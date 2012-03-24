История курения: дар божий или искушение сатаны?

История не донесла до нас многих знаменательных дат и имен достойнейших людей. Однако в анналах сохранились имена первых курильщиков и день, в который европейцы познакомились с этой пагубной привычкой. Веками люди спорили, что есть табак — дар божий или искушение сатаны. Pravda.Ru публикует обзор, посвященный курению в истории человечества.

Как европейцы пристрастились к курению

Известно, что 15 октября 1492 года двое сошедших с корабля "Пинта" моряков, Луис де Торрес и Родриго де Херес, затянулись дымом горящих листьев. Напомним, "Пинта" была одним из трех судов, отправившихся с Колумбом на поиски пути в Индию. Листья собирались с растения, позже названного европейцами Nicotiana tabacum - табак обыкновенный.

Никотин и Nicotiana tabacum получили свое название от фамилии Жана Нико (Jean Nicot, 1530 — 4 мая 1600), французского дипломата и посла при португальском дворе, который в середине XVI века ввел во Франции практику курения табака в качестве лекарственного средства.

Как свидетельствовал священник Бартоломе де Лас Касас, который в 1514 году издал судовой журнал Колумба, индейцы "собирали для курения определенные виды трав". Они "поджигают [травы] с одного конца, а с другого — жуют, сосут или втягивают дым, который истощает их плоть и тем самым отравляет их, и при этом они говорят, что не чувствуют утомления".

О заядлом курильщике сэре Уолтере Рейли рассказывали, что когда по возвращении в Англию из Америки он раскурил свою трубку, то его слуга вылил на него пинту пива, решив, что лицо хозяина горит. Возможно, именно Рейли привез в Англию способ употребления табака через трубку. Он даже взял ее на эшафот, где его обезглавили в 1618 году.

Индейцы верили, что дым питает духов, живущих в шаманах. Процесс курения изначально был сакральным обрядом и медицинской практикой, а потом превратился в элемент культуры — в основном высших слоев общества.

"Курение являлось частью ритуалов и обрядов в Северной и Южной Америке задолго до того, как табак был культивирован в 5000-3000 годах до нашей эры. Майя, ацтеки, карибы и многие другие народы западного полушария курили это растение в той или иной форме. Хотя табак также жевали, заваривали и пили как чай, вдыхали (нюхательный табак), включали в состав жидкой клизмы или употребляли в виде желе, именно курение — сжигание травы для получения дыма — быстро стало частью исцеляющих обрядов: диагностических и лечебных, а также изгоняющих злых духов, которые могли привести к болезни", — говорится в книге-энциклопедии "Smoke: всемирная история курения", изданной под редакцией Сандера Л. Джилмена и Чжоу Сюня.

Не лишенные остроумия лекари Старого Света от всей души советовали курение в качестве наиполезнейшего средства от другой напасти, также вывезенной из Америки — от сифилиса. Во всяком случае, сам Джироламо Фракасторо, который ввел термин "сифилис" в 1530 году, считал, что если микробы распространяют болезнь посредством воздуха, то, возможно, дым может излечить эту лихоманку.

Энтони Шут, автор первой английской книги, целиком посвященной табаку (вышедшей в 1595 году под тривиальным названием "Табак"), считал табак лекарственным растением. Однако ко времени выхода шестого издания книги в 1626 году он уже осуждал курение для удовольствия как разорительную и дурную привычку.

Жертвы курения

О наносимом курением вреде писать начали относительно рано — и не только с точки зрения медицины. Конечно, курение способствовало отравлению организма — это отмечал еще Жироламо Бенцони в своей "Истории Нового Света" (1565). В XVII веке Яков I созвал прения, посвященные курению, в Оксфорде, где противники табака доказывали его опасность, демонстрируя собравшимся изображения почерневшего мозга и внутренних органов курильщиков. Однако предубеждение Якова I в первую очередь объяснялось аморальностью курения.

Известно, что одной из самых первых жертв пагубного пристрастия к табаку стал английский математик, натурфилософ и астроном Томас Гарриот (Thomas Harriot, 1560 — 2 июля 1621), который быстро пристрастился к курению табачных листьев и умер от рака носа. Курение он называл не иначе как "святым дымом". В Европе запах дыма от курительной трубки считался "запахом джентльмена".

