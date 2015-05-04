5 мая: первый номер газеты "Правда", восстание в Праге и Парад планет

2:55 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

Православный календарь

День апостолов Нафанаила, Луки, Климента (I век). Святой апостол и евангелист Лука был врачом из просвещенной греческой среды. Он горячо воспринял учение Христа и был в числе 70 его учеников. Он делил с апостолом Павлом все трудности несения веры Христа. После мученической кончины Павла был в Ливии, Египте, Фиваиде, продолжая проповедовать учение спасителя. Здесь он и окончил свой жизненный путь.

Фото: Правда.Ру

День памяти преподобного Виталия. Считается, что преподобный Виталий помогает преодолеть плотскую страсть. Для этого надо было отслужить молебен преподобному Виталию. А если муж (жена) загулял, надо было читать молитву-заговор: "Месяц ты красный! Звезды вы ясные! Солнышко ты привольное! Сойдите и уймите раба Божьего (имя)".

Народная традиция

День Луки. Лука. Лука апостол. Лука — от семи недугов.

В народе имя апостола Луки связано с растением — лук. Говорят: "Лук — от семи недуг". "Кто ест лук, избавлен будет от всяких мук". "Лук да баня — все правят". "Лук — добро и в бою и во щах". В этот день принято высаживать на грядки лук-севок.

В этот день наблюдают за погодой, наводят последние "справки". Если утро ясное — можно сеять, утро туманное — нужно с севом повременить. Прояснится в полдень — сев средний, к вечеру — сев поздний. Сев должен быть ранним, если луна в этот день молодая, т. к. ожидаются ранние осенние морозы; а если луна на ущербе, с севом можно не спешить — осень простоит теплая.

В некоторых селениях накануне Юрьева дня (6 мая) празднуется "Ляля". Для этого в третьем часу пополудни собираются хороводы. Выбрав самую красивую девушку, перевязывают ее разной зеленью. На голову ей одевают венок из свежих цветов. Ее сажают на скамью и водят вокруг нее хороводы.

Ляля должна раздавать угощение подругам, бросать им венки. Кто поймает, прячет подарок до следующей весны.

Зацветают дуб, липа, стебление озимой ржи. Если лист березы развертывается полностью — значит почва прогрета до +7 С. Можно сажать картошку (5-10 мая). 5-21 мая зацветает земляника. 5-10 мая — высадка рассады сельдерея в грунт. Посев семян однолетних цветов в грунт.

Именинники: Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука, Федор.

События

5 мая 1842 года гроб с телом Михаила Лермонтова перевезен из Пятигорска в Тарханы и установлен в семейном склепе Арсеньевых.

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5 мая 1849 года Федор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка петрашевцев по доносу провокатора Антонелли арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

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5 мая 1912 года вышел первый номер газеты "Правда". Долгое время этот день праздновался в СССР как День печати, да и сейчас традиция отмечать его сохраняется.

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А также цикл "Правдисты" - интервью с сотрудниками газеты "Правда"

5 мая 1912 года в Стокгольме начались V Олимпийские игры, в которых приняли участие спортсмены из 28 стран. Тогда в Швеции были впервые проведены торжественные церемонии открытия и закрытия игр. Сами соревнования проходили в течение двух с половиной месяцев, и наилучших результатов добились хозяева, завоевавшие по 24 золотые и серебряные медали и 17 бронзовых.

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5 мая 1925 года в американском городке Дейтон (шт. Теннесси) арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Начавшийся через два месяца судебный процесс был окрещен "Обезьяним" и привлек внимание всего мира.

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5 мая 1941 года. "Артиллерия — бог войны", — произнес Сталин на ежегодном приеме в честь выпускников Академии Красной Армии.

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5 мая 1945 года — начало вооруженного восстания в Праге. Первыми на призыв о помощи сражавшихся с превосходящими силами эсэсовцев повстанцев откликнулась находившаяся ближе всех 1-я дивизия РОА, 7 мая вступившая в бой.

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5 мая 1954 года в результате военного переворота к власти в Парагвае пришел генерал Альфредо Стресснер.

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5 мая 1961 года состоялся первый космический полет американского астронавта Алана Шепарда на космическом корабле "Меркурий".

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5 мая 1990 года легендарному моряку-подводнику Александру Маринеско посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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5 мая 2000 года. Парад планет: на условной прямой линии выстроятся в ряд Солнце, Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Меркурий и Луна. Несмотря на это, жизнь продолжалась как ни в чем не бывало.

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5 мая 2002 года Жак Ширак избран президентом Франции на второй 7-летний срок. Во втором туре выборов он с огромным преимуществом победил своего соперника Жана-Мари Ле Пена, набрав почти 82% голосов избирателей.

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Дни рождения

5 мая 1813 года родился Сёрен Кьеркегор, датский философ.

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5 мая 1818 года родился Карл Маркс.

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5 мая 1877 года родился Георгий Седов. Делом всей его жизни стала организация экспедиции к Северному полюсу.

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5 мая 1923 года родился Михаил Егоров, Герой Советского Союза, водрузивший вместе с Мелитоном Кантария Знамя Победы над рейхстагом.

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5 мая 1937 года родился Владимир Кадышевский, физик-теоретик, академик РАН (2000).

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5 мая 1940 года родился Лион Измайлов(Поляк), писатель-сатирик. Окончил Московский авиационный институт (отсюда и псевдоним), трижды становился лауреатом премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".

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Скорбные даты

5 мая 1606 года скончался Жан Нико, французский дипломат. Табак, как все знают, стал известен европейцам благодаря Колумбу. Но увековеченным в ботаническом названии растения Nicotiana оказалось имя дипломата, который в 1560 году завез его во Францию, прислав семена растения в подарок Екатерине Медичи. Он тогда полагал, что табак обладает целебными свойствами, не зная, что капля никотина убивает лошадь, а хомяка просто разрывает на куски.

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5 мая 1821 года на острове Святой Елены скончался Наполеон Бонапарт.

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5 мая 1852 года умер Хаджи-Мурат, наиб ШАМИЛЯ. Одержал ряд побед над русскими войсками на Кавказе, но в 1851 году перешел на сторону русских. Был убит при попытке бежать от них в горы.

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5 мая 1957 года умер Михаил Гнесин, композитор, педагог.

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5 мая 1977 года скончался Степан Артеменко, полковник, дважды Герой Советского Союза.

Войну начал рядовым, защищал Сталинград, сражался на Курской дуге, в Западной Украине, Польше, а завершил в Берлине, где командир батальона стрелкового полка майор Артеменко в третий раз был ранен. Свои Звезды он получил за прорыв вражеской обороны южнее Варшавы, форсирование реки Одер и бои за Берлин.

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5 мая 2002 года скончался Андрей Ростоцкий, киноактер, режиссер.

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5 мая 2010 года умерла Евдокия Завалий, гвардии полковник. Она — единственная женщина, которая в Великую Отечественную войну командовала взводом морской пехоты.

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