Любовь с первого взгляда... в монитор

Целых девять лет после развода с мужем 44-летняя Мэри Тонг одна воспитывала двоих сыновей. Ее жизнь текла однообразно и неторопливо. Но все изменилось в один момент.

Однажды, зайдя на сайт знакомств и не зная, с кем бы ей пообщаться, она решила ответить на послание 45-летнего Найджела, который, как и она, был в разводе и воспитывал двоих детей. "Это была невинная забава. Я просто хотела найти друзей", - рассказывает Мэри. Вскоре между ними началась активная переписка.

"Когда я прочитал профиль Мэри, и мы познакомились, я был поражен ее бесконечной добротой - было видно, что она просто обожает своих сыновей и работу", - вспоминает Найджел.

Уже через несколько минут общения с ней у мужчины не было ни малейшего сомнения: он встретил любовь своей жизни.

"К тому времени я был в разводе уже шесть лет. Я скучал без женского тепла. Глядя на своих детей, которые постоянно сидят в интернете, я подумал, что гораздо лучше пообщаться с людьми в сети, чем изливать свою душу какому-нибудь незнакомцу в баре", - продолжает он.

Мэри также понравился Найджел. Уже через час после знакомства она дала приятному собеседнику свой номер телефона и проболтала с ним всю ночь.

"Это не походило на то, будто мы случайно встретились на какой-то вечеринке. С первых минут общения мы знали, что у нас схожие интересы, поэтому всю ерунду, которую обычно говорят при знакомствах, мы благополучно пропустили", - вспоминает Мэри.

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Наутро, после долгого разговора по телефону, Найджел чувствовал себя словно влюбленный подросток. Но его здравый смысл говорил ему, что такого не бывает. Решив убедиться, что чувства его не обманывают и он действительно встретил свою половинку, Найджел пригласил Мэри на свидание.

В тот же день немолодая пара встретилась в одном из романтических мест небольшого английского городка Аберистуит в Уэльсе. "Как только я увидела Найджела, то сразу узнала его, несмотря на то, что до этой встречи я не видела даже его фотографии - дело в том, что на страничке в сети ее не было", - поясняет Мэри.

Между ними завязалась непринужденная беседа. Найджел не хотел ничего утаивать от своей новой знакомой и подробно рассказал ей о своих детях, 19-летней Лоре и 15-летнем Ричарде, о том, как он привязан к ним.



Затем Найджел и Мэри отправились в небольшой храм. Мэри была несколько удивлена выбором своего приятеля, однако чувствовала себя настолько счастливой, что не думала ни о чем. Так хорошо ей не было уже много лет.

"Мы сидели на церковных скамьях и слушали хор, напевающий "Аве Мария". Мне казалось, будто я парю в облаках. С человеком, которого я вижу в первый раз, мне было легко и свободно. С ним я чувствовала себя как за каменной стеной", - признается Мэри.

Найджел задал Мэри вопрос: "Где ты хочешь быть через пять лет?" Не дожидаясь ответа, мужчина признался, что хотел бы жениться на ней - и чем скорее, тем лучше.

Смутившись, Мэри сказала, что уже слишком поздно и она должна возвращаться к своим мальчикам.

"Я не могу объяснить своего поступка. Наверное, я просто боялся, что Мэри исчезнет, уйдет от меня. Я знал, что мы предназначены друг другу", - говорит Найджел.

По дороге домой Мэри постоянно думала о его словах. Она понимала, что не хочет расставаться с Найджелом ни на минуту.

"Когда я пришла домой и рассказала сыновьям о свидании, все время повторяя им, какой Найджел замечательный, то, наверное, мальчики подумали, что я сошла с ума", - вспоминает женщина.

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Через несколько дней Найджел снова назначил Мэри свидание. "Мы договорились встретиться в восемь на набережной, чтобы вместе полюбоваться заходом солнца, - вспоминает Мэри. - Но так долго ждать я не могла и пришла задолго до назначенного времени. Я стояла у берега и смотрела на море".

Внимание женщины привлек приближавшийся катер, которым управлял... Найджел. Сойдя на берег, он снова спросил: "Ты выйдешь за меня?" На этот раз женщина ответила ему согласием.

"Если бы нам не мешали кричащие чайки, то, наверное, это была бы сцена из фильма про Джеймса Бонда, - смеется Найджел. - Когда Мэри сказала мне "Да", с моих плеч словно свалился тяжкий груз".

"Возможно, это кажется странным, но как только мы познакомились, я поняла, что это именно тот мужчина, который мне нужен. Правда, я никак не ожидала, что он так скоро сделает мне предложение!" - говорит Мэри.

Спустя четыре месяца после того, как Найджел и Мэри встретились в первый раз, они обвенчались. На свадебной церемонии присутствовали их дети, которые к тому времени тоже подружились.

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