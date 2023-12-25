"Бал Сатаны" Ивлеевой стал окончанием карьеры для Киркорова, Милявской и Билана

4:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Закатились звёзды тех, кто участвовал в "бале Сатаны" журнала Playboy и Анастасии Ивлеевой. Это Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Ивлеева организовала "голую вечеринку" на западные деньги

В первый день мероприятия для "звёзд" шоу-бизнеса, организованного в одном из московских клубов блогером Анастасией Ивлеевой, Филипп Киркоров облачился в костюм из сетки, его примеру последовал Дима Билан. Лолита Милявская пришла в прозрачном белом комбинезоне и кружевных чулках с поясом. Был ещё рэпер Vacío (Николай Васильев) — совершенно голый с носком на причинном месте.

Во второй день на вечеринке участвовали "простые смертные".

Ивлеева в Telegram признала ошибку "первого дня", и заявила, что во второй день голых не допустила.

Ивлеева рассказала, что она продвигает уже несколько лет идею журнала Playboy о том, что любое женское тело — красиво. Её не смутило, что выход журнала на эту тему в этом году в РФ не состоялся (да и само издание ушло из нашей страны вообще), и она решила организовать вечеринку.

Ивлеева переложила вину за "излишества" в нарядах на самих артистов, сказав, что они "интерпретировали свои костюмы сами", и на "молодого организатора" уже упомянутого Николая Васильева, который "не целенаправленно" перегнул палку на "пути к хайпу". Она извинилась, что "видео с вечеринки было распространено" и пообещала направить все средства, полученные во второй день, на благотворительные цели. А почему не в первый?

"Я работаю в России, имею право вести бизнес — рискованный, но не хочу никого оскорбить", — заключила Ивлеева.

Из её заявления следует, что мероприятие, которое попадает под определение "бал Сатаны":

Было проплачено западными источниками. Это была провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в РФ в условиях СВО и перед президентскими выборами. Ивлеева прекрасно это осознавала, и извинение было частью плана. Никакого раскаяния в нём нет, а есть намерение и дальше "вести бизнес" на западные деньги в РФ.

Как объяснить поведение Пескова?

Пресс-атташе президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков встретился вчера с Киркоровым на каком то мероприятии, обнял его и пожурил - "что вы там устроили?"

На что Киркоров ответил, что когда увидел. "что там творится", сразу собрался уходить. Вот уж, кто "сразу ушёл" это, например, рэпер Джиган, а Киркоров щеголял полуголым.

Манера Пескова общаться со звёздами российского шоу-бизнеса не понята в народе. Возможно, это тот случай, когда он "пургу несёт", возможно, это его личная позиция.

В принципе, Владимир Путин способен воспринимать людей такими, какие они есть, и любить их такими. С другой стороны, просчитать его невозможно, как и понять " в лоб". Он мыслит глобально, стратегически, и всегда справедлив. Возможно, в отношении артистов справедливость, по Путину — не гнобить их за просчёты: "художника всякий обидеть может".

Почему сработала подстава для "звёзд"

Теперь о "звездах". Билеты "с шестью нолями" продавались самым известным, чтобы было обеспечено возмущение их сторонников в случае хейта. Сами же они хотели получить рекламу. Как известно, любая, даже отрицательная повестка в СМИ — уже реклама. Но на этот раз они потеряли способность чувствовать мейнстрим, а ведь это неотъемлемое качество любой "звезды".

Для них это определённо была "подстава", но неужели за два года СВО они ничего не поняли? Тогда надо пенять только на себя. Другой вариант — это "нейтвойнисты", которых развели "пранкеры", тогда их совсем не жаль.

После "бала Сатаны" карьера бывших "звёзд" будет закончена. Так, например, Киркорову директор МХАТ им Горького Владимир Кехман уже лично запретил выступление на частном мероприятии.

А остальным надо понять, что возврата в прежние времена "либеральных ценностей" не будет. Напоминать о себе надо учиться другими способами, это уже не путь клоуна с фиолетовыми волосами и непонятным полом.

А организаторам "бала Сатаны" на Западе надо сказать большое спасибо за работу по консолидации российского общества.

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