21 декабря в клубе "Mutabor" в Москве, по адресу: Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 32, прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, бывшей ведущей "Орла и решки".
В Сети появилось множество фото и видео, иллюстрирующих аморальное поведение участников. Обсуждаемая "голая вечеринка", как ее называют пользователи интернета, больше напоминает шабаш ведьм, где все явились без одежды, чтобы потом гордиться этим в социальных сетях.
На мероприятие пришли звездные гости: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Алёна Водонаева, Джиган, Vacio (Николай Васильев). Даже в нормальное время проведение подобных мероприятий вызывает сомнения, а в условиях тяжелых событий, когда Россия борется с Западом, такое становится чудовищным.
В регионах отменяют новогодние салюты, на передовой погибают герои, а отечественные звезды устраивают содомистские вечеринки и хвалятся ими в соцсетях.
Это вызов обществу, и общество должно ответить. "Царьград" призывает подписать петицию, которую отправят в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Мы, простые люди, заботящиеся о Родине, не можем молчать. Вместе мы добьемся справедливости.
Петицию уже подписали более 130 тысяч человек. "Первый русский" призывает присоединиться к требованию всех, кому важно будущее России. Извинения, высказанные некоторыми медиаперсонами, недостаточны для устранения последствий такой вечеринки, сообщает "Царьград".
Требования петиции включают:
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.