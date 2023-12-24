Участники "голой вечеринки" Ивлеевой должны быть наказаны — "Царьград"

2:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

21 декабря в клубе "Mutabor" в Москве, по адресу: Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 32, прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, бывшей ведущей "Орла и решки".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

В Сети появилось множество фото и видео, иллюстрирующих аморальное поведение участников. Обсуждаемая "голая вечеринка", как ее называют пользователи интернета, больше напоминает шабаш ведьм, где все явились без одежды, чтобы потом гордиться этим в социальных сетях.

На мероприятие пришли звездные гости: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Алёна Водонаева, Джиган, Vacio (Николай Васильев). Даже в нормальное время проведение подобных мероприятий вызывает сомнения, а в условиях тяжелых событий, когда Россия борется с Западом, такое становится чудовищным.

В регионах отменяют новогодние салюты, на передовой погибают герои, а отечественные звезды устраивают содомистские вечеринки и хвалятся ими в соцсетях.

Это вызов обществу, и общество должно ответить. "Царьград" призывает подписать петицию, которую отправят в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Мы, простые люди, заботящиеся о Родине, не можем молчать. Вместе мы добьемся справедливости.

Петицию уже подписали более 130 тысяч человек. "Первый русский" призывает присоединиться к требованию всех, кому важно будущее России. Извинения, высказанные некоторыми медиаперсонами, недостаточны для устранения последствий такой вечеринки, сообщает "Царьград".

Требования петиции включают:

Проверку руководства клуба "Mutabor" на пропаганду содомии (ЛГБТ) и соблюдение правил безопасности.

Анализ фото и видео с "голой вечеринки" на признаки пропаганды содомии (ЛГБТ).

Проверку соцсетей участников вечеринки на пропаганду содомии (ЛГБТ).

Проверку легальности доходов организаторов вечеринки для выявления уклонения от налогов.

Предложение организациям отказаться от сотрудничества с участниками "голой вечеринки", включая новогодние торжества.