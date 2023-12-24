Опубликовано видео, где Филипп Киркоров уже после "голого шабаша" Ивлеевой встретился встретился с Дмитрием Песковым на премьере спектакля Татьяны Навки.
Песков горячего поприветствовал певца, пожал руку, обнял и задал вопрос: мол, что вы там устроили у Ивлеевой? Киркоров постарался как-то оправдаться и объясниться.
Хоть всё плохо слышно из-за шума, но Киркоров говорит, что когда увидел произошедшее там, когда зашёл, то якобы сразу собрался уходить.
Напомним, ранее общественник Виталий Бородин создал петицию о лишении звания "народный артист" Киркорова. А заместитель председателя комитета по культуре в Госдуме Шувалов поддержал это предложение.
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.