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Ксения Образцова

Тысяча свиданий и один жених

3:42
Общество » Семья » Истории любви

Расставшись в 19 лет со своим бойфрендом, Эми сразу же начала искать ему замену.

Свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадьба

Сначала она попробовала знакомиться в клубах и барах, но быстро поняла, что эта затея не для нее. Тогда девушка решила разместить анкету на сайте знакомств, но первая же ее встреча закончилась, не успев начаться.

"Его звали Стив, и он жил на противоположном берегу Темзы. По телефону он казался уверенным в себе, сильным мужчиной, да еще и сказал, что похож на Тома Круза", — делится воспоминаниями Эми.

После нескольких месяцев переписки и общения по телефону, Эми и Стив решили встретиться. И вот в назначенный час девушка пришла в бар в надежде увидеть красавца. Фотографию Стива она так и не получила - мужчина утверждал, что у него нет технической возможности ее послать.

Каково же было разочарование Эми, когда к ней подошел немолодой лысый толстячок. На Тома Круза он не был похож даже издали! Девушка предложила своему ухажеру заказать напитки, а сама вышла под предлогом "припудрить носик" и вылезла через окно в туалете.

Несмотря на столь неудачный опыт, Эми решила не оставлять попыток познакомиться в интернете, кроме того, к поиску идеального мужчины были подключены специальные агентства знакомств. За шесть лет поисков она потратила на их услуги пять тысяч фунтов.

Жизнь британки превратились в череду свиданий. С потенциальными женихами она встречалась по три раза в день. Чаще всего это было кафе рядом с работой, где за ее судьбой следили все официанты. Когда девушка приводила в заведение очередного мужчину, они подмигивали ей и подшучивали.

Ежедневник Эми был исписан именами и телефонами ее новых знакомых. Порой она развлекалась, подсчитывая, со сколькими Полами, Стивами и Майклами она уже успела встретиться.

Друзья девушки давно запутались в ее ухажерах. Когда подруга Эми выходила замуж, она даже не знала, кого из них пригласить на свадьбу — так часто они менялись. Девушке нередко попадались алкоголики, трудоголики и просто сумасшедшие.

Не стоит думать, что отворот-поворот Эми всегда давала после первой же встречи. Порой у нее завязывались романы, но все они были недолговечны. Максимум — полгода.

Все изменилось с появлением Адама. С ним Эми тоже познакомилась на сайте, но прежде чем встретиться, они несколько месяцев общались виртуально. И успели за это время очень понравиться друг другу.

Перед свиданием Эми очень волновалась. Встреча была юбилейной — Эми встречалась с потенциальным спутником жизни в 1000-ый раз!

Каково же было ее удивление, когда при разговоре выяснилось, что уже несколько лет Адам работает неподалеку от ее дома — буквально за углом! Эми решила, что это судьба.

Рандеву прошло просто фантастически — молодые люди были в восторге друг от друга. Через несколько дней Адам потребовал, чтобы Эми удалила все свои анкеты. "Конечно, это было тяжело. Ведь за несколько лет свидания превратились в зависимость", — признается девушка.

Через пару недель молодой человек признался Эми в любви и заявил, что хочет прожить с ней всю свою жизнь. "Удивительно. Я сходила на тысячу свиданий, а мой принц все это время ждал меня за углом!", — смеется Эми.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

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Автор Ксения Образцова
Ксения Образцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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