Кроме всего прочего, Чарли не мог не знать, что его родительница, как ни прискорбно, была проституткой .

Чарли Чаплина тянуло к нимфеткам

Но, пожалуй, самая большая трагедия его жизни заключалась в том, что сексуально его тянуло к недозрелым нимфеткам, эдаким набоковским лолиточкам. Таких вокруг Чарли было всегда навалом.

Чаплин выгнал Эдну Первиэнс, как только увидел ее с другим

А вот женщин, которые бы совмещали в себе непосредственность детства с зрелой умудренностью и опытностью, досталось любвеобильному комику всего две. Первой была роскошная блондинка Эдна Первиэнс (Edna Purviance), дебютировавшая в том самом историческом фильме 1915 года, когда на свет появился образ Чарли-Бродяги.

С умом и хитростью у Эдны дела обстояли не так хорошо, как с красотой. Влюбившись в своего старшего коллегу по уши, она в течение двух лет следовала за ним повсюду, словно мышиный хвостик. Но Чарли по натуре был донжуаном, а его само собой окружали, где бы он ни появлялся, толпы восторженных поклонниц. Когда же глупенькая Эдна (21.10. 1895 — 11.01.1958) решила вызвать ревность в предмете своего обожания и появилась в свете под руку с каким-то невразумительным джентльменом, Чаплин в тот же вечер велел ей собирать свои вещи и убираться вон.

Чарли соблазнил 16-летнюю Милдред Харрис и вынужден был жениться на ней

Разлука с Эдной вряд ли стала для Чарли душевной травмой. В 17-м году он уже обратил отнюдь не отеческий взор на 16-летнюю балерину Милдред Харрис (Mildred Harris). У девчушки, несмотря на нежный возраст, была четкая цель в жизни. Мисс Харрис хотела (невзирая на свой нежный возраст) выйти замуж за богатого и известного кинорежиссера. Проведя с чадолюбивым комиком в койке пару ночей, девица решила прибегнуть к способу, известному, наверное, со времен первобытного человека. Взяла и объявила себя беременной и пригрозила, что подаст на него в суд, если тот не обвенчается с ней. В Калифорнии за совращение малолетних дают как минимум 30 лет, и Чарли ничего не оставалось, как сунуть голову в брачное ярмо.

Само собой беременность оказалась липовой, но через год верная супружескому долгу Милдред Харрис (29.11.1901 — 20.07.1944) все же подарила актеру ребенка, что, впрочем, не имеет никакого значения, поскольку младенец скончался на третий день жизни.

Чарли же свою молодую жену к тому времени люто ненавидел. Супруги не общались, живя под одной крышей. Актер постоянно укорял бедную девочку, что она мешает его творчеству, и довел ее в конце концов до того, что в 1920 году Милдред подала на развод, который вскоре и состоялся.

Вторая, пятнадцатилетняя, жена Чарли Чаплина

Сам же великий артист уже устремил взоры на женщину (точнее, конечно, пока еще девочку), которой суждено было стать его второй женой. В его первом игровом фильме "Малыш" (The Kid) эта 12-летняя кроха играла не кого-нибудь, а ангела. Звали ее Лолита Мак-Мюррей (Lolita MacMurray) или Лита Грэй (Lita Grey). Поначалу опытный ловелас и в самом деле видел себя в качестве отца-наставника маленькой сиротки (у Литы никогда не было папы). Но вскоре дела приняли совсем другой оборот.

Накануне запуска фильма "Золотая лихорадка" (The Gold Rush) с ее участием в производство 15-летняя паршивка умудрилась забеременеть, причем, по-настоящему, обзаведясь нагло выпирающим пузом. Отсиживать 30 лет за решеткой Чаплину, как и прежде, не хотелось, лишнего скандала — тоже, тем более что слава "простачка"-Чарли, как любителя маленьких девочек, росла и ширилась. Оставался один выход. Обвенчались молодые тайно в Мексике в ноябре 1924 года, умудрившись улизнуть от преследовавшей их по пятам прессы.

Чаплин: Новые родственники — "сборище подонков"

Медовый месяц, судя по всему, удался на славу. В ожидании поезда, на котором новобрачные ехали домой, в Калифорнию, Чаплин назвал семейку своих новоиспеченных родственников "сборищем помешанных на деньгах подонков". А когда беременная Лай-та, на секунду потеряв сознание, сделала шаг к краю платформы, Чарли подошел к ней сзади и елейным голосочком поинтересовался:

— Что же ты остановилась?

Место Литы и на съемочной площадке, и в сердце Чарли Чаплина заняла 24-летняя актриса Джорджия Хейл (Georgia Hale). Такого отпора великому лицедею и бабнику встречать еще не доводилось. Ровно четыре года не пускала его Джорджия в свою надушенную опочивальню — вплоть до того дня, когда судья объявил о разводе мистера и миссис Чаплин.

Актер отделался

1 миллионом и 125 тысячами долларов алиментов,

1 миллионом судебных издержек,

еще двумя миллионами, которые он заплатил в фонд налогов,

и скандальными заголовками во всех газетах мира.

В те времена к его услугам были самые роскошные женщины и девочки мира. Вот как вспоминает о Чаплине одна из имевших честь быть допущенной к его телу:

— Идеально сложенный, всегда с особой щепетильностьюодетый, с густой седой шевелюрой, белоснежными зубами и кожей цвета слоновой кости, он казался таким чистеньким и сверкающим, словно только что вынутая из океанских вод жемчужина…

53-летний Чаплин женится на 17-летней дочери Юджина О'Нила

Разумеется, такому подарку судьбы в конце концов надо было хотя бы внешне остепениться. И в 1943 году, когда Чаплин подыскивал героиню на роль в одном из фильмов, ему предложили взглянуть на дочку знаменитого драматурга Юджина О'Нила ( Eugene O'Neill ).

"Едва я услышал, что ей всего 17, — писал потом старый греховодник в своей автобиографии, — как сердце мое упало", а после он лукаво распространяется о том, как пугала его их фантастическая — 36 лет — разница в возрасте. Как бы там ни было, пожениться они решили уже через несколько недель…

Вскоре чета удалилась в Европу, где и прожила долго и счастливо, нарожав детей и года не дотянув до дня серебряной свадьбы.

Скончался же великий комик и сердцеед в 1977 году, подарив миру своего последнего отпрыска в возрасте 90 лет.

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