Как утверждают авторы книги "Smoke: всемирная история курения", "быстрое распространение курения также было тесно связано с его предполагаемой целебной силой. Большинство трудов по истории курения основное внимание уделяют "волшебному табаку", а на удовольствии от курения и его воздействии на человека почти не останавливаются. Несомненно, табак покорил Старый Свет потому, что люди верили в чудесные целительные свойства этого растения. Однако именно курение расслабляло, приносило чувство беззаботности, ощущение благополучия. А главное — и это заметили с самого начала — казалось, что оно утоляет голод и позволяет выполнять более долгую и трудную работу. При этом табак завоевывал людей именно как курительное растение: человечество никогда не обходилось без курения, трав или фимиама, табака или опиума, гашиша, ката и т. д.".

Как курение прижилось в Азии

В Японии курительная трубка появилась в апреле 1600 года, привез ее английский путешественник Уильям Адамс. Примерно в 1615 году отмечалось, что и мужчины, и женщины, и дети пристрастились к курению. В ранний период японского искусства укие-э (1650-1765) курение считалось атрибутом мира гейши. Гравюра Окумура Мансанобу середины 1740-х годов изображает гейшу с трубкой, которая подчеркивает ее женственность. В более ранней работе Омори Йошикийо из Киото изображены сцены свиданий, где трубки и подносы для табака обозначают, что действие происходит в публичном доме.

Китайцы также оценили опьяняющий эффект от курения, которое быстро стало неотъемлемой частью традиционной чайной церемонии. Знаменитый писатель Цюань Цзуван (1705-1755) в своем очерке о табаке утверждал, что "суть табачного дыма не в том, чтобы давать тепло, а в чистом удовольствии и воспарении духа. Когда человек подавлен, табак может развеселить, направить энергию ци и открыть энергетические каналы. Он может отрезвить пьяного, хоть сам и опьяняет. Он рассеивает скуку и суету, которые всегда есть в повседневной жизни".

Всего за одно поколение культура курения распространилась по всему Китаю. Знать восхваляла целебные свойства табака — от профилактики малярии до лечения ревматизма и простуды. "Представление о дыме как части распорядка современной жизни — жизни, где можно контролировать свое тело, болезни, грусть и опьянение, лежало в основе курения как на Западе, так и в Китае", — пишут Сандер Л. Джилмен и Чжоу Сюнь.

Интересно, что и во французском трактате 1700 года утверждается, что табак "делает мозг и нервы более сдержанными и твердыми. И, следовательно, позволяет человеку более трезво судить о вещах, глубже мыслить и придает душе стойкость". Словно опровергая знаменитое определение поэта Киплинга о том, что Западу и Востоку вовеки не сойтись, жители обеих частей сочли плоды курения великолепными.

Запреты на курение

В России курение прижилось не сразу. В 1634 году патриарх Московский Иоасаф I запретил продажу табака. Курильщикам — и мужчинам и женщинам — в качестве наказания следовало вырвать ноздри или пороть их до тех пор, пока на спине не останется кожи. А вот Петр Великий, охочий до всего западного, не только сам пристрастился к трубке, но и весьма способствовал распространению курения.

Османский султан Мурад IV (1623-1640) был одним из первых правителей, запретивших курение, поскольку считалось, что оно губит душу и тело. Он даже попытался закрыть кофейни, в которых собирались курильщики.

Китайский император Чжу Юцзянь (1627-1644), последний правитель династии Мин, за два года до того как повеситься у подножия горы Цзиншань при виде мятежников, осаждающих столицу, запретил курение табака. "Простолюдины", нарушившие указ, "должны были наказываться так же, как предатели государства, перешедшие на сторону варварских племен". Этот запрет повторила следующая маньчжурская династия Цин: курение было названо "преступлением даже более страшным, чем пренебрежение стрельбой из лука".

Папа Урбан VIII в своей булле 1642 года осудил курение, поскольку "люди обоих полов, и даже священники и духовные лица… сейчас не воздерживаются от употребления табака через рот или ноздри даже во время святой мессы". Однако затем католическая церковь, став табачным монополистом, даже запрещала распространение литературы, осуждающей курение.

Так что, как видите, отношение к курению в истории человечества постоянно менялось. Но равнодушных к нему не было: гамма оценок менялась от восторга до порицания.