Песков обнял Киркорова после шабаша Ивлеевой, спросив, "что вы там устроили?"

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Опубликовано видео, где Филипп Киркоров уже после "голого шабаша" Ивлеевой встретился встретился с Дмитрием Песковым на премьере спектакля Татьяны Навки.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Песков горячего поприветствовал певца, пожал руку, обнял и задал вопрос: мол, что вы там устроили у Ивлеевой? Киркоров постарался как-то оправдаться и объясниться.

Хоть всё плохо слышно из-за шума, но Киркоров говорит, что когда увидел произошедшее там, когда зашёл, то якобы сразу собрался уходить.

Напомним, ранее общественник Виталий Бородин создал петицию о лишении звания "народный артист" Киркорова. А заместитель председателя комитета по культуре в Госдуме Шувалов поддержал это предложение.

Песков обнял Киркорова после шабаша у Ивлеевой спросил что вы устроили